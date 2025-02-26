Профессия слесарь: правда и вымысел

В современном мире профессия слесарь очень востребована. Но удивительно, насколько мало мы о ней знаем! В основном мы видим этих людей, когда они приходят в нам домой чинить трубы. Поэтому многим кажется, что слесари — это вечно грязные работяги с гаечным ключом и руками в смазке. Но это совсем не так.