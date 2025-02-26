Профессия слесарь: правда и вымысел

В современном мире профессия слесарь очень востребована. Но удивительно, насколько мало мы о ней знаем! В основном мы видим этих людей, когда они приходят в нам домой чинить трубы. Поэтому многим кажется, что слесари — это вечно грязные работяги с гаечным ключом и руками в смазке. Но это совсем не так.
Кто такой слесарь и что он делает
Слесарь — это специалист по работе с металлом. Поэтому он и делает то, что связано с этим: обрабатывает детали из различных сплавов, чинит оборудование и обслуживает агрегаты.
Слово «слесарь» имеет соответствующее происхождение: немецкое schloss означает «замок». Изначально слесари были специалистами по замкам и ключам, а затем их область деятельности расширилась до всего железного вообще.
Важно понимать, что сегодня слесарь — это не подсобная дешевая рабочая сила, а технический специалист, обученный в своей области и незаменимый практически во всех сферах деятельности.
Специализации и обязанности слесаря
Слесари делают настолько разные вещи, что рассказать об их обязанностях в паре предложений не получится. Поэтому представим вам подборку специальностей слесарного дела и область их занятий.
Сантехник
Слесарь-сантехник специализируется на теплоснабжении, водоснабжении, вентиляции и подобных работах. В его обязанности входит, например, установка умывальников и ванн, ремонт труб и их соединений, очистка канализации и другие вещи, которые приводят к правильной работе сантехники жилого или общественного помещения.
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования (ремонтник)
Слесарь-ремонтник приводит в порядок оборудование на производстве, обеспечивает работу станков и чинит их узлы, налаживает функциональность оснастки, проводит планово-предупредительный ремонт. Работают эти специалисты на заводах и сельскохозяйственных предприятиях, в строительных фирмах или ремонтных мастерских.
Автослесарь
Автомобильный слесарь смотрит, есть ли у машины проблемы, меняет свечи, фильтры и масло, ремонтирует различные детали и узлы, устанавливает электронные автосистемы, готовит машину к техосмотрам
Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)
Контрольно-измерительные приборы — это, например, счетчики электричества в наших домах, измерители давления на производствах, измерители расхода веществ
Слесарь механосборочных работ (МСР)
Это специалист по сборке различных агрегатов из уже готовых узлов. Он собирает механизмы, настраивает и испытывает их, а затем устраняет найденные дефекты, чтобы собранный узел работал правильно и без сбоев. Трудятся слесари МСР в области машиностроения и на предприятиях по обработке металлов.
Сборщик
Сборщик по своим обязанностям похож на специалиста МСР, но он фокусируется скорее на сборке конструкций, в то время как слесарь механосборочных работ занимается сборкой агрегатов. Сборщик режет заготовки, нарезает резьбу, монтирует конструкции с помощью болтов и делает другие манипуляции с металлом.
Электрик
Этот специалист ремонтирует и обслуживает различное электрооборудование — электродвигатели, осветительные приборы, трансформаторы и многое другое. В его обязанности входит проверять исправность электросистем на предмет пожароопасности, поддерживать оборудование в рабочем состоянии, находить проблемы в работе и устранять их, а также проводить профилактику сетей, чтобы их эксплуатация не приводила к авариям.
Слесарь подвижного состава
Эти специалисты работают обычно на железной дороге. Они регулярно проверяют состояние транспортного средства, заменяют необходимые расходные материалы, ремонтируют изношенные детали, а также смотрят, чтобы транспортное средство соответствовало всем нормам.
Кому подходит профессия слесаря: необходимые качества
Поскольку все слесари — это технические специалисты, они должны обладать особенностями, позволяющими производить на рабочем месте качественную продукцию. Вот некоторые из таких умений и черт личности:
- Хорошее зрение. Конечно, слесарь может носить очки, но они должны не мешать работе, а помогать слесарю идеально видеть даже самые малые зазоры, трещины и другие особенности металла.
- Готовность познавать новое в профессии. В нашем мире все очень быстро меняется: характеристики металлов, способы их обработки, инструменты для работы с ними. Если слесарь обучался своему делу 10 лет назад и затем не обращал внимания на новшества, то он уже не сможет делать свое дело на пятерку.
- Физическая сила. Какими бы инструментами слесарь ни пользовался, металл остается тяжелым и неподатливым материалом.
- Особо серьезное отношение к технике безопасности. Если человек живет под лозунгом «и так сойдет», то из него получится не только плохой специалист, но и очень опасный для себя и других работник.
— Я хотел бы добавить, что работа слесаря любого направления подойдет человеку, который любит что-то создавать своими руками. У него (собственно, как и в любой другой профессии) должен быть интерес к тому, чем он занимается, способность нести ответственность и находить решения возникающих проблем, — добавляет слесарь-автомеханик с 25-летним опытом Дмитрий Шашин.
Сколько зарабатывают слесари в России
Еще один миф о работе слесаря состоит в том, что это низкооплачиваемая работа. Но легенда это, собственно, наполовину.
Официально средняя зарплата слесаря в России — около 75 тысяч рублей (1). Сантехники зарабатывают обычно немного меньше, слесари МСР — немного больше. Самые низкие зарплаты, конечно, у новичков и учеников слесарей — в некоторых регионах они начинаются примерно с 40 тысяч рублей в месяц. Самые высокие, от 150 тысяч рублей и выше, — у опытных высококвалифицированных специалистов.
При этом надо понимать, что на зарплату влияет много факторов:
- город, в котором работает специалист (и Москва, как ни странно, не самый высокооплачиваемый регион);
- разряд слесаря. Всего есть шесть разрядов — от первого (самые новички) до шестого (профессионалы). Разряды можно получить, дополнительно обучаясь премудростям своей профессии, получая опыт в разных сферах, увеличивая знание теории слесарного дела;
- специальность слесаря;
- график работы;
- сложность работы;
- работодатель.
За последний год зарплата слесаря в России увеличилась, и профессия оказалась одним из самых высокооплачиваемых рабочих направлений в России (2).
Кроме того, нельзя забывать, что слесарь может работать сам на себя и приходить к клиенту по вызову для устранения его проблемы. Обычно заработок на таких личных вызовах куда больше, а необходимость в такой работе отпадет еще ой как не скоро.
Комментирует Дмитрий Шашин:
— В сфере автосервиса у слесарей редко встретишь оклад. Зарплата преимущественно сдельная и зависит от квалификации, причем разброс в зависимости от разряда большой: от 50 до 300 тысяч рублей. Так что у любого слесаря всегда есть возможность заработать. А вот если зарплата сдельная и работы нет, денег получишь мало. Обращайте на это внимание при выборе места работы.
Плюсы и минусы профессии
В любой профессии есть плюсы и минусы, слесарь не исключение. Вот некоторые недостатки и достоинства этой работы.
Минусы:
- работа временами происходит в грязи, особенно если это сантехника. Будем честны: чистоплотность человека, состояние его одежды и внешний вид относятся не столько к профессии, сколько к его самоуважению и достоинству. Мир видел множество слесарей, каждый раз чисто выбритых и одетых с иголочки, и программистов, заляпанных чем-то так, будто они бегали по вспаханному полю после дождя.
- Рабочий день длится иногда до тех пор, пока поломка не будет устранена.
Плюсы:
- никогда не останешься без работы — слесари требуются всегда;
- чтобы освоить профессию и начать работать, при разных условиях нужно от 1 до 4 лет — гораздо меньше, чем обучение в вузе. Повышение разряда затем тоже требует времени, но делать это можно без отрыва от производства;
- знания и навыки очень полезны для ведения собственного хозяйства. Человек, который умеет обращаться с металлом, обладает инструментом и умением им пользоваться, может сделать очень многое;
- подработка слесарем часто дает хорошую прибавку к зарплате.
Карьера слесаря
Профессия открывает довольно широкие возможности для карьерного роста.
Во-первых, при повышении разряда слесарь занимает в цехе все более высокое и привилегированное положение, а зарплата его растет. Разряд показывает степень образования и навыков слесаря:
- первый разряд — это новичок, которому разрешено работать только под присмотром опытных мастеров;
- второй — пятый разряды показывают, что специалист может работать со все более сложными механизмами;
- шестой разряд получают специалисты по настройке высокоточного оборудования, которые могут ремонтировать, например, станки с ЧПУ и электроимпульсное оборудование, а также руководить группой помощников с более низкими разрядами.
Во-вторых, слесарь высокого разряда может стать начальником цеха или консультантом по техобслуживанию.
В-третьих, слесарь может набраться опыта и открыть ИП или собственную фирму, где уровень его доходов может стать на порядок выше.
Где пройти обучение на слесаря в 2025 году
Техникумов и колледжей, где учат на слесарей тех или иных специальностей, довольно много:
- Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26;
- Политехнический колледж им. П. А. Овчинникова;
- Политехнический техникум № 47 им. В. Г. Федорова
и т. д.
В них есть бюджетные и платные места.
Есть также программы повышения квалификации и подготовки слесарей к новым специальностям. Например, в воронежской Академии непрерывного образования можно за 2—3 месяца выучиться на слесаря по ремонту лифтов (3).
Востребованность профессии
Сейчас слесарей того или иного профиля скорее не хватает. Техническое обеспечение разных сфер производства растет, поэтому необходимость в ремонте и обслуживании различных устройств тоже увеличивается.
Более того, с развитием науки и техники будет расти и количество слесарных специальностей. Поэтому человек со знанием техники и навыками ее обслуживания и ремонта будет необходим как никогда.
Будущее профессии слесаря
В отличие от уходящих профессий типа стенографиста или библиотекаря, слесари никуда не уходят. Да, автоматизация производства металлоконструкций ведется, но кто будет чинить сами машины? Ни одна специальность не останется в стороне, поэтому в ближайшие десятки лет за свое будущее как слесаря можно не бояться.
Как найти вакансии и работу начинающему специалисту
Даже только поступивший на обучение молодой слесарь может пойти на работу: первый разряд присваивается автоматически при поступлении в колледж или техникум. В интернете на сайтах типа HH.ru, посвященных трудоустройству, постоянно есть вакансии помощников слесаря.
Затем, когда специалист повышает свой разряд, ему легко будет найти на тех же сайтах и более высокооплачиваемую самостоятельную работу:
1. Вас с удовольствием возьмут госпредприятия.
2. Специалисты по ремонту и обслуживанию техники постоянно нужны в частных фирмах.
3. Люди всегда ищут слесарей для выполнения разовых работ на таких сайтах, как «Авито» или Яндекс Услуги.
Отзывы специалистов о профессии
О своем опыте работы слесарем рассказал наш эксперт Дмитрий Шашин, профессиональный слесарь-автомеханик с 2000 года:
— С раннего детства я тяготел к ремонту механизмов, и первым из них был мой велосипед. После техникума я проходил слесарную практику в ремонте грузовых автомобилей. С тех пор прошло 25 лет, и профессию я не менял: она интересная и прибыльная. На сегодняшний день я работаю слесарем-автомехаником по ремонту легковых автомобилей. Благодаря интернету и разным онлайн-курсам совершенствоваться в навыках можно бесконечно. Я постоянно развиваюсь, поэтому с удовольствием занимаюсь своей работой.
Что нужно знать о профессии слесаря
Итак, давайте еще раз пройдемся по основным моментам, касающимся профессии слесаря. Мы собрали самое важное, что нужно знать.
1. Слесарь не дешевая рабочая сила, а обученный специалист по работе с металлом.
2. Областей работы у слесаря много, и выбрать можно ту, которая больше нравится.
3. Профессия слесаря больше всего подойдет тем, кто любит что-то мастерить, делать своими руками, создавать из мертвого куска металла живой работающий механизм.
4. Зарплата слесаря может быть разной и зависит от места работы и разряда. Но обладание специальными знаниями, а также навыки по обработке металла и настройке оборудования позволяют слесарю зарабатывать хорошие деньги как на основной, так и на дополнительной работе.
5. Работа слесаря всегда востребована, без дела специалист никогда не останется.
Список источников
1. Статистика рынка труда в России — «Мастер слесарного цеха». ГородРабот.ру. 2025.
2. Артемьева Е. «Работа.ру»: слесари вошли в число рабочих профессий с большими зарплатами. Информационное агентство «Регнум». 2024.
3. Официальный сайт Академии непрерывного образования.
Эксперт: Дмитрий Шашин, слесарь-автомеханик с 25-летним стажем работы