Профессия следователь: как получить, чем придется заниматься, какие перспективы в будущем

Трудно найти человека старшего поколения, который при первых тактах песни «Наша служба и опасна и трудна» из популярного когда-то сериала «Следствие ведут знатоки» не начнет подпевать знакомые слова. Необыкновенная популярность у картины была в том числе из-за ее героев — настоящих рыцарей без страха и упрека. Сегодня мы расскажем о профессии следователя и о том, отличается ли реальная работа от романтики кино.
Кто такой следователь
Следователь — это человек, имеющий юридическое образование и занимающийся в государственных органах расследованиями различных преступлений. Конечно, он не работает один. Есть целая группа специалистов, которая занята в следствии, от дознавателей до криминалистов. У каждого из них свой круг обязанностей. Чтобы добраться до истины и распутать клубок преступления, приходится проводить много различных действий. Поэтому именно следователь отвечает за конечный результат расследования. Он же является ключевой фигурой в решении о возбуждении уголовного дела по заявлению потерпевшей стороны. Человек этой профессии отвечает за достоверность всех материалов, которые фигурируют в деле. В конечном итоге именно он, если процесс дойдет до суда, предоставляет в судебные органы результаты расследований, проведенных экспертиз и собранные улики.
Чем занимается следователь: основные обязанности
Быть следователем — это значит решать много разных сложных задач. В обязанности специалиста входит как бумажная работа, так и выездная. Поэтому он должен прекрасно разбираться не только в юриспруденции, но и в психологии, криминалистике и других дисциплинах.
Перечислим некоторые обязанности следователя:
решение о возбуждении или отказе уголовного дела;
допрос свидетелей и подозреваемых;
проведение следственных экспериментов;
ведение расследования;
осмотр мест происшествий;
выявление ключевых обстоятельств преступлений;
составление планов расследований;
подготовка доказательных баз;
ведение различной документации, включая допросы, описания мест преступлений, собранных улик;
предоставление одинаковой правовой защиты для всех участников расследования, в том числе подозреваемого.
Специализации профессии следователя
Поскольку преступления совершаются людьми в различных сферах жизни, требуются специальные знания в каждой конкретной области. Поэтому следователи имеют свои узконаправленные специализации. Такой подход позволяет расширить опыт специалиста и получить в конечном итоге лучший результат работы.
|По наркотикам
|Занимается расследованиями преступлений с незаконным оборотом наркотиков
|По экономическим преступлениям
|Расследует мошенничество, коррупционные составляющие, отмывание денежных средств
|По делам несовершеннолетних
|Проводит следственные действия в отношении преступлений против несовершеннолетних или преступлений, которые совершили дети
|В сфере информационных технологий
|Расследует дела о «телефонных» мошенничествах и сфере IT-технологий
|Общеуголовной направленности
|Дела о кражах, грабежах, разбоях, причинении тяжкого вреда здоровью
Какими качествами должен обладать следователь
Человек, круг обязанностей которого столь широк, должен обладать большим кругозором, эрудицией, умением логически выстраивать цепь событий, не бояться риска и уметь брать на себя ответственность. В этой профессии могут работать люди разных характеров и темпераментов. Но все они должны быть психически здоровыми и не иметь криминального прошлого, так же как и члены их семьи.
— Я бы выделил как основное — желание найти истину и добиться справедливости. Это центр сознания следователя, вершина пирамиды Маслоу. Все остальные качества — надстройка, она нарастет. Естественно, приобретется и терпение, ведь путь к истине достаточно тернист, — говорит Игорь Жуков, начальник контрольно-методического отдела Следственного управления УМВД России по Белгородской области, подполковник юстиции. — Следователя отличает страсть к деталям. Порой несущественная, по мнению обывателя, мелочь может изменить ход дела. А уже от этой детали следователь построит систему доказательств, достаточную для предъявления обвинения преступнику.
Наш эксперт заметил, что есть еще одно важное качество следователя, определяющее суть профессии, — стрессоустойчивость:
— Следователь — должностное лицо, а его работа сопряжена с обязанностью осуществлять уголовное преследование виновного. На этом пути ему встретится множество препятствий, таких как противодействие преступников и непризнание вины, хитрые адвокаты, которые пытаются найти огрехи в твоей работе, иногда и нежелание самих потерпевших участвовать в следственных действиях, нехватка времени, жесткие сроки для принятия решений по делу, особенно если у тебя в производстве их несколько. Готовность этому противостоять и определяет следователя как профессионала.
Давайте рассмотрим основные качества представителя этой профессии:
1. Способность к анализу
Иногда преступление выглядит как бессмысленная цепь событий. Построить логическую цепочку — это непростое умение.
2. Терпение
Быстро преступления расследуются исключительно в кино. В жизни приходится применять не только дедуктивный метод, но и рутинные мероприятия: читать много свидетельских показаний, встречаться с разными свидетелями, неоднократно выезжать на место событий.
В практике следователя бывают моменты не для слабонервных. Нужно уметь работать с фактами, отключая эмоции, когда речь идет о жертвах, крови, убитых.
4. Ответственность
Без умения брать на себя ответственность за серьезные решения нет места в профессии следователя.
5. Коммуникабельность
Чтобы разговорить случайного свидетеля или потерпевшего, нужно знание психологии, умение найти подход к человеку и расположить его к себе.
Сколько зарабатывают следователи в России
Согласно данным сайта «ГородРабот.ру», средняя заработная плата следователя составляет около 60 тысяч рублей в месяц. Но многое зависит от того, в каком ведомстве, звании и регионе трудится конкретный специалист. Кроме основного оклада опытные профессионалы получают различные коэффициенты, надбавки и премии в зависимости от сложности выполненной задачи. Играет роль и место работы следователя. Оклад выпускника вуза может быть в районе 30 тысяч рублей. Но с каждым новым званием и подъемом по карьерной лестнице начинают расти и заработные платы. Имеет значение, где трудится специалист — в органах Федеральной службы безопасности, внутренних дел или в Следственном комитете. Чаще всего в объявлениях о вакансиях встречается зарплата около 75 тысяч рублей.
Плюсы и минусы профессии
Как любая сложная работа, требующая больших затрат сил, профессия следователя имеет свои сильные и слабые стороны. Им зачастую приходится принимать непростые решения, которые самым серьезным образом меняют судьбы людей, оказавшихся в зоне следствия. Такая работа подходит тем, кто видит свое призвание в защите законных интересов и прав граждан и готов отстаивать их согласно букве закона.
— Основным плюсом профессии является совершенствование своей личности, — уверен Игорь Жуков. — Убежден, что человек, работавший больше года следователем, способен стать успешным в любой профессии. Я, например, легко могу спланировать свой день, определить задачи на него. Это полезно и для жизни вне работы, особенно когда речь идет о решении задач семьи. Ты с легкостью расставляешь приоритеты: кого в садик, кого в школу, с кем потом к врачу, за покупками, а еще же и веранду нужно сегодня отремонтировать. Если следователь женат, его супруга от этих обязанностей будет освобождена. Он справится в режиме многозадачности лучше. Но есть один нюанс: это в основном тогда, когда он в отпуске. К сожалению, это и определяет минус профессии. Следователь всегда на работе. Ведь преступность не будет ждать, пока он отдохнет или выкопает картошку. Но что нас не убивает, то делает сильнее. Поэтому следователь — это кремень, а его семья — образец поддержки и крепкого тыла.
Рассмотрим основные плюсы и минусы профессии.
Плюсы:
быть гарантом и защитником закона;
каждый день решать новые интересные задачи;
продвигаться по карьерной лестнице, расширяя круг своих полномочий;
иметь социальные гарантии и хорошую пенсию после выхода на заслуженный отдых;
оформить пенсию можно по достижении сорокапятилетнего возраста;
получать чувство удовлетворения от ощущения престижности своего труда и уважения в обществе.
Минусы:
ненормированный рабочий день;
постоянная ответственность при принятии судьбоносных решений;
необходимость быть на связи большую часть свободного времени;
возможная месть со стороны вышедших на свободу осужденных, риск столкновения с преступными группировками.
Карьерная лестница следователя
Молодой специалист начинает работать в соответствующей силовой структуре, пройдя конкурсный отбор или после стажировки. В любом случае ему нужно получить опыт, чтобы стать профессионалом в своем деле. И лучше начинать под патронажем опытного сотрудника.
Стажер
Обычно все начинают именно в этом качестве. Это своего рода испытание для новичка. Он не имеет права носить огнестрельное оружие. А кроме своих непосредственных обязанностей еще и проходит обучение под руководством опытного наставника. Стажироваться в среднем приходится до 6 месяцев.
Следователь
Если испытательный срок пройден успешно, новичок может работать следователем, самостоятельно решать поставленные задачи, участвовать в расследовании уголовных преступлений, производить допрос свидетелей и потерпевших.
Старший следователь
В этой должности у следователя в подчинении есть младшие сотрудники. Он осуществляет общее руководство следственными действиями, корректирует работу подчиненных, принимает основные решения, которые важны в процессе распутывания преступления.
Начальник следственного отдела
Это достаточно ответственная должность. Ее получают после многих лет отличной службы. Начальник должен планировать работу всех подчиненных, правильно распределять нагрузку на каждого следователя, проверять собранные материалы, контролировать выполнение отделом поставленных задач.
Как стать следователем в 2024 году
Следователем имеет право работать человек с высшим юридическим образованием. Его можно получить несколькими способами. Рассмотрим каждый из них.
1. Обучиться в университете
Это самый простой и прямой путь к нужной специальности. Лучше, если поступать не просто на юрфак любого вуза, а в юридический институт по линии МВД. Для поступления кроме экзаменов или результатов ЕГЭ нужно пройти дополнительные испытания: сдать нормативы по физкультуре, доказать свою годность врачебной комиссии и показать хороший результат на психологическом тестировании. С третьего курса начинается специализация курсантов, а на пятом они уже проходят стажировку в следственных органах.
2. Пройти специализированные курсы
Если человек решит сменить свою профессию уже в зрелые годы и у него есть высшее профильное образование, а также отсутствует запрет на работу в следственных органах, он может переучиться на следователя. Для этого нужно поступить на курсы профессиональной переподготовки. Обычно они длятся несколько месяцев в дистанционном формате. После их окончания слушатель получает диплом.
3. Получить заочное образование
В полицию можно прийти работать и после окончания правоохранительного колледжа. Конечно, следователем такого специалиста не возьмут. Но работая в полиции, он может получить высшее образование заочно. И таким образом прийти к любимой профессии уже с опытом работы в органах.
Какие предметы нужно сдавать для поступления
Если молодой человек с детства увлекается детективными романами, мечтает сам расследовать преступления, то профессия следователя — то, что ему нужно. Но готовиться к поступлению в вуз нужно заранее: записаться в спортивную секцию, много времени уделять своему здоровью, не злоупотреблять вредными привычками и усердно изучать школьные предметы. Конкурс на такие специальности в престижных вузах высокий.
Можно поступать по результатам школьного ЕГЭ или пройти испытание в самом высшем учебном заведении.
Разберемся, какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить на юридический факультет. Они могут меняться в зависимости от специализации. Поэтому список лучше уточнить в том вузе, куда вы собираетесь поступать.
Русский язык
Это базисный предмет. Его нужно сдавать в любом случае. Следователь, половина работы которого связана с заполнением различных бумаг, просто обязан писать грамотно, правильно формулировать свои мысли и четко ставить вопросы.
Обществознание
Этот предмет учит ориентироваться в современном обществе, жить в социуме и формирует гражданскую позицию. Все это необходимо будущему следователю.
История
В некоторых вузах обществознание меняют на историю. Знание исторических событий не менее важно для современного человека. Этот предмет помогает в развитии критического мышления и построении исторических аналогий.
Иностранный язык
Знание иностранного языка позволяет следователю перенимать опыт у зарубежных коллег, свободно общаться с ними, расширять свои профессиональные компетенции, свободно перемещаться за границей.
Математика
Знание математических законов помогает в проведении баллистической и других экспертиз, активно используется в криминалистике, ускоряет процесс анализа ситуации.
Востребованность профессии следователя на рынке
Сегодня в нашей стране ощущается острая нехватка во многих сферах деятельности. Следователи не исключение. Они всегда востребованы и могут рассчитывать найти работу в любом регионе страны. Как сообщает сайт «ГородРабот.ру», больше всего вакансий в Екатеринбурге, Москве и Мытищах. Например, востребованность в следователях в столице составляет 518 человек, а в Санкт-Петербурге — 50.
Будущее профессии следователя
С развитием современных технологий будет меняться и специфика работы следователя. Эксперты прогнозируют, что в будущем им придется расследовать киберпреступления с использованием цифровой экспертизы, подключать искусственный интеллект к следственным мероприятиям, что автоматизирует некоторые процессы анализа и сбора материала. Также на помощь следователям придет виртуальная реальность, которая поможет им проводить реконструкцию преступления, а еще послужит хорошей площадкой для тренинга и обучения специалистов. Но в целом все останется по-прежнему: никакие технологии не заменят логику и мышление, умение простраивать логистические цепочки и выделять главное в массе информации.
Отзывы специалистов о профессии
Пока есть преступник и жертва, будет и следователь. Поменяются обстоятельства, изменится законодательство, но база в виде этого специалиста и его обязанностей останется, уверен Игорь Жуков.
— Если вас привлекает образ Шерлока Холмса, если в вас оголено чувство справедливости — идите в следствие. Не бойтесь, не стесняйтесь, и вы получите реализацию своего предназначения. Хороший следователь доволен своей работой на 100% именно тогда, когда преступник понес справедливое наказание, а жертве возмещен вред. Но нужно быть готовым к трудностям. Следователь — это не про нормированный день. Об этом нужно помнить, — считает наш эксперт.
В этой профессии человек приобретает неоценимый опыт, становятся понятны различные процессы, например, как происходит процедура торгов, каким образом печатаются фальшивые деньги, какую технику используют мошенники, как ведет себя пуля при встрече с телом человека. Фильмов про следователей снято достаточно много, но их реальный образ точно не отражен нигде, как считает Игорь Жуков. Это не та картинка, которая заставляет прилипнуть к экрану. Работа заключается в изучении документов, многочасовом проведении следственных действий и залипании за монитором при составлении обвинительного заключения.
— Следователь — это всегда образец порядочности, скрытой эмоциональности, законности. Но за всей этой строгостью и чопорностью скрыт целый айсберг из эмоций и труда. Есть место и для воображения, поскольку иногда без фантазии раскрыть преступную схему невозможно. Считаю, что в настоящее время на отечественных каналах недостаточно популяризируется наша профессия. Хотя романтики в ней хоть отбавляй, — подвел итог Игорь Жуков.
Что нужно знать о профессии следователя
А мы подведем итоги нашей статьи. Следователь — это специалист с высшим юридическим образованием, который занимается в силовых государственных ведомствах расследованием преступлений.
1. Следователь, если дело дойдет до суда, предоставляет в судебные органы результаты расследований, проведенных экспертиз и собранные улики.
2. Учиться на следователя лучше в вузах по линии Министерства внутренних дел.
3. Получить можно как очное, так и заочное образование.
4. Для поступления в вуз нужно пройти дополнительные испытания, показать хорошую физическую подготовку и психологическую устойчивость.
5. Стать следователями не смогут люди, если они или их родственники имели судимость. Есть и другие ограничения для этой профессии.
6. Средняя заработная плата по стране равняется примерно 60 тысячам рублей.
7. Профессия следователя сегодня очень востребована на российском рынке труда.
8. Эксперты прогнозируют, что в будущем следователи будут использовать в своей работе ИИ, цифровые экспертизы и виртуальную реальность.
Список источников
1. Статистика рынка труда в России — «Следователь». Сайт «ГородРабот.ру». 2024.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Статья 38 «Следователь».
3. Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”».
Эксперт: Игорь Жуков, начальник контрольно-методического отдела Следственного управления УМВД России по Белгородской области, подполковник юстиции