Профессия следователь: как получить, чем придется заниматься, какие перспективы в будущем

— Основным плюсом профессии является совершенствование своей личности, — уверен Игорь Жуков. — Убежден, что человек, работавший больше года следователем, способен стать успешным в любой профессии. Я, например, легко могу спланировать свой день, определить задачи на него. Это полезно и для жизни вне работы, особенно когда речь идет о решении задач семьи. Ты с легкостью расставляешь приоритеты: кого в садик, кого в школу, с кем потом к врачу, за покупками, а еще же и веранду нужно сегодня отремонтировать. Если следователь женат, его супруга от этих обязанностей будет освобождена. Он справится в режиме многозадачности лучше. Но есть один нюанс: это в основном тогда, когда он в отпуске. К сожалению, это и определяет минус профессии. Следователь всегда на работе. Ведь преступность не будет ждать, пока он отдохнет или выкопает картошку. Но что нас не убивает, то делает сильнее. Поэтому следователь — это кремень, а его семья — образец поддержки и крепкого тыла.