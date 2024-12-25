Профессия прокурор: гарант юридической законности

Современный судебный процесс невозможно представить без должности прокурора. Он не только государственный обвинитель, но и выполняет надзорные функции. Как получить профессию прокурора в 2024 году, какими качествами он должен обладать, могут ли работать на этой должности женщины, какие обязанности у специалиста и его зарплата, насколько востребована профессия в настоящем и ее перспективы в будущем — об этом в нашем материале.
Кто такой прокурор
Слово «прокурор» латинского происхождения и обозначает управляющего, заведующего. Прокураторами в Древнем Риме называли высокопоставленных чиновников, управляющих провинциями. Их обязанностью был сбор налогов и ведение хозяйства. В дальнейшем к ним перешла и судебная власть. В России прокуратура была учреждена 12 января 1722 года тремя указами Петра I с целью борьбы с беззаконием и коррупцией. С тех пор это профессиональный праздник — День работника прокуратуры России.
Прокурор — ключевая фигура в суде, представляющая сторону обвинения и призванная следить за соблюдением законности от имени государства. Основная задача специалиста этой профессии — контроль соблюдения Конституции и законов Российской Федерации. Прокуратура занимается обращениями граждан, если нарушаются их конституционные права. Прокурор также представляет интересы государства в суде, осуществляя уголовное преследование и судебное разбирательство.
— Прокурор участвует в уголовном преследовании при рассмотрении дел в судах, предлагает меры наказания для лиц, совершивших преступные деяния, — рассказывает Константин Голиков, кандидат юридических наук, профессор кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия (РГУП). — Службу в органах прокуратуры выбирают именно те граждане, которые хорошо представляют возможные тяготы и непростые условия прокурорской деятельности. Прокуратура в настоящее время занимает достойное место среди государственных органов Российской Федерации, являясь при этом независимой государственной структурой, гарантирующей строгое соблюдение Конституции РФ, исполнение законов и защиту прав и свобод граждан нашего государства.
Основные обязанности прокурора
Должность прокурора предполагает выполнение многообразных функций по обеспечению законности и правопорядка. Это находит свое выражение в его обязанностях по отношению к государству и гражданам страны. Главные функции прокурора следующие:
надзор за соблюдением конституционной законности (прокурор обязан следить за исполнением законодательства со стороны государственных органов, граждан и организаций);
надзор за соблюдением прав и свобод граждан (они могут обращаться за помощью к прокурору);
представление интересов государства в суде (сюда относятся дела об охране общественных интересов и защите прав граждан);
уголовное преследование (прокуроры работают в тесном контакте с правоохранительными органами при раскрытии преступлений);
сбор и анализ информации об имеющихся нарушениях закона;
проведение расследования и сбор доказательств (прокурор при необходимости может инициировать расследование);
разбирательство в суде (прокурор выступает обвинителем);
надзор за исполнением наказания (прокурор обязан следить за соблюдением прав и условий содержания заключенных лиц).
Какая зарплата у прокуроров в России
Величина заработной платы прокуроров зависит от ряда факторов: занимаемой должности, стажа работы, заслуг. Существенное влияние оказывает регион, в котором находится прокуратура. Например, в 2024 году средняя зарплата прокурора в Магадане составила 40 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 86 тысяч. В Москве минимальная зарплата прокурора — 70 тысяч рублей, средняя (с учетом стажа работы) — 95 тысяч. Генеральный прокурор получает 555 тысяч рублей в месяц.
Плюсы и минусы профессии
Как и в каждой профессии, в работе сотрудников прокуратуры имеются свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим их более подробно.
Плюсы профессии прокурора:
высокий статус профессии в обществе (прокурор занимает одну из самых значительных позиций в системе правосудия);
социальная значимость (защита прав и свобод граждан дает моральное удовлетворение);
гарантированный доход (зарплата прокурора стабильно растет в зависимости от выслуги лет);
карьерные возможности (прокуроры продвигаются по карьерной лестнице и могут работать в различных областях права);
государственные льготы (работники прокуратуры пользуются целой системой социальных гарантий, включая повышенную пенсию).
Минусы профессии прокурора:
высокий уровень ответственности (сложность решаемых задач ведет к повышенной ответственности прокуроров перед государством и гражданами);
небезопасность профессии (деятельность прокурора может вести к угрозам со стороны влиятельных преступников);
стресс (постоянные контакты с правонарушителями требуют повышенной стрессоустойчивости);
бюрократизация (прокурор вынужден заниматься бумажной волокитой, что утомительно и занимает много времени);
ограничения в некоторых видах деятельности (прокурорам запрещено пользоваться дополнительными источниками дохода, заниматься политикой, выезжать в некоторые зарубежные страны).
Какими качествами должен обладать прокурор
Учитывая высокий уровень ответственности, к профессии прокурора предъявляются повышенные требования. Комментирует Константин Голиков:
— Есть определенные требования к гражданам, которые желают служить в прокуратуре, установленные Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202−1 «О прокуратуре Российской Федерации». Прокурорами могут быть граждане России, имеющие высшее юридическое образование, годные по состоянию здоровья и обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами. В то же время предъявляются требования к самой личности прокурора: преданность своей стране, высокий профессионализм, принципиальность принимаемых решений, обладание высокими моральными качествами и пониманием своей роли и ответственности за доверенное ему дело.
Необходимые профессиональные качества прокурора можно разделить на следующие группы:
морально-нравственные качества (честность, принципиальность, патриотизм, справедливость, гуманность, дисциплинированность, ответственность);
профессиональные навыки (постоянное совершенствование теоретической и практической подготовки, отличное знание законодательства и умение работать с документами);
интеллектуальные качества (развитый интеллект, способность к анализу и постановке стратегических целей, творческое и критическое мышление);
коммуникативные свойства (навыки вербальной и невербальной коммуникации, умение устанавливать доброжелательные отношения, способность разрешать конфликты);
психологические качества (целеустремленность, высокая работоспособность, устойчивость к стрессам, сила воли, уравновешенность).
— Современный прокурор — это многогранный специалист, много больше, чем просто обвинитель, — уверена Юлия Пономарева, руководитель Ponomareva group, полковник в отставке Центрального аппарата МВД России. Она считает, что ключевые требования к этой профессии включают:
непрерывное юридическое совершенствование;
глубокие правовые знания;
аналитические и логические способности;
развитые коммуникативные навыки;
ответственность, беспристрастность и этику;
психологическую устойчивость и стрессоустойчивость;
цифровую грамотность.
Подходит ли профессия прокурора для девушек
В последние годы профессия прокурора становится более доступной для женщин, о чем свидетельствует рост их числа в этой сфере. Профессия не имеет гендерных ограничений, поэтому женщины занимают различные должности в прокуратуре. Эта работа требует внимания к деталям, высокой исполнительности, умения проводить тщательный анализ и улаживать конфликтные ситуации. Все это делает женщин востребованными на прокурорских должностях.
— Вспоминая свою первую стажировку в районной прокуратуре Барнаула и первый выезд на осмотр места происшествия — тело мужчины, пролежавшее в воде несколько дней, — я понимаю, что эта профессия требует не только профессионализма, но и исключительной психологической устойчивости, — делится своим опытом Юлия Пономарева.
Карьерная лестница прокурора
Карьера прокурора — многоступенчатый процесс, который начинается с получения юридического образования и включает в себя прохождение через различные должности в прокуратуре.
Помощник прокурора
На этом этапе юрист накапливает опыт в работе и участвует в реальных делах. В обязанности помощника входит сбор процессуальных документов по делам, которыми занимается прокурор. Он может также заменять его во время отсутствия последнего.
Младший прокурор
На этой должности прокурор уже самостоятельно ведет менее сложные дела. Это начальный уровень профессиональной квалификации, где работают юристы со стажем от 5 до 10 лет. Младший прокурор должен накопить соответствующий опыт и приобрести необходимые навыки.
Старший прокурор
Он участвует уже в более серьезных делах и руководит группой прокуроров. Ему соответствует звание полковник прокуратуры. Он может руководить организацией работы отдела или канцелярии.
Прокурор района (региона)
Отвечает за деятельность всей прокуратуры на уровне района или региона, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными сотрудниками, может вносить изменения в штатное расписание руководимой им прокуратуры.
Генеральный прокурор
Это высшая должность в Прокуратуре России, назначаемая непосредственно Президентом РФ. Генеральный прокурор руководит всей системой прокуратуры в стране, издает необходимые приказы и распоряжения, касающиеся организации деятельности Прокуратуры РФ.
Где обучиться профессии прокурора в 2024 году
Чтобы стать прокурором, необходимо получить высшее юридическое образование по соответствующему профилю. Обучение на курсах не подойдет.
1. В вузе
Будущих работников прокуратуры готовят в вузах по специальности «Судебная и прокурорская деятельность». Обучение в бакалавриате занимает 4 года, затем рекомендуется пройти двухгодичную подготовку в магистратуре по специальностям «Государственное право» или «Уголовное право». В ходе обучения студенты и магистранты проходят стажировку в органах прокуратуры.
Ведущими российскими вузами по подготовке работников прокуратуры считаются:
Университет прокуратуры Российской Федерации;
МГУ им. М. В. Ломоносова (юридический факультет);
МГЮА им О. Е. Кутафина;
СПбГУ (юридический факультет);
ВШЭ (факультет права).
— Студенты юридического факультета нашего вуза, — рассказывает Константин Голиков, — как правило, уже заранее готовятся к поступлению на службу в органы прокуратуры, отдавая себе отчет в том, что они будут непосредственно осуществлять права и свободы человека и гражданина от имени государства.
2. В колледже
Если абитуриент выбрал профессию прокурора после 9-го класса, он может поступить в юридический колледж по специальности «Правоохранительная деятельность». Срок обучения составляет: очно — 2 года 10 месяцев, заочно — 3 года 10 месяцев. После этого все равно придется поступать в юридический вуз. Именно поэтому колледжи часто открываются при высших учебных заведениях.
Можно назвать следующие известные юридические колледжи:
Юридический колледж (г. Москва);
Колледж полиции (г. Москва);
Колледж Московского финансово-юридического университета;
Петровский колледж (г. Санкт-Петербург);
Колледж Уральского государственного юридического университета.
Какие предметы нужно сдавать для поступления
Поступать в юридический вуз можно после 11-го класса либо после окончания колледжа. Предусмотрен также целевой набор. Для этого нужно подать документы в местные органы прокуратуры и пройти отбор на основании личных и деловых качеств.
Для поступления на специальность «Судебная и прокурорская деятельность» сдаются следующие экзамены:
русский язык (обязательно);
обществознание (обязательно);
история, иностранный язык, информатика и ИКТ (по выбору).
Востребованность профессии
Профессия прокурора была и остается востребованной по целому ряду причин. Прежде всего, уровень преступности остается достаточно высоким, что требует активной деятельности прокуроров по обеспечению правопорядка и законности. Большое количество следственных мероприятий предполагает соответствующий надзор. В крупных городах прокуроры контролируют значительное число юридических дел в экономической сфере. В отдаленных регионах страны и в сельской местности наблюдается дефицит прокурорских кадров, что создает благоприятные условия для трудоустройства и последующей карьеры.
Будущее профессии прокурора
В перспективе прокурорская деятельность сохранит свою актуальность, хотя и будут определенные изменения, связанные с развитием информационного общества и правовой системы. Вот что рассказали по этому поводу наши эксперты.
— Перспективы профессии прокурора определены еще Петром I в Указе от 12 января 1722 года, — полагает Константин Голиков. — Российский император определил назначение профессии прокурора: быть «оком государевым». Этот наказ остается актуальным и по сей день, поскольку главное предназначение прокурора — обеспечивать установленный Конституцией режим законности на всей территории государства. Если же говорить о конкретных перспективах развития прокуратуры РФ на данном этапе жизни страны, то я бы выделил важную задачу создания и совершенствования органов прокуратуры в новых субъектах РФ в соответствии с российским законодательством, а также актуальность цифровизации и автоматизации прокурорской деятельности во всех прокуратурах страны с целью устранения рутинных служебных операций. Также важная задача — совершенствование работы по подбору и расстановке кадров в органах прокуратуры.
Юлия Пономарева видит перспективы профессии прокурора в следующем:
Цифровизация. В будущем прокуроры будут все больше работать с цифровыми данными, использовать интеллектуальные системы анализа информации и новые технологии расследования преступлений.
Новые виды преступлений. Появление новых видов преступлений (киберпреступления, преступления, связанные с искусственным интеллектом и биотехнологиями) потребует от прокуроров постоянного обучения и адаптации к новым реалиям.
Усиление межведомственного взаимодействия. Эффективная борьба с преступностью будет требовать более тесного взаимодействия прокуратуры с другими правоохранительными органами и государственными структурами.
Фокус на профилактике. Профилактика преступлений будет играть все более важную роль, что потребует от прокуроров активного участия в разработке и реализации превентивных мер.
Отзывы специалистов о профессии
Рассказать о специфике профессии прокурора мы попросили Юлию Пономареву. Вот ее мнение:
— Профессия прокурора — это не просто работа, это призвание, требующее не только глубоких юридических познаний, но и исключительной моральной устойчивости, выдержки и способности принимать сложные решения под огромным давлением. Мой опыт работы в смежной сфере, а также многочисленные знакомства среди прокуроров позволили мне увидеть эту профессию изнутри. Это не просто восьмичасовой рабочий день — это ненормированный график, работа как с гражданскими, так и с уголовными делами, постоянное напряжение и ответственность за судьбы людей.
Юлия Пономарева считает, что профессия прокурора — сложная и ответственная, но в то же время чрезвычайно увлекательная и востребованная:
— Успех в ней зависит от глубоких юридических знаний, высоких моральных качеств и постоянной готовности к самосовершенствованию. В будущем прокуроры должны быть не только выдающимися юристами, но и экспертами в области цифровых технологий, способными эффективно работать в динамично меняющейся обстановке. Они будут стоять на передовой борьбы с преступностью, защищая права граждан и укрепляя верховенство права.
Что нужно знать о профессии прокурора
Выделим наиболее важные аспекты статьи и расскажем о том, что нужно помнить, если вы выбираете профессию прокурора:
1. Прокурор — важная фигура в суде, представляющая сторону обвинения и призванная следить за соблюдением законности.
2. Его главная задача — контролировать соблюдение Конституции и законов РФ.
3. Основные обязанности прокурора:
надзор за соблюдением конституционной законности;
представление интересов государства в суде;
надзор за соблюдением прав и свобод граждан;
сбор и анализ информации об имеющихся нарушениях закона;
уголовное преследование;
разбирательство в суде;
проведение расследования и сбор доказательств;
надзор за исполнением наказания.
4. Зарплата прокурора в России в 2024 году в зависимости от должности составляет 40—555 тысяч рублей.
5. Прокурор должен обладать следующими качествами: патриотизм, честность, принципиальность, добросовестность, гуманизм, глубокие правовые знания, развитый интеллект и коммуникативные навыки, высокая работоспособность, устойчивость к стрессам, цифровая грамотность и др.
6. Карьера прокурорского работника включает в себя следующие этапы: помощник прокурора, младший прокурор, старший прокурор, прокурор региона, генеральный прокурор.
7. Чтобы работать прокурором, необходимо иметь высшее юридическое образование. Для поступления в вуз сдаются экзамены: русский язык, обществознание, история.
8. Профессия прокурора очень востребована и в будущем будет связана с цифровизацией, адаптацией к новым видам преступлений, их профилактикой и совершенствованием органов прокуратуры в различных регионах РФ.
Список источников
2. Маньков А., Чистяков О. Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986.
Эксперты:
Константин Голиков, профессор кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия (РГУП), кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции в отставке
Юлия Пономарева, руководитель Ponomareva group, полковник в отставке Центрального аппарата МВД России