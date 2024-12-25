Профессия прокурор: гарант юридической законности

— Перспективы профессии прокурора определены еще Петром I в Указе от 12 января 1722 года, — полагает Константин Голиков. — Российский император определил назначение профессии прокурора: быть «оком государевым». Этот наказ остается актуальным и по сей день, поскольку главное предназначение прокурора — обеспечивать установленный Конституцией режим законности на всей территории государства. Если же говорить о конкретных перспективах развития прокуратуры РФ на данном этапе жизни страны, то я бы выделил важную задачу создания и совершенствования органов прокуратуры в новых субъектах РФ в соответствии с российским законодательством, а также актуальность цифровизации и автоматизации прокурорской деятельности во всех прокуратурах страны с целью устранения рутинных служебных операций. Также важная задача — совершенствование работы по подбору и расстановке кадров в органах прокуратуры.