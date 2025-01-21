Профессия пожарный: его обязанности, как им стать, сколько зарабатывает

— Я потомственный пожарный. Мой отец был командиром отделения пожарно-спасательного гарнизона. Еще в армии я служил в пожарной охране и уволился в запас в должности старшего пожарного. На гражданке сразу же устроился в пожарно-спасательную часть в Туле. Между собой мы называем наш коллектив «пожарным братством». Мне приходилось участвовать во многих пожарах, были и крупные, но чего-то из ряда вон выходящего мне, к счастью, увидеть пока не пришлось. На выезде главная задача водителя пожарного автотранспорта — доставить отряд к месту назначения, а непосредственно на пожаре следить за напором воды в рукаве. Оставлять без присмотра технику ни в коем случае нельзя. Иногда пожарному приходится работать круглосуточно, порой некогда даже передохнуть или выпить воды. Но это компенсируется чувством удовлетворенности от выполненного долга и спасения людей.