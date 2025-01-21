Профессия пожарный: его обязанности, как им стать, сколько зарабатывает

Пожарный — это сотрудник специализированного подразделения МЧС, который занимается тушением пожаров на самых разных объектах гражданского, промышленного и военного назначения. Вместе с экспертом рассмотрим различные аспекты этой профессии: его задачи, специализацию, необходимые качества, плюсы и минусы, уровень заработной платы, как стать пожарным в 2025 году, какова востребованность профессии сейчас и ее перспективы в будущем.
Кто такой пожарный
Это обученный и аттестованный специалист, занимающийся ликвидацией возгораний, сотрудник территориальных подразделений пожарной охраны.
Первые огнетушители существовали уже в Древнем Египте и Древнем Риме. На Руси профессия закрепилась в 1649 году, после того как царь Алексей Михайлович подписал указ о создании пожарной службы. В нем были обозначены полномочия специалистов, их обязанности и количество человек в отряде. А еще до него, при Великом князе Иване III, была создана пожарно-сторожевая охрана. В Лондоне первые профессиональные пожарные появились только в 1666 году, когда лодочники Темзы были привлечены к тушению Великого лондонского пожара.
В России первоначально использовалось слово «огневщик», затем — «пожарный служитель» и только в 1881 году установился известный сейчас всем термин. В настоящее время пожарные образуют одно из подразделений МЧС России. Их деятельность регулируется федеральным законодательством (1). От профессионализма этих людей во многом зависит безопасность граждан.
Обязанности и задачи пожарного
Основные задачи пожарного — тушение возгорания, спасение людей и сохранение материальных ценностей. К его обязанностям относятся:
своевременный выезд к месту тушения пожара на спецтехнике;
быстрое развертывание противопожарных средств на месте возгорания;
ликвидация пожара при помощи специального оборудования;
проведение спасательных операций на месте возгорания;
оказание первой медицинской помощи;
профессиональное использование средств пожаротушения;
соблюдение технологии тушения опасных объектов;
участие в тренировках по тушению возгораний;
несение караульной службы на объектах пожарной охраны;
инспекции по соблюдению норм противопожарной безопасности;
постоянное повышение своих знаний и навыков пожаротушения, регулярное прохождение аттестации;
проверка исправности средств пожаротушения;
обучение населения правилам пожарной безопасности.
Специализации пожарных
Профессия пожарного представлена несколькими направлениями деятельности. Рассмотрим их более подробно.
Спасатель
Эта специализация связана с выездами на место возгорания, ликвидацией пожаров различного происхождения (химического, радиологического). Спасатели также эвакуируют людей и оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь.
Инспектор
Их работа заключается в профилактике пожаров, в оценке состояния зданий, характеризующихся повышенной степенью возгорания. Инспектор следит за соблюдением мер противопожарной безопасности.
Наблюдатель
Специалисты несут дежурство на пожарных постах, контролируя противопожарное состояние объекта. Наблюдатели следят также за территорией на предмет возгорания, обеспечивая в случае необходимости экстренный вызов.
Водитель аварийно-спасательного автомобиля
Этот специалист отвечает за управление пожарным автотранспортом. Его задача — скорейшая доставка команды к месту возгорания, что во многом определяет эффективность тушения.
Кому подходит профессия пожарного: необходимые качества
Профессия пожарного требует большой физической силы и выносливости, поэтому на такую должность принимают только мужчин. Им легче передвигать тяжелое оборудование и носить защитную экипировку. Современный специалист должен обладать определенными профессиональными и личностными качествами.
Профессиональные навыки:
стремление помогать людям;
умение работать в команде;
способность к принятию самостоятельных решений;
чувство ответственности;
желание повышать квалификацию;
готовность работать круглосуточно;
способность работать на большой высоте;
большая физическая выносливость;
хорошая координация движений.
Личностные качества:
быстрота реакции;
аналитический склад ума;
смелость и решительность;
уверенность в себе;
внимательность;
целеустремленность.
Сколько зарабатывают пожарные в России
Заработная плата пожарных в России зависит от региона, стажа работы и уровня квалификации. Средняя зарплата составляет примерно 56 тысяч рублей в месяц (2). Начинающие пожарные могут получать от 17 до 35 тысяч. После наработки пятилетнего стажа зарплата возрастает до 40 тысяч рублей. Дальнейший рост материального вознаграждения зависит от опыта и офицерского звания.
В зависимости от региона пожарные получают:
Москва — от 33 до 63 тысяч рублей;
Санкт-Петербург — средняя зарплата составляет около 40 тысяч рублей;
Ненецкий автономный округ — до 57 500 рублей;
Магаданская область — до 92 500 рублей.
Плюсы и минусы профессии
Учитывая высокую значимость и опасность профессии пожарного, она имеет целый ряд положительных и отрицательных сторон.
Среди плюсов можно отметить следующие:
большая социальная значимость профессии;
востребованность;
уникальность навыков и опыта;
удобный график работы (сутки через трое);
отсутствие рутины (на каждом выезде — особая ситуация);
социальные льготы и ранний выход на пенсию;
за особенно сложные случаи полагаются ведомственные поощрения и награды.
К минусам профессии следует отнести:
риск для здоровья и жизни, постоянный стресс;
тяжелые условия труда;
невысокая зарплата;
строгая дисциплина;
иногда возможен круглосуточный график работы без выходных;
повышенные требования к состоянию здоровья;
приоритет отдается мужчинам, прошедшим службу в армии.
Карьера пожарного
В профессии этой специальности предусмотрен карьерный рост. В подразделениях пожарной охраны действует принцип иерархической военной структуры, что предполагает присвоение воинских званий. Карьерный рост строго регламентирован и зависит от стажа работы, полученного образования, профессиональных и личностных качеств. Карьера пожарного начинается с должности рядового бойца с дальнейшим продвижением до начальника караула, пожарного расчета или территориального подразделения пожарной охраны. Для того чтобы занять пост среднего и высшего звена, необходимо иметь высшее профессиональное образование.
Как стать пожарным и где пройти обучение в 2025 году
Для работы пожарным нужно пройти обучение по специальности «пожарная безопасность». Подготовка спасателя включает в себя три этапа: индивидуальное обучение по месту предстоящей службы, курсовое обучение и стажировка в занимаемой должности. Для поступления после подачи документов прежде всего необходимо пройти медицинскую комиссию.
Медицинская комиссия
По результатам медицинского обследования абитуриентам присваивается группа допуска, состоящая из 4 ступеней:
1 и 2 (тушение пожаров);
3 (факультеты образовательных организаций МЧС России по подготовке специалистов);
4 (все названные виды деятельности).
В зависимости от состояния здоровья и желания специалиста, он может нести службу по срочному договору либо в личном составе подразделения. Во втором случае требования будут жестче, но предоставляется больше льгот и более высокая зарплата.
Учебные центры МЧС
Эти центры играют важную роль в подготовке различных специалистов пожарной службы. Предлагаются программы обучения, включающие профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку для всех категорий служащих. Они включают в себя:
профессиональное обучение пожарных и спасателей;
практические занятия по тушению пожаров и оказанию первой помощи;
обучение мерам пожарной безопасности и охраны труда;
переподготовку для водителей пожарных автомобилей;
повышение квалификации специалистов в сфере пожарной безопасности.
В России есть несколько ведущих учебных центров МЧС:
Омский учебный центр;
Краснодарский учебный центр;
Нижегородский учебный центр;
Московский учебный центр;
Подольский учебный центр;
Новосибирский учебный центр;
Саратовский учебный центр и др.
Вузы
После окончания вузов МЧС выпускники получают офицерские звания и возможность занимать руководящие должности в пожарной службе. Обучение длится 4—5 лет в зависимости от специальности. Подготовка ведется по следующим программам:
пожарная или техносферная безопасность;
государственное управление;
судебная экспертиза;
информационные системы и технологии;
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Образование можно получить в таких вузах, как:
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России;
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России;
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.
Дополнительное профессиональное образование (ДПО)
С 2024 года дополнительное обучение сотрудников пожарных служб начали проводить по новым образцам в соответствии с приказом МЧС России от 2021 года (3).
ДПО специалистов противопожарной безопасности осуществляется только в лицензированных учебных центрах и включает в себя следующие направления:
переподготовку руководящих сотрудников пожарных служб;
вводный и первичный инструктажи всех сотрудников организации.
Программы повышения квалификации в зависимости от выбранной специализации рассчитаны на 40—520 академических часов. Обучение может проходить в очном или дистанционном формате. ДПО для всех сотрудников должно быть не реже 1 раза в 3 года. Для работников взрывопожароопасных производств — ежегодно. Стоимость переподготовки от 3 до 8 тысяч рублей.
Востребованность профессии
Данная профессия крайне востребована, поскольку пожароопасные ситуации возникают постоянно, учитывая большую территорию России, огромные лесные массивы и перепады температур. Ежегодно выделяются бюджетные места для подготовки пожарных. Проводятся регулярные рекламные кампании по привлечению специалистов к спасательным работам. Технические системы пожаротушения постоянно совершенствуются, но это не может заменить человеческого фактора. Именно спасатель остается ключевой фигурой при тушении любого пожара. Представители профессии задействованы и в криминалистике, где только специалист может разобраться в причинах пожара.
Будущее профессии пожарного
В ближайшей и отдаленной перспективе профессия пожарного сохранит свою актуальность. Средства пожаротушения будут становиться все более совершенными. Уже сейчас для этого используются современные информационные технологии и искусственный интеллект. Широкое применение находят дроны, которые быстро диагностируют новые очаги возгорания. Это требует расширения специализации пожарных, освоения ими новых технологий. В конечном счете от человека зависит эффективность пожаротушения и спасение жизни людей, поэтому профессия будет активно развиваться и совершенствоваться.
Как найти вакансии и работу начинающему специалисту
После обучения перед каждым новичком встает вопрос о том, как же найти работу. Для этого есть несколько возможностей.
1. Использовать онлайн-платформы, на которых размещаются вакансии для пожарных.
2. Социальные сети могут быть полезны для общения с опытными специалистами и поиска вакансий.
3. Объявления в местных СМИ, где публикуются предложения от пожарных служб.
4. Участие в конференциях и семинарах по безопасности с целью установления деловых контактов.
5. Временные подработки по своей специальности (работа инструктором или техником по обслуживанию огнетушителей).
6. Волонтерская деятельность в службах спасения поможет получить опыт и необходимые рекомендации.
Отзывы специалистов о профессии
Рассказать о специфике профессии пожарного мы попросили Максима Кретова, водителя пожарного автотранспорта. Вот что он нам сказал:
— Я потомственный пожарный. Мой отец был командиром отделения пожарно-спасательного гарнизона. Еще в армии я служил в пожарной охране и уволился в запас в должности старшего пожарного. На гражданке сразу же устроился в пожарно-спасательную часть в Туле. Между собой мы называем наш коллектив «пожарным братством». Мне приходилось участвовать во многих пожарах, были и крупные, но чего-то из ряда вон выходящего мне, к счастью, увидеть пока не пришлось. На выезде главная задача водителя пожарного автотранспорта — доставить отряд к месту назначения, а непосредственно на пожаре следить за напором воды в рукаве. Оставлять без присмотра технику ни в коем случае нельзя. Иногда пожарному приходится работать круглосуточно, порой некогда даже передохнуть или выпить воды. Но это компенсируется чувством удовлетворенности от выполненного долга и спасения людей.
Что нужно знать о профессии пожарного
Если вы решили посвятить свою жизнь служению этой профессии, то нужно держать в голове основные моменты, которые с ней связаны. Остановимся еще раз на наиболее важных положениях статьи.
1. Пожарный — это аттестованный и обученный сотрудник МЧС, занимающийся тушением возгораний.
2. Основные задачи пожарного — устранение возгораний, спасение людей и сохранение материальных ценностей.
3. Главные пожарные специальности: спасатель, наблюдатель, инспектор, водитель аварийно-спасательного автомобиля.
4. Работник пожарной службы должен обладать высокими профессиональными и личностными качествами, определяемыми сложностью и опасностью профессии.
5. Средняя зарплата пожарного составляет около 56 тысяч рублей в месяц. Она зависит от должности, стажа работы и региона.
6. Карьера пожарного предполагает присвоение воинских званий, от рядового бойца до начальника территориальной службы МЧС.
7. Подготовка работников пожарной службы ведется в центрах МЧС, вузах и на специальных курсах.
8. Профессия пожарного востребована в настоящем и имеет хорошие перспективы в будущем, что объясняется постоянной необходимостью борьбы с огнем.
Список источников
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
2. Статистика рынка труда в России — «Пожарный». Сайт «ГородРабот.ру». 2024.
3. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
Эксперт: Максим Кретов, водитель пожарного автотранспорта