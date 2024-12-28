Профессия логист: где на нее учат, сколько получают специалисты, что входит в обязанности

По данным информационного агентства «Интерфакс», с 2025 по 2027 год государство предполагает выделить 1,5 млрд рублей по новому федеральному проекту на строительство транспортно-логистических центров за границей. Это показывает заинтересованность государства в создании четкой логистической инфраструктуры, без которой невозможен дальнейший рост экономики. В хороших специалистах по логистике нуждается не только государство, но и частные компании, готовые щедро оплачивать труд своих работников. Интересная и сложная профессия не даст скучать и самому ее обладателю, потому что совмещает в себе разные функции и навыки. Сегодня мы разберем, где учат на логиста, что входит в его обязанности и с какими трудностями им приходится встречаться на профессиональном поприще. А в качестве эксперта выступит человек, который много лет руководит логистической компанией.
Кто такой логист
Благодаря логистическим сетям, охватившим разные страны и даже континенты, продукты питания и товары быстро попадают в любую точку земного шара. Можно зайти в супермаркет в Москве или в Гонконге и, если не читать надписей на разных языках, в первую минуту не разобраться, в какой стране находится магазин, настолько похожим будет ассортимент. Логист — это специалист, который умеет связывать доставку товаров из точки А, где он производится, в точку Б, куда поступает для конечного потребителя. Логист не только прокладывает и отслеживает маршрут, но и гарантирует качество доставленной продукции.
Обязанности и задачи логиста
Круг профессиональных обязанностей логиста широк. Остановимся на основных направлениях его работы:
планирование доставки товаров;
контроль этого процесса;
сокращение транспортных расходов;
ведение документооборота;
выступление в роли маркетолога;
привлечение новых клиентов и заключение сделок на приобретение производимой ими продукции.
Что должен знать и уметь логист
— Свой транспортный бизнес я начала создавать 11 лет назад, работая в юридической службе фирмы, одним из направлений которой были грузоперевозки. Я видела и понимала, как ведутся дела такого рода. И учителя у меня были хорошие. Мои бывшие руководители кидали в самую гущу событий, за что я им благодарна. Так я получила практические навыки управления логистикой, — рассказывает Елена Колдаева, executive-коуч, генеральный директор и собственник логистических компаний «Лачпрофит» и «Нерудгрупп».
Логист — это не только специалист, имеющий теоретические знания по организации транспортировки и хранению грузов, но и практические навыки, которые включают методы научного анализа, экономического моделирования, умение строить выводы от частного к общему и наоборот.
Что же должен уметь логист:
1. Видеть весь поток перемещения товаров и услуг, а это иногда сотни разных направлений.
2. Обеспечивать безопасность груза.
3. Понимать особенности различных видов перевозок.
4. Владеть современными компьютерными программами для управления логистикой.
5. Знать современное делопроизводство.
6. Заполнять табели сотрудников.
7. Вести переговоры с потенциальными клиентами и обеспечивать предприятие необходимыми объемами работы.
Специализации логистов
В связи с выполнением поставленных задач и спецификой того или иного предприятия, работа логиста подразделяется на несколько направлений. Рассмотрим основные специализации этой профессии.
Транспортный логист
Он осуществляет контроль над транспортировкой грузов и доставкой услуг потребителям, выбирает перевозчиков, следит за перемещением товаров в режиме реального времени, держит связь с водителями большегрузов для корректировки маршрута, подбирает места для временного складирования и хранения доставляемых грузов.
Операционный логист
Этот специалист оптимизирует различные процессы на предприятии, от поставки сырья до реализации готовой продукции. Работа может совмещаться с обязанностями транспортного логиста, а также включать в себя дополнительные функции, например анализ проводимых логистических операций, оценку условий поставки необходимого оборудования, планирование того, как поставить товар, чтобы максимально выиграть на доставке и при этом не потерять в качестве транспортировки.
Складской логист
Эти специалисты занимаются приемом товара, заполнением необходимой документации, хранением и дальнейшей выдачей со склада различных грузов.
Логист по международным перевозкам
Он должен владеть всей необходимой информацией по международным сделкам, а именно: перемещением грузов за границу и получением товаров из разных стран. Нужно уметь заполнять декларацию на товары, заключать международные договоры, иметь представление о таможенных правилах, искать партнеров за рубежом и свободно владеть английским или китайским языком, если речь идет о торговых связях с Китаем.
Кому подходит профессия логиста: необходимые качества
— Тургеневские девушки в этом бизнесе не приживаются, — уверена Елена Колдаева. — Я считаю, что в логистике должен быть человек с боевым характером. Ему необходимо находить ко всем подход, быть высокоорганизованным, предлагать решения до того, как ситуация станет критической. Очень важно внимание к деталям, ведь неточность в нашем деле может привести к большим репутационным потерям и убыткам. Также нужно быть гибким и обладать навыками управления временем. Тайм-менеджмент в логистике — это все.
Для работы, которая подразумевает постоянное общение с людьми, а также умение держать в голове множество самой разной информации, требуется сочетание таких казалось бы несопоставимых черт характера, как аналитический склад ума и высокий уровень коммуникабельности.
Рассмотрим основные качества, которые необходимы для успешной работы логиста:
1. Стрессоустойчивость: сохранение спокойствия в разных обстоятельствах.
2. Быстрота реакции при возникновении форс-мажора: моментальный поиск новых решений.
3. Общительность и умение заинтересовать собеседника: без этого трудно выстраивать партнерские отношения с другими бизнесами.
4. Способности организатора: необходимо руководить большой командой и оптимизировать различные процессы на производстве.
5. Ответственность: умение принимать сложные решения.
6. Гибкость: способность подстраиваться под изменяющиеся условия.
Сколько зарабатывают логисты в России
По данным сайта «ГородРабот.ру», средняя заработная плата логиста в России составляет около 67 тысяч рублей. На сайте крупнейшего рекрутмента HeadHunter начинающему логисту предлагают зарплату от 80 тысяч рублей, менеджеру по международным перевозкам — от 200 тысяч в месяц.
Плюсы и минусы профессии
Естественно, что профессия, включающая такой широкий круг обязанностей, имеет свои подводные камни. Их нужно знать заранее, чтобы не разочароваться в выбранном направлении. Но у нее и много плюсов, которые компенсируют отрицательные моменты.
— Автомобильная логистика является альтернативой другим видам транспорта, — говорит наш эксперт. — Там, где не поднимется в небо самолет из-за нелетной погоды, не поплывет судно из-за шторма, всегда на помощь приходят автомобили. Это большой плюс, но он же накладывает на логиста дополнительные обязательства. Специалист должен быть в курсе всех событий. Логисты просыпаются и первым делом смотрят новости: что творится в мире, какая политическая обстановка. От этого зависят маршруты движения, ставки и другие составляющие. Бывает, что люди не выдерживают стрессов: грузы дорогие, нужно соблюсти все сроки, ответственность очень высокая. Порой приходится быть на связи круглосуточно. Казалось бы, у логистов такой же график, как у всех, но могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства: задержали на таможне, перекрыли дорогу, сломался транспорт. А сроки горят. Между тем один из главных критериев качества в логистике — это своевременная доставка.
Рассмотрим подробнее плюсы и минусы работы.
Что привлекает в работе:
прийти в профессию можно на любом жизненном этапе, даже после получения другого образования или еще не имея диплома об окончании высшего учебного заведения;
хорошая зарплата и возможности для карьерного роста;
динамичная профессия, не дающая скучать.
Что может оттолкнуть:
высокая ответственность. За каждую нестыковку в работе приходится отвечать логисту;
на связи приходится оставаться практически круглосуточно. При проблемах в любое время дня и ночи грузоперевозчики будут связываться с логистом;
обязанности включают в себя и работу в складских помещениях, а это может быть тяжело и некомфортно.
Карьера логиста
В профессию могут приходить люди без опыта практической деятельности. Поэтому карьерный рост может появиться только после нескольких лет успешной работы. Давайте рассмотрим основные ступени роста логиста и его обязанности.
|Помощник по логистике
|Постигает принципы работы и выполняет несложные задачи под руководством наставника
|Специалист по логистике
|Самостоятельно работает по организации процесса управления товарами и их передвижения, ведет документацию, осуществляет контроль за сроками доставки
|Менеджер по логистике
|Осуществляет координацию работы склада или части логистической доставки. Под его началом работают новички и более опытные специалисты
|Руководитель отдела
|Разрабатывает стратегии отдела и планирует операции по логистике грузов, контролирует выполнение плана перевозок, решает задачи, с которыми не справляются менеджеры
|Директор по логистике
|Осуществляет планирование на уровне организации, ищет новые рынки сбыта, разрабатывает стратегию работы организации
|Директор компании
|Выполняет функцию общего руководства логистической организацией, принимает на работу или увольняет сотрудников, работает с важными партнерами фирмы
Где пройти обучение на логиста в 2024 году
— Не всегда нужно заканчивать профильный институт. В моем штате, кстати, нет ни одного человека, который обучался бы на логиста. Даже руководитель отдела, успешный и опытный профессионал, по образованию музыкант, — уточняет Елена Колдаева.
Если есть желание поменять работу, то в логистическую компанию с удовольствием возьмут человека с техническим, экономическим, торгово-промышленным и не только образованием. Получив опыт работы на производстве, потом можно пройти дополнительное обучение.
Специализированные курсы
В интернете можно найти много предложений пройти дистанционные курсы и освоить профессию за короткий период, от нескольких дней до 6 месяцев. Стандартная программа включает около 520 академических часов. На ней могут обучаться люди, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. После окончания, как правило, вручается диплом. Некоторые высшие учебные заведения имеют право выдавать документы государственного образца. Удостоверение о пройденных занятиях могут получить люди после окончания курсов повышения квалификации, которые включают не менее 16 часов обучения.
Учебные заведения: университеты и колледжи
Можно сразу получить диплом о специализированном образовании. В России более 200 вузов и 450 колледжей обучают профессии логиста. Есть как бюджетные, так и платные места. Для бесплатного обучения нужно иметь в среднем довольно высокий (от 90) балл после сдачи ЕГЭ. Для поступления в вуз нужно сдавать базовые предметы — математику, русский язык, обществознание или историю. Иногда вуз предлагает предметы на выбор. Для колледжа после получения аттестата о полном среднем образовании требуются экзамены по математике и русскому языку.
Пройти обучение на предприятии
Если у человека за плечами вуз и хорошо развиты аналитические способности, он может работать логистом и без специализированного образования. Самое главное — это практический опыт работы, который он получает, устраиваясь на предприятие в качестве помощника логиста. При большом желании за несколько лет такой специалист может дорасти до менеджера среднего звена и самому обучать новичков, пришедших на работу.
Востребованность профессии
Сегодня специалисты этого направления чрезвычайно востребованы на предприятиях, так как они решают ключевые задачи современной экономики. Они работают в транспортных, производственных компаниях, фирмах, специализирующихся на консалтинге, E-commerce, в пищевом производстве, фармацевтическом секторе, государственных предприятиях, в исследовательских и научных сферах.
Судя по современной тенденции, со временем будет нарастать дальнейшая автоматизация процессов. И на место рядовых логистов потребуются специалисты, владеющие стратегическим планированием и умеющие решать сложные интеллектуальные задачи.
Будущее профессии логиста
Уже сегодня можно смело сказать, что логист — это представитель профессии будущего. Он постоянно подстраивается под изменяющийся мир, требует гибкости, командной работы в формате многозадачности, отвечает трендам современной эпохи. В будущем специалисту будет помогать искусственный интеллект. Но он сможет взять на себя только часть его обязанностей. Основные решения по-прежнему будет принимать человек. Никакой ИИ не заменит общение с партнерами и не возьмет на себя ответственность за принятие тех или иных решений. Можно сказать, что и в перспективе эта профессия будет оставаться одной из самых востребованных в мире.
Как найти вакансии и работу начинающему специалисту
Интересная, хоть и сложная работа логиста, к тому же хорошо оплачиваемая, сегодня привлекает многих россиян. Мы расскажем, как найти вакансию начинающему работнику.
1. Посмотреть рекламные объявления, приглашающие на работу. Многие компании заинтересованы в том, чтобы взять человека с «нуля» и обучить его всем премудростям профессии на собственном предприятии.
2. Закончить специализированные курсы. После них уже искать работу, чувствуя себя не совсем новичком в данной отрасли.
3. Оставить о себе хорошее впечатление на предприятии, на котором проходил практику во время учебы в колледже или вузе. После получения диплома вернуться туда работать.
4. Посетить ярмарку вакансий. Такие мероприятия часто проводятся в разных городах. Там подобрать несколько предприятий, нуждающихся в такого рода специалистах. Как следует подготовиться и пройти собеседование на получение вакантной должности.
5. Подписаться на профессиональные сообщества логистов и быть в курсе новостей по возможностям трудоустройства.
Отзывы специалистов о профессии
Если есть желание попробовать себя в этой профессии, не бойтесь рискнуть, считает Елена Колдаева. Лучше попробовать, чем потом жалеть о несбывшемся. Начинать желательно рядовым логистом, постепенно «прокачиваясь» и поднимаясь вверх по карьерной лестнице. Важно помнить о потребностях клиента, почаще ставить себя на его место. И учить английский или китайский. Это дает большие преимущества в международной логистике.
— Я рекомендую начать карьеру с нижнего уровня, окунуться в оперативку с самого начала: транспортная координация, работа диспетчером, оператором, — советует эксперт. — Это позволит на собственном опыте прочувствовать все нюансы логистических процессов и получить практический опыт, причем колоссальный. К сожалению, теория, которую преподают в вузах, очень отличается от реалий. Я на своей практике часто сталкиваюсь с недопониманием ситуации, какой-то стеной неприятия от директоров по логистике на крупных заводах. Они, как правило, имеют высшее логистическое образование, но у них нет операционно-практического опыта. А то, что реально происходит в работе, очень сильно отличается от того, что написано в книжках. Рядовые логисты с большим опытом могут претендовать на очень хорошие позиции управленцев, им обеспечен быстрый карьерный рост. При этом требуется стратегическое мышление, навыки управления большими командами и умение оптимизировать сложные процессы. Такие способности надо развивать параллельно с получением опыта в этой сфере.
В современном мире логистика развивается семимильными шагами, уверена Елена Колдаева:
— Это колоссальный экономический сектор. И востребованность в специалистах в нем огромная. Самый заметный на сегодня тренд — цифровизация. Второе — автоматизация процесса: роботизация складов, внедрение автономных транспортных средств. На трассе Москва — Санкт-Петербург уже тестируется транспорт, работающий на автопилоте. Это все сокращает время и минимизирует человеческие ошибки. Внедрение блокчейна обеспечивает высокий уровень прозрачности. Это удобно, быстро, а главное — безопасно. Многие акулы транспортных цепочек поставки все это уже оценили и внедрили у себя, а за ними потянулся мелкий и средний бизнес. Рынки становятся более интегрированными, а потребители — требовательными. Всем нужны быстрые и качественные доставки вне зависимости от того, где они находятся: на острове в океане, в Воркуте или где-то на Северном полюсе. Те компании, которые умеют быстро адаптироваться к новым трендам, имеют огромное конкурентное преимущество.
Что нужно знать о профессии логиста
Логист — это специалист в сфере организации перевозок, хранения грузов и оптимизации различных процессов на предприятии. Напомним, о чем нужно знать, если вы хотите посвятить себя этой профессии.
1. Обучиться на логиста можно в вузе или ссузе, на специализированных курсах или уже на самом предприятии, имея техническое или экономическое образование.
2. Больше 200 вузов и 460 колледжей готовят специалистов этого направления.
3. Логист должен обладать аналитическим складом ума, высокой стрессоустойчивостью и коммуникабельностью.
4. Современный специалист использует в работе методы научного анализа, экономического планирования, дедукции, индукции, современные компьютерные программы.
5. Средняя заработная плата логиста составляет около 67 тысяч рублей. Но менеджеры среднего и высшего звена получают от 200 тысяч в месяц.
6. Специалист может построить карьеру от ассистента до директора по логистике.
7. Профессия логиста актуальна и сейчас и будет оставаться одной из самых востребованных в дальнейшем.
Список источников
1. РФ в 2025−27 гг. может выделить 1,5 млрд руб. на развитие логистики и инфраструктуры за рубежом. Интерфакс. 2024.
2. Статистика рынка труда в России — «Логист». Сайт «ГородРабот.ру». 2024.
3. Сайт HH.ru. Работа логистом по международным перевозкам в Москве.
4. Логист: вузы, где можно получить профессию логиста. Сайт для абитуриентов «Поступи онлайн».
Эксперт: Елена Колдаева, executive-коуч, генеральный директор и собственник логистических компаний «Лачпрофит» и «Нерудгрупп»