Профессия физик: все самое интересное и нужное о специалистах и работе

Наука развивается семимильными шагами. Еще сто лет назад в разных странах мира только проводили электрификацию. Сегодня самый современный радиотелескоп «Хаббл» позволяет видеть Вселенную такой, какой она была после Большого взрыва. Трудно представить, какие технологии войдут в нашу жизнь еще через сто лет. Ученые связывают ближайшее будущее с дальнейшим развитием ИИ и нейросетей, когда умные машины будут помогать в решении сложных физических задач, создавать новые биолекарства и материалы с неизвестными ранее свойствами. Уже сегодня современный тренд — создание фармацевтических препаратов с изотопами. Интересны эксперименты в области генетики. Идет дальнейшее развитие квантовой радиофизики. В своей книге «Физика будущего» ученый-теоретик Митио Каку показал удивительные перспективы, которые открывает перед человечеством наука.