«Профессия должна быть одна»: шесть мифов о смене работы

Сейчас абитуриенты поступают в вузы и борются за бюджетные места. Некоторые абитуриенты уже заранее знают, что они не будут работать по выбранной профессии.
Блогер и профориентолог Елена Еремеева развеяла шесть популярных о работе.
Миф № 1: профессия — это выбор на всю жизнь
Человек меняется и развивается в течение всей своей жизни, следовательно, меняются и предпочтения и интересы. Так, появляются новые требования к графику, команде, своим обязанностям и компании. Поэтому выбрать другую профессию в любом возрасте — нормально.
Миф № 2: предназначение надо найти в юности
В юности некоторые хотели стать ветеринаром. Вот отучились, отработали пару лет и решили сменить сферу деятельности. Некоторые говорят: «Да куда мне в мои 30/40/50?». Сегодня возраст — не помеха заниматься чем-то новым.
Миф № 3: надо быть крутым экспертом, чтобы что-то менять
Сейчас в интернете полно курсов, видеоуроков и вебинаров на любую тему. Так, вы можете начать развиваться в любой сфере, например, стать художником в области digital art или IT-специалистом.
Миф № 4: если нашел свое предназначение, то работать легко
Даже если человеку нравится работа, иногда ему трудиться очень тяжело. Периоды усталости и напряжения никто не отменял. Однако их прохождение компенсируется любовью к тому, что делаешь.
Миф № 5: предназначение само вас найдет
Так, конечно, бывает, но нечасто. Чтобы найти дело, которое придется по душе, нужно приложить усилия, попробовать себя в разных сферах и даже обратиться к психологу, чтобы лучше понять себя.
Миф № 6: наем — это не предназначение
На самом деле не все должны уходить из найма в бизнес. Стоит задуматься, что для вас важнее: свободный график или стабильность и определенность? Нужно быть честным с собой и понимать, что для вас важно.
Ранее был разрушен миф о том, что трудоголики получают удовольствие от работы.
Анна Морозова