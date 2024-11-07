Бренд-менеджер: архитектор успешных брендов в бизнесе

Для тех, кто сегодня выбирает эту профессию, открываются широкие перспективы развития. Цифровизация бизнеса, развитие новых каналов коммуникации, растущая важность устойчивого развития — все эти тренды создают новые вызовы и возможности для бренд-менеджеров. При этом ключевые компетенции профессии — умение понимать потребности аудитории, создавать сильные бренды и управлять их развитием — остаются неизменно востребованными.