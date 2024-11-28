Профессия биотехнолог: где учат, чем занимается, какие предметы нужны для поступления

Так бывает, что человек через некоторое время разочаровался в профессии, которую получает или по которой уже работает. Если окажется, что ваша мечта — биотехнолог, а у вас другая специальность, всегда можно попробовать получить дополнительное образование, поступив на курсы переподготовки. Для этого нужно иметь среднеспециальное или высшее образование в зависимости от специализации, которую вы выбираете. Центры дополнительного профессионального образования занимаются последипломной подготовкой, так что для поступления потребуется уже имеющийся документ об образовании. Профессиональная переподготовка наиболее подходит людям с химическим образованием, а также технологам, лаборантам, микробиологам.