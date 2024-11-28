Профессия биотехнолог: где учат, чем занимается, какие предметы нужны для поступления

Чтобы овладеть навыками этой специальности, надо изучить много разных дисциплин, ведь она находится на стыке сразу нескольких наук. Где учат профессии биотехнолог, что входит в его обязанности, какие сложные задачи ставит перед специалистами будущее — разберем вместе с экспертом.
Кто такой биотехнолог и чем занимается
Биотехнолог — это специалист, одновременно имеющий инженерную подготовку и хорошо разбирающийся в таких дисциплинах, как генетика, химия, биология, и смежных с ними науках. Именно знание этих предметов позволяет ему заниматься исследованиями и различными разработками в фармацевтике, пищевом производстве, создавать генетически модифицированные виды растений и животных.
Мы видим, как тесно профессия технолога связана с биологией. Ведь специалист этого направления работает с живыми организмами, чтобы использовать их или продукты их жизнедеятельности для улучшения жизни людей.
В профессиональные обязанности биотехнолога входят:
1. Разработка современных методов и технологий с использованием законов генетики, молекулярной биологии и других разделов этой науки.
2. Генетическая модификация живых организмов для получения более выносливых или эффективных сортов растений и животных с лучшими характеристиками.
3. Оптимизация производства биологического лекарства, биодобавок, ферментов, биопластики и топлива на основе растительного или животного материала.
4. Работа по упрощению процессов ферментации, фильтрации и культивации клеток.
5. Осуществление качественного анализа биопродуктов, разработка стандартов, соответствующих качеству, анализ данных и обеспечение соответствия продукции требованиям.
6. Консультации и разработка стратегий, оценка проектов, проведение маркетинговых исследований.
7. Проведение оценок возможных рисков использования полученной биопродукции.
Специализации биотехнологов
Главная задача биотехнолога состоит в сохранении экологии, минимизировании вреда при ведении сельского хозяйства, выведении новых генетически модифицированных сортов растений, изобретение эффективных лекарственных биопрепаратов, продление активных лет жизни человека.
Согласно этим задачам, профессия имеет несколько специализаций.
Биотехнолог-эколог
Этот специалист занимается изучением окружающей среды и сохранением экологического баланса. В его обязанности входят:
ведение научной и исследовательской деятельности в сфере изменения состояния окружающей среды и ее влияния на флору и фауну;
взятие проб почвы, воздуха и воды;
проведение лабораторных анализов с целью выявления патогенного воздействия на организмы животных;
оценка степени загрязнения;
организация мероприятий по оздоровлению экологии местности и общей экосистемы Земли.
Биотехнолог-фармацевт
В его ведении — создание новых лекарственных препаратов на основе веществ, получаемых из живых организмов, и использование в работе методов молекулярной биологии и генетики. Также он занимается заменой химических препаратов на биологические аналоги, разрабатывает дозировки лекарственных средств, проводит доклинические исследования и анализирует полученные результаты.
Биотехнолог-энергетик
Занимается разработкой альтернативных видов энергии на основе биологических компонентов.
Биотехнолог-пищевик
Основная функция этого специалиста — перевод вредного производства в пищевой промышленности на так называемые «белые», то есть биологические технологии. Это уменьшает вредное влияние на состояние окружающей среды.
Сельскохозяйственный биотехнолог
Участвует в разработке новых культур, отличающихся высокой урожайностью и стойкостью к грибкам, перепадам климата, болезням, используя «зеленые» технологии.
Где работают биотехнологи
Биотехнологи показали свою эффективность в разных сферах производства и научной мысли. Их труд востребован там, где требуется эффективный и безопасный способ ведения производственного процесса, который будет наносить как можно меньший урон экологии. Таких направлений становится все больше:
фармацевтические предприятия;
медицинские исследовательские институты;
экологические организации;
энергетические компании;
предприятия сельскохозяйственного сектора;
высшие учебные заведения;
лаборатории.
Кому подходит профессия биотехнолога: необходимые качества
Как и каждая профессия, биотехнолог имеет свои особенности. Иногда, чтобы достичь результата, ученому требуются годы кропотливой работы. Здесь не ждут быстрых побед и не рассчитывают на решение сложных задач простыми методами. Все это требует от специалиста, работающего в этой сфере, определенных качеств характера:
наблюдательности и точности в мелочах;
склонности к анализу;
хорошего знания основ химии и биологии;
умения мыслить творчески;
способности к поиску новаторских идей;
работоспособности.
— Главное в работе — ответственность и желание быть лучшим. И нельзя скрывать информацию. Если что-то сделал не так — об этом надо говорить сразу. Микробные клетки — существа живые, и на каждое нерегламентированное действие они отвечают всем своим многомиллионным коллективом, — говорит Инна Соляникова, доктор биологических наук, директор регионального микробиологического центра НИУ «БелГУ».
Сколько зарабатывают биотехнологи в России
Пока биотехнологи проигрывают другим современным направлениям работы, например тем же специалистам в сфере IT. Согласно информации, опубликованной на сайте «ГородРабот.ру», в среднем люди этой профессии в нашей стране получают порядка 63 тысяч рублей. Чаще всего зарплату предлагают ниже — около 50 тысяч. Больше всего востребованность в таких специалистах испытывает Москва, Санкт-Петербург и Тольятти.
— Работа биотехнолога оплачивается в широком диапазоне, все зависит от типа предприятия, опыта работы, уровня ответственности, — рассказывает Инна Соляникова. — Ведь биотехнолог — это и работа в лаборатории при производстве, а производство сильно варьируется по объемам, и в научно-исследовательском институте. В целом молодые люди устраиваются на должность биотехнолога при ставке от 50 тысяч рублей.
Плюсы и минусы профессии
Профессия биотехнолога молодая, современная и очень перспективная. Она привлекает специалистов возможностью заниматься исследованиями, стоящими буквально на передовой научной мысли. Рассмотрим положительные и отрицательные стороны этой работы.
К плюсам профессии можно отнести:
интересную сферу деятельности;
большую востребованность;
возможность участвовать в новых перспективных разработках;
ощущение своей причастности к современным технологиям;
возможность выбора смежных специальностей;
легкость трудоустройства за рубежом.
Минусов у профессии не так много, но они довольно значительны:
не очень высокая заработная плата;
отрицательное отношение людей к экспериментам в области генной инженерии и генетически модифицированным продуктам. При этом этикетки «Без ГМО» на продуктах питания по-прежнему для многих россиян являются признаком качества и безопасности для здоровья.
Карьера биотехнолога
Карьера биотехнолога может развиваться в зависимости от места работы либо в научную сторону, либо по производственной линии. Если специалист выбирает служение науке, то начинает он, как правило, стажером. Затем получает должность исследователя. Научный сотрудник — это уже серьезное продвижение для биотехнолога. Он может постепенно подняться по ступенькам карьерной лестницы от младшего до старшего, а затем и главного научного сотрудника. В этом качестве уже можно преподавать студентам, курировать сложный проект, получать и разрабатывать гранты на различные исследования.
В производство приходит молодой выпускник-биотехнолог. Затем его могут повысить до специалиста по производству. Следующий шаг — руководитель проекта. Он может так и остаться на этой должности. Но есть еще один вариант — стать менеджером продукта: тут нужно знание не только биотехнологий, но и маркетинга, поскольку придется проводить анализ рынка, разрабатывать рекламные ходы и продумывать способы реализации биопродуктов.
Как стать биотехнологом в 2024 году
Подготовка по специальности «биотехнология» требует хорошего знания точных наук. Но готовиться к поступлению, неважно в какое учебное заведение, нужно заранее, более углубленно изучая профильные предметы: биологию, химию, иностранный язык, математику и информатику.
— Если вы не биолог, то курсами повышения квалификации в данном случае не обойтись, — уточняет Инна Соляникова. — Всегда есть какая-то база, которую дают только в университете. Вариант среднеспециальное образование плюс вуз тоже подходит. Очень желательны магистратура и аспирантура как ступени оттачивания профессионального мастерства и углубления понимания процесса. Но это во многом зависит от того, биотехнология какого уровня вас интересует.
Рассмотрим все варианты обучения.
Окончить университет
Самый распространенный способ получить эту профессию — окончить вуз. В зависимости от выбора специализации при конкурсном отборе могут потребоваться разные дисциплины. Где-то кроме математики и русского языка нужно сдавать ЕГЭ по иностранному языку, где-то по биологии или химии. Стоит заранее уточнить все нюансы поступления и попытаться попасть на бюджетное место. Например, для бесплатного обучения в Российском биотехнологическом университете в 2023 году нужно было набрать 181 балл. А чтобы учиться на факультете биотехнологий МГУ — 418. Кроме математики и русского языка, абитуриентам там нужно было сдавать химию и устную и письменную биологию. Но это считается самым престижным вузом для будущих биотехнологов.
Курсы профессиональной переподготовки
Так бывает, что человек через некоторое время разочаровался в профессии, которую получает или по которой уже работает. Если окажется, что ваша мечта — биотехнолог, а у вас другая специальность, всегда можно попробовать получить дополнительное образование, поступив на курсы переподготовки. Для этого нужно иметь среднеспециальное или высшее образование в зависимости от специализации, которую вы выбираете. Центры дополнительного профессионального образования занимаются последипломной подготовкой, так что для поступления потребуется уже имеющийся документ об образовании. Профессиональная переподготовка наиболее подходит людям с химическим образованием, а также технологам, лаборантам, микробиологам.
Востребованность профессии
Профессия биотехнолога востребована во многих отраслях экономики. Не случайно первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о новом национальном проекте в сфере биоэкономики, в которую войдут и биотехнологии. Проект начнет работать в России с апреля 2025 года. Значит, появятся новые перспективы и у людей этой профессии.
Будущее профессии биотехнолога
По мере развития научных достижений и появления новых технологий в жизни общества все большую роль будут играть биотехнологии. И не только в лечении болезней, продлении человеческой жизни, борьбе с генетическими заболеваниями. На смену химическим лекарственным средствам придумают препараты, полученные в процессе биосинтеза. Во всех сферах жизни на помощь человечеству придут клеточная биология и генная инженерия.
Эксперты прогнозируют в недалеком будущем появление органических материалов, замену нефти и газа на биотопливо и другие альтернативные виды энергии. Недалек тот день, когда появятся новые специализации и у биотехнологов. Например, архитектор, который выращивает здания из живых систем, полученных в результате генетической модификации микроорганизмов, или эколог-урбанист, занимающийся проектировкой городов на основе экологических биотехнологий.
Как найти вакансии и работу начинающему специалисту
— Самый разумный путь — пробовать себя в профессии во время стажировок и каникул, — считает наш эксперт Инна Соляникова. — Мало кто из работодателей откажется принять на стажировку молодого сотрудника, главное чтобы был не совсем бестолковый. А дальше — все в ваших руках.
Есть несколько способов подыскать работу даже неопытному специалисту:
1. Хорошо зарекомендовать себя во время прохождения практики на предприятии. Оно может пригласить после окончания вуза на работу.
2. Посмотреть объявления на платформах по поиску работы: иногда там встречаются предложения для биотехнологов без опыта. Пусть заработная плата окажется ниже ожидаемой, зато это хорошая возможность получить необходимую практическую подготовку.
3. Зайти на сайты крупных компаний: на них часто размещают открытые вакансии и описывают потенциальные условия работы.
Отзывы специалистов о профессии
Инна Соляникова уверена, что в настоящий момент биотехнология — стремительно развивающаяся отрасль производства. Поэтому было бы желание работать — будет и карьерный рост. Необходимо понимать, что хороший старший биотехнолог — это знания и опыт, которые получены во время работы младшим технологом. И естественно, огромная разница в скорости развития карьеры зависит от того, куда приходит молодой специалист — на производство или в научно-исследовательский институт. Это разные задачи, требования и направления развития.
— Самый главный минус следует из особенностей работы, — считает эксперт. — Нельзя просто закрыть дверь лаборатории и уйти отдыхать, если у тебя идет какой-то процесс. Микроорганизмы, хотя мы и не можем невооруженным глазом рассмотреть отдельную клетку, — это живые существа. И, как всяким живым существам, им требуются еда и комфортные условия для роста. А поскольку растут они быстро, то и условия необходимо поддерживать круглосуточно. Ну и поскольку разговаривать они не умеют, биотехнолог должен быть еще и немного фокусником, чтобы сделать так, чтобы процесс шел в нужном направлении. Но это уже из серии плюсов.
По мнению Инны Соляниковой, востребованность в биотехнологах в настоящий момент очень высокая. Похоже, что время биотехнологического провала прошло, и в настоящий момент создаются биотехнологические предприятия разного масштаба — везде требуются специалисты.
— Это замечательная профессия, если вы хоть в какой-то степени связаны с научными разработками в области биотехнологий, а также тяжелый труд и высокая ответственность, если вы работаете на производстве, — подводит итог доктор биологических наук.
Что нужно знать о профессии биотехнолога
Биотехнолог — это профессия, которая граничит с математикой, биологией, химией. Работающий в ней специалист должен отлично разбираться в этих дисциплинах. Что еще важно помнить будущим работникам этой сферы деятельности?
1. Профессия биотехнолога имеет много специализаций.
2. Главная задача состоит в сохранении экологии, минимизировании вреда при ведении сельского хозяйства, выведении новых генетически модифицированных сортов растений, изобретении эффективных лекарственных биопрепаратов, продлении активных лет жизни человека.
3. Средняя заработная плата составляет около 60 тысяч рублей.
4. Получить специальность можно, обучаясь в вузе или пройдя профессиональную переподготовку на базе уже имеющегося среднего профессионального или высшего образования.
5. Сегодня биотехнология — это стремительно развивающаяся отрасль.
6. Будущее профессии — создание генно-модифицированных растений и живых организмов с улучшенными и полностью измененными качествами, участвующих в строительстве зданий или в качестве альтернативного топлива, создание биологических лекарств, лечение генетических заболеваний и продление жизни человека.
7. С апреля 2025 года в России заработает новый национальный проект в сфере биоэкономики, в который войдут и биотехнологии.
Список источников
1. Статистика рынка труда в России — «Биотехнолог». Сайт «ГородРабот.ру». 2024.
2. Киселева А. Новый национальный проект по биоэкономике запустят в апреле 2025 года. Ведомости. 2024.
3. Федорова О. Основы биотехнологии: учебное пособие. Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева. 2022.
Эксперт: Инна Соляникова, доктор биологических наук, директор регионального микробиологического центра НИУ «БелГУ»