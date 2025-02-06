Профессия автомеханик: все, что нужно знать о работе

Работник, который занимается поддержкой электрики автомобиля. Для продвижения по карьере понадобятся не только хорошие знания физики, но и навыки владения компьютером. Все чаще можно встретить автоэлектриков, которые не только ремонтируют ту или иную систему, но и проводят диагностику, настраивают оборудование. Развитие электромобилей повышает порог вхождения в специальность, но в то же время делает ее более прибыльной для специалиста.