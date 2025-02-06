Профессия автомеханик: все, что нужно знать о работе

Сегодня российским автосервисам и машинным предприятиям не хватает около 150 000 специалистов. О том, хорошо ли оплачивается профессия автомеханика, какие возможности перед человеком открывает образование в этой области и куда пойти учиться, — в этой статье.
Кто такой автомеханик и что он делает: описание профессии
Автомеханик — специалист, который занимается ремонтом и техническим обслуживанием автомобиля, применяя специализированное оборудование и приборы. Изначально он проводит диагностику транспортного средства, определяет причину неисправности, после подбирает нужные инструменты и устраняет поломку. Кроме починки и изменения внешнего вида машин, автомеханики могут восстанавливать разбитые автомобили.
— Функционал автомеханика определяется профессиональным стандартом № 31.004 «Специалист по техническому обслуживанию и ремонту мехатронных систем автотранспортных средств и их компонентов в автомобилестроении» (1), — поделился Игорь Леванов, эксперт по науке и образованию Relynolli, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и автомобильный сервис» ЮУрГУ и руководитель лаборатории «Триботехника» им. В. Н. Прокопьева. — В этом документе раскрыты все профессиональные и обобщенные трудовые функции, перечислены знания и умения, которыми должен обладать этот специалист, а также какие работы он может выполнять и какие должности занимать.
Отличия автомеханика от автослесаря
Когда в автосервис поступает заказ, за работу берутся оба специалиста. Автомеханик имеет углубленные знания о техническом обслуживании, работает с оборудованием для диагностики, а также выполняет самые сложные части ремонта.
Автослесарь — это рабочий, в обязанности которого входит определение проблемы на этапе диагностики, понимание причин поломки и подбор средств для устранения неисправности. Также он должен ориентироваться в видах и марках специальных жидкостей, понимать, на каком этапе починки и на какой модели авто их можно использовать.
Проще говоря, автомеханик — руководитель ремонтных работ, а автослесарь — специалист, ведущий ремонтные работы.
— Автомеханик обладает высокой квалификацией. Он может руководить группой автослесарей, организовать процесс выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, включая диагностику, — уточнил Игорь Леванов.
Специализации и обязанности в работе автомеханика
На первый взгляд кажется, что профессия автомеханика уже самодостаточна и специалист должен иметь хороший багаж знаний, чтобы грамотно выполнять работу. К счастью, в этой профессии всегда есть куда расти. В зависимости от того, что у мастера получается лучше всего, он со временем выбирает для себя специализацию.
Моторист
Специалист узкого профиля, обслуживающий двигатели. В обязанности моториста входит его осмотр и смазка перед запуском, починка или замена деталей мотора.
Автоэлектрик
Работник, который занимается поддержкой электрики автомобиля. Для продвижения по карьере понадобятся не только хорошие знания физики, но и навыки владения компьютером. Все чаще можно встретить автоэлектриков, которые не только ремонтируют ту или иную систему, но и проводят диагностику, настраивают оборудование. Развитие электромобилей повышает порог вхождения в специальность, но в то же время делает ее более прибыльной для специалиста.
Шиномонтажник
Работает с шинами и колесами авто. Отвечает за установку, «переобувку» к сезону, балансировку, ремонт автомобильных камер. Бывает, что в некоторых автосервисах шиномонтажник занимается продажей шин и консультацией клиентов по этим вопросам.
Автомаляр
Работает с лакокрасочными материалами и оборудованием в закрытом чистом помещении. Риски деятельности связаны с опасностями интоксикации парами красок, обезвоживанием. Лакокрасочные работы включают в себя подготовку оборудования, поверхности для покраски, шпаклевку, покраску, соблюдение и контроль температурной нормы в процессе высыхания, поддержание инвентаря в чистом виде для дальнейшего использования.
Вулканизаторщик
Узкий специалист, превращающий каучук в резину с помощью гидравлических прессов. Такой мастер всегда востребован на автомобильном производстве в области изготовления шин. В обязанности вулканизаторщика входит подготовка каучука, реагентов и форм для заливки, отслеживание характеристик контрольно-измерительных приборов, соблюдение технического регламента.
Автожестянщик, или специалист по ремонту кузовов
Мастер, занимающийся кузовным ремонтом: устранением вмятин, восстановлением естественной формы кузова, заменой деталей, зачисткой, шпаклевкой, шлифовкой, проведением сварочных работ. В России существует мало мест, где обучают этой специальности, отчего на этих профессионалов имеется большой спрос.
Механик-диагност
Работник этого профиля обеспечивает автосервису клиентскую базу. Он в короткий срок проводит полную или частичную диагностику автомобиля, помогает обнаружить причину неисправности и отправить на ремонт к нужному специалисту. В стандартный комплект механика-диагноста входят: диагностический сканер, манометр, автомобильный эндоскоп, мультиметр, прибор для проверки света фар, дымогенератор.
Кому подходит профессия автомеханика: требования
Следующий список поможет понять, какие навыки у человека уже есть, а каких недостает для получения желаемой профессии или профессионального роста. Чем больше требований из него выполнено, тем на более высокую зарплату можно рассчитывать:
знание, а лучше образование в области автомобилестроения;
умение пользоваться инструментами и оборудованием для диагностики и ремонта;
умение быстро находить неполадки и устранять их;
умение понимать техническую документацию и схемы;
иметь достаточную физическую подготовку и отсутствие хронических заболеваний спины, легких и почек. Потому что придется работать в закрытых помещениях, временами в неудобных позах, переносить тяжелые предметы, использовать токсичные вещества;
по мере наработки стажа возникнет необходимость постоянно повышать квалификацию в узкопрофильных областях. Некоторые профессионалы имеют несколько узкопрофильных специальностей.
— Профессия автомеханика в первую очередь подойдет людям, не просто хорошо владеющим инструментами, но также отлично знающим конструкцию автомобиля и взаимосвязи механизмов, понимающим влияние различных рабочих процессов на автомобиль и закономерности изменения технического состояния деталей, — уточнил наш эксперт Игорь Леванов. — Автомеханик должен быть технически грамотным, уметь читать чертежи и разбираться в эксплуатационной документации, знать основные типы и виды применяемых эксплуатационных материалов. Ему необходимо обладать обширными знаниями в области общепрофильной инженерной подготовки: о деталях машин, технологиях конструкционных материалов, материаловедении, технологических процессах ремонта автомобилей, сварке металла и прочем.
Сколько зарабатывают автомеханики в России
Согласно порталу DreamJob.ru, средняя зарплата автомеханика в России составляет около 78 тысяч рублей в месяц. В целом по городам можно встретить зарплату от 40 до 116 тысяч. В Москве или Санкт-Петербурге появляются вакансии с заработной платой 200 тысяч рублей. В регионах минимальной зафиксированной зарплатой стала сумма 19 тысяч в месяц.
Плюсы и минусы профессии
Как и у любой работы, у профессии автомеханика есть свои преимущества и недостатки. В этой профессии наносится большой удар по здоровью специалиста, но в то же время быстрый карьерный рост позволяет в короткий срок выйти из-под влияния негативных факторов. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы работы.
Плюсы профессии:
доступное обучение;
востребованность;
возможность работать на себя, создать собственный бизнес;
возможности для высокого дохода.
Минусы профессии:
большие физические нагрузки;
высокий шанс получить травму;
вредные условия труда;
высокая конкуренция среди начинающих.
Карьера автомеханика
Первой ступенью на карьерной лестнице станет должность ученик автомеханика. Чтобы получить место, необходимо иметь минимальный опыт работы с автомобилем (личная машина, практика во время учебы), основные знания об устройстве машин и их систем. Плюсами будут наличие образования или свидетельство о прохождении соответствующих курсов. В период стажировки зарплата может составлять от 5 до 15 тысяч рублей, так как компания инвестирует в сотрудника.
Проработав 2—3 месяца, человек уже может претендовать на должность автомеханика. На этом моменте заработная плата вырастает от 20 до 70 тысяч рублей.
Далее, чтобы идти по карьерной лестнице, необходимо продолжать обучение в той области, где сотрудник сам видит перспективы развития своих навыков. Образование позволит увеличить доход как за счет узкой специальности, так и применяя управленческие компетенции. Можно стать мастером-приемщиком, руководителем приемки, менеджером по продажам, начальником отдела продаж, директором сервиса. На этих этапах заработная плата зависит от региона, политики компании, личных амбиций человека и может составлять от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Путь от ученика автомеханика до директора сервиса вполне реально пройти за 4—5 лет.
Игорь Леванов считает, что профессиональный рост автомеханика ограничен только уровнем сложности выполняемых работ:
— В дилерских центрах квалификационные ступени/степени присваиваются по разным схемам — это зависит от конкретного бренда. Если говорить о карьерном росте в автосервисе, то специалист может начать с позиции автомеханика и мастера-приемщика, затем стать руководителем департамента, например, запчастей. После вырасти до руководителя всего сервисного центра. Это реальный карьерный путь.
Где пройти обучение на автомеханика в 2025 году
В связи с острой нехваткой сотрудников, в 2025 году обучиться на автомеханика предлагают многие частные и государственные учебные заведения. Каждое из них готовит как по одной, так и по нескольким специальностям. При выборе важно обращать внимание на срок обучения, поскольку отрасль быстро развивается и некоторые знания уже через 2—3 года могут быть неактуальны.
Курсы
Инжиниринговые центры Smart в Москве и Санкт-Петербурге дают как основы по профессии автомеханика, так и обучают узким специальностям, например «автоэлектрик» или «диагност». Также центр предлагает курсы по электромобилям, капремонту двигателей, ремонту кондиционеров
Учебный центр «Профессионал Авто» в Москве проводит обучение с нуля по направлениям «Автодиагностика», «Автоэлектрика», «Автомеханика», «Тюнинг» и др. Центр не занимается экспресс-обучением, средняя продолжительность образовательной программы — 1 месяц. Во время учебы ученики смогут поработать над реальными заказами в автосервисе.
Колледж или техникум
Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева ежегодно ведет набор по специальностям «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Срок обучения на мастера по ремонту после 9-го класса — 1 год 10 месяцев, после 11-го класса — 10 месяцев. Срок обучения по техническому обслуживанию автомобилей после 9-го класса — 3 года 10 месяцев, после 11-го класса — 2 года 10 месяцев.
Московский технологический колледж проводит наборы на специальности «автомобиле- и тракторостроение», «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». Плюсом колледжа является большое количество бюджетных мест для выпускников 9-х и 11-х классов. Срок обучения от 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.
Вуз
Балтийский федеральный университет им. И. Канта на базе Инженерно-технического института проводит набор по специальности «машиностроение». Срок обучения: 4 года (бакалавриат). Университет предлагает 20 бюджетных мест и 5 платных (от 167 400 в год для граждан РФ). Для поступления по ЕГЭ или вступительным испытаниям абитуриенту нужно набрать больше 52 баллов по русскому языку, информатике и математике.
Институт новых материалов и технологий Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина предлагает подготовку специалистов по направлению «Машиностроение». Срок обучения 4 года (бакалавриат). Проходные баллы от 45 по математике, русскому языку и предмету на выбор — информатике, физике, химии. Бюджетных мест — 75, контрактных — 3, платное обучение от 154 400 в год. Студентам на выбор предоставляются две профессиональных траектории: «Организация и экономика машиностроительного предприятия» и «Цифровые технологии подготовки машиностроительного производства».
Востребованность профессии
Согласно общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», на 22 августа 2024 года в стране не хватало более 100 000 квалифицированных автомехаников. При этом координатор общественной организации по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса Максим Катаев рассказывает, что работодатели сообщают о нехватке в 150 000 человек (2).
Будущее профессии автомеханика
В будущем мировая потребность в профессии автомеханика будет только расти, ведь индустрия постоянно развивается. На повестке дня электрокары, которые требуют от специалистов знаний и умений работать с электрокомпонентами. Профессия автомеханика уже сопряжена с постоянным обучением. Полученные знания необходимо сразу применять на практике. С чем более актуальными запросами клиентов будет работать мастер, тем больше он будет получать заказов, расти как профессионал и зарабатывать.
Как найти вакансии и работу начинающему специалисту
Поиск работы нередко связан со стрессом и чувством неопределенности. Несмотря на нехватку кадров, соискателю могут отказать из-за недостатка опыта. У только что отучившегося студента опыт работы — явление редкое. Что же делать в такой ситуации?
1. Приходить вживую на собеседования, где подробно рассказать про образование и опыт.
2. Составить и разослать резюме по автосервисам города.
3. Спросить родителей, друзей, знакомых, не знают ли они об открытых вакансиях.
4. Не отбрасывать вакансии от малого бизнеса — это отличная возможность освоить азы на практике.
5. Соглашаться на небольшую зарплату и учиться, учиться, учиться.
— Многие автосервисы и крупные дилерские центры имеют собственную систему подготовки, — рассказал Игорь Леванов. — Предрасположенный к этой деятельности технически грамотный человек с минимальными навыками за 2—3 месяца может получить основные необходимые знания и умения по техническому обслуживанию автомобилей, определенных агрегатов, систем. Конечно, более сложные вещи, например ремонт, требуют более длительной подготовки и определенной квалификации, но базовыми навыками можно овладеть в автосервисе.
Отзывы специалистов о профессии
Своим опытом поделился наш эксперт Игорь Леванов:
— Мое базовое образование — сервис транспортных и технологических машин и оборудования на автотракторном факультете в Южноуральском государственном университете. Я начинал работать диагностом двигателя и систем автомобиля. Мне очень нравилась эта деятельность, потому что я люблю технику и автомобили, люблю читать чертежи, искать неисправности, ремонтировать — могу все, вплоть до слесарных и кузовных работ.
Игорь Леванов отметил определенные минусы в работе — шум, вибрация, высокий уровень загазованности:
— Современный сервис оборудован средствами для комфортного труда, но эти неблагоприятные воздействия полностью исключить невозможно. В числе плюсов работы отмечу постоянное профессиональное развитие. Современный автомобиль — это сложная мехатронная система (сочетание механики и электроники). От автомеханика требуется стремление и способность к самообучению, чтобы он мог самостоятельно разбираться в новых системах, осваивать инновационные подходы, следить за развитием технологий, ориентироваться в тенденциях рынка, изучать конкурентов.
Эксперт убежден, профессионалы с обширным опытом, набившие руку на определенных агрегатах и марках автомобилей, способны очень хорошо зарабатывать. Чем больше трудовой стаж — тем выше качество работы механика. Кроме того, востребованы узкие специалисты по определенным системам и технологиям — например, ремонту кузовных деталей без покраски
— Длительное сопровождение клиентов — одна из сторон этой профессии. У хороших механиков, как у менеджеров по продажам, есть собственная клиентская база. Считаю, что автомеханик должен нести персональную ответственность перед заказчиками. Иногда в автосервисе обезличивается эта работа, но на деле автомеханик — как личный адвокат, дантист или страховой агент. Этот специалист может сопровождать клиента всю жизнь: у человека будут меняться машины, а механик оставаться одним и тем же. Для многих людей автомобиль — нечто большее, чем просто транспортное средство. Поэтому они доверяют свою машину определенному человеку, с которым выстраивают взаимоотношения, — подвел итог Игорь Леванов.
Что нужно знать о профессии автомеханика
Работа автомеханика — сложная деятельность, объединяющая в себе использование физических и умственных сил специалиста. В этой статье мы постарались подробно раскрыть все ее плюсы и минусы. А чтобы не запутаться и чего-то не забыть, принимая решение при выборе профессии, стоит подвести итог.
1. Автомеханик — востребованная и хорошо оплачиваемая профессия с возможностью быстрого обучения и карьерного роста.
2. Работа автомеханика связана с физическими нагрузками, риском травм и негативными факторами внешней среды.
3. Профессия имеет большой выбор узких специальностей.
4. Чтобы оставаться конкурентоспособным, автомеханик не должен прерывать процесс обучения.
5. По мере развития автомобильной отрасли в мире, необходимость в автомеханиках будет расти.
Список источников
1. Приказ Минтруда России от 02.04.2024 № 170н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по техническому обслуживанию и ремонту мехатронных систем автотранспортных средств и их компонентов в автомобилестроении”».
2. В России не хватает автомехаников: кто ремонтирует и как. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». 2024.
Эксперт: Игорь Леванов, эксперт по науке и образованию Relynolli, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и автомобильный сервис» ЮУрГУ и руководитель лаборатории «Триботехника» им. В. Н. Прокопьева