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Профессия адвокат: защитник на правовом поле

Какие качества нужно в себе развивать, к каким жизненным вызовам быть готовым, какой специализации отдать предпочтение, когда выбираешь профессию адвоката, — об этом в нашей статье.

Адвокат на рабочем месте.
Источник: Freepik

В современном мире сложно представить какую-либо область деятельности без юридической поддержки. Получив соответствующее образование и двухлетний стаж работы, можно выбрать профессию адвоката. Advocatus в переводе с латинского означает «звать на помощь». Чем занимается этот специалист в зависимости от специализации, какие качества помогут добиться успеха, какова востребованность защитников, а также все плюсы и минусы адвокатской деятельности разберем в этой статье.

Кто такой адвокат: описание деятельности

Первые упоминания профессии адвоката можно встретить в Древнем Риме. Тогда защитника называли «патрон», и его главным качеством было ораторское мастерство. В России адвокатура сформировалась в XIX веке после перестройки судебной системы, требующей обязательного присутствия правозащитника в суде.

Книги и судейский молоток.
Источник: Image by Freepik

С тех пор адвокат занимается юридической защитой граждан или организаций как в суде, так и в досудебном порядке. Основная задача адвоката — доказать правоту или невиновность своего подзащитного в рамках закона, а в случае признания судом вины клиента — добиться максимального смягчения наказания.

Кроме представления интересов клиента в судах различных инстанций на всех этапах — от следствия до судебного разбирательства — адвокат может проводить собственное расследование, а также пытаться решить спор без суда путем переговоров сторон. В случае когда прокурор предлагает сделку со следствием, адвокат старается добиться для клиента лучших условий. В процессе защиты он занимается подготовкой документов — исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также собирает доказательства невиновности клиента для предъявления в суде.

Какими качествами должен обладать адвокат

Чтобы стать адвокатом, одного лишь юридического образования недостаточно. Как правило, это проактивный человек с высокой скоростью мышления для быстрого поиска не всегда стандартных решений. Помимо стремительной реакции, нужны ораторские способности, глубокое знание законов и всесторонне развитый интеллект.

Адвокат в деловом костюме.
Источник: Unsplash

Не менее важны также следующие качества:

  • Логическое мышление. Законы всегда взаимосвязаны. В выстраивании защиты важно четко показать причинно-следственные связи.

  • Блестящая риторика. Чтобы убедить суд или присяжных в невиновности подзащитного, а также состязаться с обвинителем и грамотно вести допрос свидетелей, адвокат должен быть искусным оратором.

  • Терпение и самообладание. Пригодятся как для всего процесса защиты, так и в общении с клиентом.

  • Отличная память. Важно помнить не только огромный объем правовых актов и законов, но и отдельные детали конкретных дел.

  • Критическое мышление. Прежде всего — к самому себе. Излишняя самоуверенность может навредить.

  • Порядочность и ответственность. Важно уметь хранить адвокатскую тайну и всегда выполнять данные обещания.

  • Смелость и отвага. Нужно понимать, что представление интересов клиента в суде бывает связано с риском.

  • Высокая устойчивость к стрессам. При общей вовлеченности важно четко разделять работу и жизнь. Это поможет сохранить психическое здоровье.

  • Организаторские способности. Помогут грамотно распределить время и делегировать часть работы помощникам для сохранения сил и энергии, которые пригодятся в суде.

  • Презентабельность. Своим внешним видом адвокат должен внушать уважение и доверие как клиентам, так и всем участникам процесса.

По мнению Дмитрия Григориади, главы московской коллегии адвокатов Grigoriadis Group, успешный адвокат — это не только высококвалифицированный юрист, но и стратег, обладающий эмоциональной устойчивостью и гибкостью мышления. «Важны такие качества, как умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях, ясность и убедительность речи, способность выстраивать доверительные отношения с клиентом. Успех измеряется не только количеством выигранных дел, но и репутацией, профессиональной этикой и уважением коллег, — подчеркивает Дмитрий. — Соответствовать всем параметрам — это сложная ежедневная работа».

Какая зарплата у адвоката в России

Вариативность зарплаты адвоката зависит от формы занятости — работа по найму или вольные хлеба. Например, в 2024 году средняя зарплата работающего в найме адвоката составила 70 тысяч рублей. Оплата труда зависит от региона. В Москве адвокатам предлагают фиксированную заработную плату в среднем 200 тысяч рублей, в регионах — до 50 тысяч (1).

Помощник адвоката распечатывает документ на принтере.
Источник: Freepik

Зарплата вольного защитника складывается из нескольких компонентов. Адвокаты, которые специализируются на различных сделках, могут получать комиссионное вознаграждение. В случае партнерских отношений с крупными компаниями это может быть фиксированная доля от доходов. В большинстве случаев оплата услуг адвокатов построена на гонорарной системе.

Как отличается гонорар адвоката в зависимости от области права, рассказал Дмитрий Григориади: «Гонорар адвоката зависит от нескольких факторов: сложности дела, области права, уровня ответственности и опыта специалиста. Например, гонорары в уголовных делах, как правило, выше, так как от профессионализма адвоката зависит свобода и судьба человека. В корпоративном праве ставки также могут быть высокими из-за масштабов финансовых интересов. Сегодня востребованы налоговые адвокаты. В семейных делах гонорары могут быть чуть ниже, за исключением звездных бракоразводных процессов. В земельных, имущественных спорах, взысканиях долгов гонорары не очень большие».

Плюсы и минусы профессии

Можно с уверенностью сказать, что, посвятив себя адвокатуре, скучать не придется. Профессия предполагает непрерывное развитие. Среди других преимуществ можно отметить:

  • Свободный график работы. Дает возможность регулировать нагрузку и вносит в жизнь заметное разнообразие.

  • Постоянное саморазвитие. Позволяет сохранять живость и гибкость ума.

  • Возможность заниматься частной практикой. Дарит свободу и не ограничивает планку доходов.

Кроме рисков, связанных с делами, где сталкиваются интересы различных сфер влияния, есть и такие минусы, как:

  • Ответственность за людей, которые буквально доверяют защитнику свои судьбы.

  • Высокое эмоциональное напряжение. Профессия требует постоянного внимания, дотошности и кропотливости.

  • Зависимость доходов от количества клиентов и размера гонораров, от судебных решений и непредвиденных обстоятельств.

  • Репутационные риски, связанные с клиентами, недовольными результатом.

Специализации в профессии адвоката

Получив статус адвоката, можно заниматься общей практикой, решая любые юридические вопросы. Чаще адвокаты работают в определенной правовой области. Разберем основные специализации.

Семейное право

Как правило, адвокат нужен в тот момент, когда от семьи ничего не осталось, кроме брачных контрактов. В основном адвокат занимается бракоразводными процессами, разделом имущества, опекой, попечительством.

Гражданское право

Сюда можно отнести и семейное право. В эту категорию входят все споры, связанные с имуществом, договорами, наследством. Адвокаты также консультируют по вопросам, регулируемым Гражданским кодексом.

Уголовное право

Кроме защиты подозреваемых и обвиняемых, адвокаты могут представлять интересы потерпевших, гражданских истцов или ответчиков, частных обвинителей. Также консультируют в области Уголовного кодекса и оказывают юридическую помощь свидетелям по делу.

Трудовое право

Помимо консультаций по вопросам трудового законодательства, адвокаты отстаивают права работников или работодателей, защищают интересы клиентов в трудовых спорах. Часто выступают медиаторами, стараясь разрешить конфликт до суда.

Налоговое право

Разрешение спорных вопросов по уплате налогов, а также проблем, возникших при проверке правильности их исчисления. Адвокаты разрешают споры при вычислении налогообложения, сопровождают и опротестовывают налоговые проверки в организациях, включаются в защиту в случае обвинения в совершении налоговых преступлений.

Корпоративное право

К этой области относятся споры, связанные с оптимизацией, регистрацией и ликвидацией предприятий, договоры между работниками и работодателями, между хозяйствующими субъектами. В сферу деятельности адвокатов попадают также кадровые проблемы, правовая защита сотрудников, имущественные сделки.

Земельное право

Адвокат разрешает споры, связанные с правами на земельные участки, установлением границ, наследованием, защищает право собственности клиента на землю и недвижимость.

Интеллектуальная собственность

В сферу деятельности адвоката входит отстаивание авторских прав на тексты и музыку, видео и фото, товарные знаки и наименования, образовательные программы и доменные имена. Помощь заключается не только в защите, но и в прекращении неправомерного использования объектов авторского права, возмещении ущерба и сведении к минимуму рисков повторения проблемы.

Карьерная лестница адвоката

Построение адвокатской карьеры зависит от выбора юридической практики, а также размера и направлений деятельности фирмы или компании. Кроме того, адвокат может пойти на государственную службу, трудиться в правительственных организациях либо преподавать право в юридических вузах. Словом, карьера адвоката может быть довольно вариативной и гибкой. Общая карьерная лестница состоит из следующих ступеней.

Адвокат консультирует клиентку.
Источник: Freepik

Помощник адвоката

Как правило, после получения статуса адвоката нарабатывается опыт под руководством более старших коллег. На этой ступени молодой специалист занимается подготовкой документов, исследует различные правовые вопросы и сопровождает клиентов. В этот период обычно приходит понимание, какую специализацию выбрать.

Адвокат

После наработки достаточного опыта можно стать ассоциированным адвокатом. Этот этап предполагает участие на равных в клиентских встречах, самостоятельное представление интересов клиента в суде, подготовку юридических документов и выбор стратегии защиты.

Партнер

Партнерство — это вершина карьерной лестницы, для достижения которой адвокат должен себя блестяще проявить, создать имя в области права, привлечь новых клиентов и добиться весомых успехов в своей юридической практике. Партнер участвует в стратегическом управлении фирмой, принятии ключевых бизнес-решений и установлении ценовой политики.

Управляющий партнер

Такая должность существует в крупных юридических фирмах. Фактически адвокат становится руководителем всех бизнес-процессов.

Где обучиться профессии адвоката в 2024 году

Профессия адвоката продолжает оставаться одной из самых востребованных и престижных в правовой сфере. Чтобы стать адвокатом, необходимо получить профильное образование и пройти соответствующую подготовку. Рассмотрим основные пути обучения этой профессии в 2024 году.

Девушка-студентка юридического факультета с книгами.
Источник: Unsplah

1. Вуз с государственной аккредитацией

Получение юридического образования в вузе — это самый распространенный и фундаментальный путь для тех, кто стремится стать адвокатом. Наиболее престижными остаются МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина и Санкт-Петербургский государственный университет. Программа бакалавриата по юриспруденции обычно длится 4 года, а затем многие студенты продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, чтобы углубить свои знания и повысить квалификацию. Обучение в университете включает теоретические и практические дисциплины, охватывающие гражданское, уголовное, международное и другие отрасли права. Кроме того, в процессе обучения студенты могут стажироваться в адвокатских конторах и юридических фирмах, что дает возможность получить опыт работы в реальных правовых ситуациях.

2. В колледже

Обучение юриспруденции в колледже — это вариант для тех, кто хочет быстрее начать свою карьеру в правовой сфере. Программы в колледжах обычно длятся 2—3 года и направлены на получение начальных знаний в праве и практических навыков, необходимых для работы в юридических структурах. В колледже можно получить специальность «юрист», но для статуса адвоката потребуется продолжить обучение, например, поступив в вуз или пройдя дополнительную квалификационную программу. Колледж дает возможность начать карьеру младшим специалистом в правовых организациях, с перспективой дальнейшего профессионального роста.

3. Альтернативные пути: онлайн-курсы и частные образовательные программы

Все более популярными становятся альтернативные способы обучения юридическим дисциплинам, такие как онлайн-курсы и частные образовательные программы. Хотя такое обучение не дает государственного диплома, оно может быть полезным для получения дополнительных знаний, повышения квалификации или подготовки к экзаменам на адвокатский статус. Многие платформы предлагают специализированные курсы по праву, которые ведут опытные преподаватели и практикующие юристы. Эти программы удобны для тех, кто уже работает в сфере права и хочет углубить свои знания без отрыва от основной деятельности.

Какие предметы нужно сдавать для поступления

Поступление на юридический факультет требует серьезной подготовки, особенно в плане сдачи экзаменов. В зависимости от образовательного учреждения и программы, набор вступительных экзаменов может немного отличаться, но основные предметы остаются неизменными. Ниже приведен список предметов, которые необходимо обязательно сдать для поступления на юриста:

  • Русский язык.

Этот экзамен обязателен для всех абитуриентов, независимо от выбранной специальности. Он проверяет уровень владения языком, грамотность, а также способность к созданию связных и логически выстроенных текстов. Высокий балл по русскому языку необходим для успешного поступления на юрфак, так как профессия адвоката предполагает умение работать с текстами, писать документы и формулировать мысли четко и понятно.

  • История.

Экзамен по истории также необходим при поступлении на юридический факультет. Будущим юристам важно хорошо ориентироваться в исторических процессах, так как они формируют основу многих правовых систем и институтов. Изучение истории помогает лучше понять развитие законодательства и государственности, а также осознать правовые прецеденты, важные для практики юриста.

  • Обществознание.

Обществознание — ключевой экзамен для поступления на юрфак. Он охватывает такие темы, как основы права, экономика, социология и политика. Знания, полученные при подготовке к экзамену по обществознанию, напрямую связаны с профессией юриста. Высокий балл по этому предмету — показатель готовности абитуриента к освоению юридических дисциплин.

В ряде учебных заведений нужно будет сдать информатику, математику или иностранный язык. Это зависит от выбранного направления.

Востребованность профессии на рынке

Профессия адвоката в России всегда была и остается востребованной, независимо от времени и обстоятельств, так как она связана с оказанием помощи людям.

Адвокат в офисе.
Источник: Freepik

«Разнообразие правовых областей, будь то уголовное, семейное или корпоративное право, гарантирует постоянный спрос на квалифицированных специалистов, — отмечает Дмитрий Григориади. — Особенно если учесть высочайшую динамику изменений и дополнений в законах нашей страны, в которых даже сильные адвокаты не всегда успевают разобраться».

Будущее профессии адвоката

Дмитрий Григориади считает, что будущее адвокатуры связано с развитием цифровых технологий. «С одной стороны, автоматизация и цифровизация упрощают рутинные процессы. С другой — требуют от адвокатов постоянного совершенствования знаний и соответствия очень высокому уровню, — замечает Дмитрий. — Искусственный интеллект вытеснит часть коллег из отрасли. Это происходит уже сейчас на примере работы некоторых нейросетей. Важно будет не отставать и узнавать новые технологии, адаптироваться к быстро меняющемуся миру, а также быть готовым к работе не только с коллегами внутри страны, но и с международными партнерами в условиях глобализации».

Отзывы специалистов о профессии

Максим Зинковский, кандидат юридических наук, преподаватель и адвокат в области корпоративного права, попал в профессию случайно. Так вышло, что компании, где он работал, прекратили свою деятельность. Отчасти поэтому, став адвокатом, Максим решил защищать бизнес. «Мне нравится ощущение свободы и независимости, которые дарит профессия адвоката. Это еще огромная ответственность. Чаще всего к нам идут за помощью, когда падать больше некуда, — делится защитник. — В профессию лучше идти с наработанным годами опытом. И нужно непрерывно развиваться».

Дмитрия Григориади в профессию привела юношеская мечта: «Выбор профессии был сделан в 7-м классе. Хотя, возможно, не совсем осознанный. Тогда, в школе, я впервые услышал слово “юриспруденция”. Мелодичная магия звучания. Стало интересно. Сейчас мне 44 года — интересно до сих пор. Это тот случай, когда хобби вместо работы. С любовью и трепетом к профессии».

Что нужно знать о профессии адвоката

Быть адвокатом сложно, но интересно. Главное — не опускать руки после первых неудач, а упорно двигаться вперед. Ведь помогать людям — это благородное и нужное дело. При выборе профессии адвоката важно помнить следующее:

1. Адвокат не только представляет клиентов в суде, но при наличии хоть малейшей возможности стремится решить спор в досудебном порядке.

2. Адвокат должен обладать гибким умом, хорошей памятью и быстрой реакцией. От него зачастую зависят людские судьбы.

3. Профессия адвоката была и будет востребована. Карьера и зарплата специалиста зависят только от степени его амбиций — возможности безграничны.

4. Чтобы стать адвокатом, необходимо окончить юридический вуз, отработать два года по специальности или пройти годовую стажировку в адвокатском бюро и успешно сдать квалификационный экзамен.

5. При выборе специализации важно опираться на собственные предпочтения и опыт. Для достижения успеха надо любить то, что делаешь.

Список источников

1. Статистика рынка труда в России — «Адвокат». ГородРабот.ру. 2024.

Автор: Наталия Чернышова

Эксперты:

Дмитрий Григориади — глава московской коллегии адвокатов Grigoriadis Group и эксперт Института роста экономики им. П. А. Столыпина

Максим Зинковский — кандидат юридических наук, преподаватель и адвокат в области корпоративного права