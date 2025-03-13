Профайлеры раскрыли, о каких скрытых чувствах говорит простой жест Меган Маркл

Кажется, что ни одна королевская пара так часто не мелькала в СМИ, как принц Гарри и Меган Маркл. Их нарушивший все монаршие устои брак, громкий «мегзит» и переезд в США наделал немало шума, который не утихает до сих пор. Союз Гарри и Меган продолжают обвинять в неискренности чувств, пророча им серьезный кризис в отношениях и скорый развод. Эксперты по невербальной коммуникации рекомендуют не делать поспешных выводов, на это есть причина.
Герцоги Сассекские не стесняются демонстрировать свои чувства на публике. По ним можно «считать» всю подноготную их семейной жизни и разглядеть глубинные психологические нюансы их отношений.
Если внимательно наблюдать за публичными выходами Гарри и Меган, то можно заметить, что во время поцелуя герцогиня часто касается лица своего супруга одной или двумя руками. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отмечает, что эта привычка может сигнализировать о стремлении контролировать динамику взаимодействия: продолжительность поцелуя, его интенсивность и даже эмоциональный фон.
По ее мнению, такой жест часто используется для намеренного управления ситуацией, позволяя либо продлить момент близости, либо завершить его в любой удобный момент.
С точки зрения психологии отношений подобное поведение может указывать на желание партнера доминировать или обеспечивать эмоциональную стабильность в паре.
Такой контакт не только является маркером нежности, но и инструментом влияния, который помогает поддерживать ощущение контроля и уверенности в отношениях. Более того, данный жест позволяет подчеркнуть значимость союза — Меган демонстрирует обручальное кольцо и подчеркивает статусные роли супругов.
Тем не менее важно отметить, что такие невербальные сигналы не обязательно свидетельствуют о дисбалансе власти в отношениях. Влюбленные пары, особенно в конфетно-букетный период или «медовый месяц», нередко используют тактильные жесты для усиления эмоциональной связи и выражения чувств. В случае с Меган и Гарри это может быть и маркером продолжающегося периода привязнности.