Профайлеры раскрыли, о каких скрытых чувствах говорит простой жест Меган Маркл

Кажется, что ни одна королевская пара так часто не мелькала в СМИ, как принц Гарри и Меган Маркл. Их нарушивший все монаршие устои брак, громкий «мегзит» и переезд в США наделал немало шума, который не утихает до сих пор. Союз Гарри и Меган продолжают обвинять в неискренности чувств, пророча им серьезный кризис в отношениях и скорый развод. Эксперты по невербальной коммуникации рекомендуют не делать поспешных выводов, на это есть причина.