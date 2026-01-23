Популярные темы
Продюсер, Внуково и Шереметьево: кто поборется за Домодедово на аукционе

29 января состоится второй аукцион по продаже аэропорта Домодедово. На этот раз на покупку воздушной гавани претендуют сразу три участника.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Andrey Filippov 安德烈 / Wikimedia

Первые торги прошли 20 января. Начальная стоимость Домодедово составляла 132,26 млрд рублей. Единственным заявившимся покупателем стал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако его не допустили к участию, и аукцион был признан несостоявшимся.

Повторные торги назначены на 29 января. В этот раз Богатый участвовать в аукционе не стал.

«Поприкалывались, и хватит», — приводит TourDom его слова.

Тем не менее к приватизации Домодедово уже допущены три претендента. Среди них — продюсер «Радио РБК» Евгений Рыбалкин. В беседе с «РБК» он сообщил, что его заявка принята и следующим шагом станет внесение задатка до 28 января, 17:00.

«Площадка мою заявку приняла, но сообщила: “Мы ждем от вас задаток в 26 млрд 453 млн 163 тыс. 201 ₽”, — указал Рыбалкин.

Отмечается, что в ходе повторного аукциона начальная цена аэропорта может быть снижена с 132,26 млрд рублей в два раза с шагом в 10%.

Еще одним претендентом стал аэропорт Внуково. Его совладелец Виталий Ванцев зарегистрировался на торгах 22 января, пишет “РБК”.

“Сегодня подали заявку на участие во втором этапе”, — рассказал он.

Третьим участником аукциона станет дочерняя компания аэропорта Шереметьево. По данным пресс-службы, заявка подана от имени ООО “Перспектива”.

Шереметьево и ранее изъявляло желание приобрести Домодедово, если цена будет снижена. По мнению экспертов, при значительной скидке аэропорт вполне может заинтересовать профильных покупателей.