Продюсер, Внуково и Шереметьево: кто поборется за Домодедово на аукционе

Тем не менее к приватизации Домодедово уже допущены три претендента. Среди них — продюсер «Радио РБК» Евгений Рыбалкин. В беседе с «РБК» он сообщил, что его заявка принята и следующим шагом станет внесение задатка до 28 января, 17:00.