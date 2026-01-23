Продюсер, Внуково и Шереметьево: кто поборется за Домодедово на аукционе

Первые торги прошли 20 января. Начальная стоимость Домодедово составляла 132,26 млрд рублей. Единственным заявившимся покупателем стал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако его не допустили к участию, и аукцион был признан несостоявшимся.
Повторные торги назначены на 29 января. В этот раз Богатый участвовать в аукционе не стал.
«Поприкалывались, и хватит», — приводит TourDom его слова.
Тем не менее к приватизации Домодедово уже допущены три претендента. Среди них — продюсер «Радио РБК» Евгений Рыбалкин. В беседе с «РБК» он сообщил, что его заявка принята и следующим шагом станет внесение задатка до 28 января, 17:00.
«Площадка мою заявку приняла, но сообщила: “Мы ждем от вас задаток в 26 млрд 453 млн 163 тыс. 201 ₽”, — указал Рыбалкин.
Отмечается, что в ходе повторного аукциона начальная цена аэропорта может быть снижена с 132,26 млрд рублей в два раза с шагом в 10%.
Еще одним претендентом стал аэропорт Внуково. Его совладелец Виталий Ванцев зарегистрировался на торгах 22 января, пишет “РБК”.
“Сегодня подали заявку на участие во втором этапе”, — рассказал он.
Третьим участником аукциона станет дочерняя компания аэропорта Шереметьево. По данным пресс-службы, заявка подана от имени ООО “Перспектива”.
Шереметьево и ранее изъявляло желание приобрести Домодедово, если цена будет снижена. По мнению экспертов, при значительной скидке аэропорт вполне может заинтересовать профильных покупателей.