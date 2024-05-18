Продюсер Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro

Вместе с тем за время существования Serebro происходили частые смены солисток. Лизоркина покинула группу в 2009 году, Темникова — в 2014-м, Серябкина — в 2019-м. Несмотря на то, что новые участницы были найдены, в октябре 2019-го Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла MALFA, к которому относилось и Serebro. За ними сохранились права на песни. Продюсер объяснил такое решение желанием реструктуризировать свою компанию и изменить ее «внутренний посыл».