Продуктовая ловушка: почему россияне вынуждены экономить на еде

«Если бы рост уровня жизни был реальным, мы бы видели нехватку премиальных продуктов, а не базовых, — отмечает Колташов. — Нынешняя структура потребления показывает, что люди вынуждены экономить, а не переходить на более качественное питание». Это подтверждают данные, согласно которым Россия потребляет больше продуктов питания на душу населения, чем страны с сопоставимым ВВП — Бразилия или Турция. Однако в отличие от них в России не фиксируется рост потребления более дорогих категорий продуктов.