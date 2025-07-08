Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продуктовая ловушка: почему россияне вынуждены экономить на еде

Россияне, как и 20 лет назад, тратят четверть семейного бюджета на продукты питания. Экономические кризисы, инфляция и неравенство в доходах формируют устойчивую «продуктовую ловушку», из которой сложно выбраться. Каковы причины этого явления и есть ли пути решения — в материале ВФокусе.

Источник: РИА "Новости"

Маркер стабильности

Как показало исследование ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», в начале 2025 года замедлился рост зарплат на крупных и средних предприятиях. Аналитики отметили, что доля расходов на продовольствие «остается на удивление стабильной».

За последние 17 лет траты российских семей существенно поменялись, но кое-что осталось неизменным. Сильнее всего выросли расходы на ЖКХ: если в 2005 году на коммуналку уходило около 10% бюджета, то к 2022-му эта цифра достигла почти 20%.

Медицинские расходы тоже постепенно увеличиваются — с 2,9% в 2011 году до 6% в 2022-м, — что может быть связано и с подорожанием услуг, и с возросшим вниманием к здоровью.

При этом одежда и обувь стали занимать гораздо меньшую долю в бюджете. Почти неизменной осталась доля расходов на продукты питания — 24,6% в 2022 году против 28,3% в 2005-м.

По мнению авторов отчета, это российский парадокс, так как международная статистика показывает, что чем выше уровень жизни, тем меньше граждане тратят на продукты, вкладывая деньги в образование, недвижимость и качественные развлечения.

Инфляция съедает доходы

Рост цен на продукты питания в последние годы остается одной из главных причин, почему россияне тратят на еду значительную часть своих доходов. По данным экспертов, продовольственная инфляция опережает общий рост зарплат, особенно для работников с низкими и средними доходами. Это весьма заметно в условиях периодических экономических потрясений, которые не позволяют зарплатам стабильно расти.

«Средняя зарплата, о которой говорят в отчетах, не отражает реального положения дел. Большинство россиян получают доходы значительно ниже заявленных средних показателей, и рост цен на продукты бьет по ним особенно сильно», — пояснил ВФокусе экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Экономист Евгений Надоршин подтвердил в разговоре с ВФокусе: у большинства россиян зарплата такая, что откладывать с нее весьма трудно. Опросы показывают, что в последние годы подавляющая часть населения фактически отказалась от долгосрочных сбережений, единицы откладывают на пенсию, отметил эксперт.

Разрыв между официальной статистикой и реальными доходами населения только усугубляет проблему. В то время как в некоторых секторах, таких как обрабатывающая промышленность, зарплаты квалифицированных работников растут, многие другие отрасли остаются в стагнации. Это создает ситуацию, когда значительная часть населения вынуждена экономить, отдавая приоритет базовым продуктам, таким как яйца или картофель, вместо более дорогих и качественных товаров.

Россияне экономят больше, чем турки и бразильцы

«Если бы рост уровня жизни был реальным, мы бы видели нехватку премиальных продуктов, а не базовых, — отмечает Колташов. — Нынешняя структура потребления показывает, что люди вынуждены экономить, а не переходить на более качественное питание». Это подтверждают данные, согласно которым Россия потребляет больше продуктов питания на душу населения, чем страны с сопоставимым ВВП — Бразилия или Турция. Однако в отличие от них в России не фиксируется рост потребления более дорогих категорий продуктов.

«Я не вижу, чтобы у нас в потреблении продовольствия доминировала красная икра, не говоря уже о черной. Росстат тоже этого не видит. Если посмотреть статистику, то не растет и доля морепродуктов в продуктовой корзине, хотя они сейчас лишь немного дороже мяса и птицы», — заключил экономист Надоршин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, если взглянуть на реально располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей вроде ЖКУ и кредитов), то можно увидеть, что уровень 2013 года был превышен только в 2024-м.

«Единственный путь к сокращению доли продовольственных расходов — стабильный рост доходов населения. В благополучные годы мы к этому приближались, но региональные кризисы не позволяют закрепить позитивную динамику. За последние 17 лет Россия пережила четыре полноценных экономических кризиса: 2008−2009, 2014−2016, 2020 и 2022 годы. Такая частота потрясений не позволяет экономике динамично расти», — добавил эксперт.

Дарья Баева