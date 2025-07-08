Продуктовая ловушка: почему россияне вынуждены экономить на еде

Маркер стабильности
За последние 17 лет траты российских семей существенно поменялись, но кое-что осталось неизменным. Сильнее всего выросли расходы на ЖКХ: если в 2005 году на коммуналку уходило около 10% бюджета, то к 2022-му эта цифра достигла почти 20%.
Медицинские расходы тоже постепенно увеличиваются — с 2,9% в 2011 году до 6% в 2022-м, — что может быть связано и с подорожанием услуг, и с возросшим вниманием к здоровью.
При этом одежда и обувь стали занимать гораздо меньшую долю в бюджете. Почти неизменной осталась доля расходов на продукты питания — 24,6% в 2022 году против 28,3% в 2005-м.
По мнению авторов отчета, это российский парадокс, так как международная статистика показывает, что чем выше уровень жизни, тем меньше граждане тратят на продукты, вкладывая деньги в образование, недвижимость и качественные развлечения.
Инфляция съедает доходы
Рост цен на продукты питания в последние годы остается одной из главных причин, почему россияне тратят на еду значительную часть своих доходов. По данным экспертов, продовольственная инфляция опережает общий рост зарплат, особенно для работников с низкими и средними доходами. Это весьма заметно в условиях периодических экономических потрясений, которые не позволяют зарплатам стабильно расти.
«Средняя зарплата, о которой говорят в отчетах, не отражает реального положения дел. Большинство россиян получают доходы значительно ниже заявленных средних показателей, и рост цен на продукты бьет по ним особенно сильно», — пояснил ВФокусе экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Экономист Евгений Надоршин подтвердил в разговоре с ВФокусе: у большинства россиян зарплата такая, что откладывать с нее весьма трудно. Опросы показывают, что в последние годы подавляющая часть населения фактически отказалась от долгосрочных сбережений, единицы откладывают на пенсию, отметил эксперт.
Разрыв между официальной статистикой и реальными доходами населения только усугубляет проблему. В то время как в некоторых секторах, таких как обрабатывающая промышленность, зарплаты квалифицированных работников растут, многие другие отрасли остаются в стагнации. Это создает ситуацию, когда значительная часть населения вынуждена экономить, отдавая приоритет базовым продуктам, таким как яйца или картофель, вместо более дорогих и качественных товаров.
Россияне экономят больше, чем турки и бразильцы
«Если бы рост уровня жизни был реальным, мы бы видели нехватку премиальных продуктов, а не базовых, — отмечает Колташов. — Нынешняя структура потребления показывает, что люди вынуждены экономить, а не переходить на более качественное питание». Это подтверждают данные, согласно которым Россия потребляет больше продуктов питания на душу населения, чем страны с сопоставимым ВВП — Бразилия или Турция. Однако в отличие от них в России не фиксируется рост потребления более дорогих категорий продуктов.
«Я не вижу, чтобы у нас в потреблении продовольствия доминировала красная икра, не говоря уже о черной. Росстат тоже этого не видит. Если посмотреть статистику, то не растет и доля морепродуктов в продуктовой корзине, хотя они сейчас лишь немного дороже мяса и птицы», — заключил экономист Надоршин.
По его словам, если взглянуть на реально располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей вроде ЖКУ и кредитов), то можно увидеть, что уровень 2013 года был превышен только в 2024-м.
«Единственный путь к сокращению доли продовольственных расходов — стабильный рост доходов населения. В благополучные годы мы к этому приближались, но региональные кризисы не позволяют закрепить позитивную динамику. За последние 17 лет Россия пережила четыре полноценных экономических кризиса: 2008−2009, 2014−2016, 2020 и 2022 годы. Такая частота потрясений не позволяет экономике динамично расти», — добавил эксперт.
Дарья Баева