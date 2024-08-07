Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

55-летний сценарист и продюсер заявил, что идея воссоединения появилась у всей команды. По его словам, участники проекта «чувствуют, что могут рассказать новые истории». Лоуренс выразил уверенность в том, что проект может быть реализован в ближайшие шесть месяцев или год.