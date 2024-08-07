Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

Продолжение сериала «Клиника» может выйти на экраны уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил создатель ситкома Билл Лоуренс в интервью изданию The ndependent.
55-летний сценарист и продюсер заявил, что идея воссоединения появилась у всей команды. По его словам, участники проекта «чувствуют, что могут рассказать новые истории». Лоуренс выразил уверенность в том, что проект может быть реализован в ближайшие шесть месяцев или год.
Он отметил, что все актеры сериала проводят много времени вместе в реальной жизни, однако из-за занятости в других проектах они долго не могли начать съемки продолжения «Клиники».
Создатель ситкома подчеркнул, что надеется увидеть, как фанаты вспомнят о талантах и мастерстве исполнителя главной роли Зака Браффа как актера и кинематографиста.
Зак Брафф уже выражал интерес к созданию новых серий «Клиники». В 2017 году он рассказал, что обсуждал такую возможность с командой, особенно на фоне возрождения других популярных шоу на стриминговых платформах.
Сериал «Клиника» о буднях медицинских работников выходил на экраны с 2001 по 2010 год. Всего вышло девять сезонов сериала.