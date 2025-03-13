Эксперт: как Украина стала террористическим государством

Взрывное устройство замаскировали под парфюмерные наборы. Смертоносные посылки были обнаружены в аэропорту Челябинска. Отправкой занимался 22-летний российский гражданин, который ранее был завербован спецслужбами Украины. Взрывы должны были произойти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, сообщили в ФСБ. Также молодой человек должен был отправить взрывчатку в Тверскую, Ростовскую, Нижегородскую и Калужскую области.
— В 2024 году по заданию куратора задержанный осуществлял наблюдение и сбор информации в отношении российских военнослужащих, — добавили в ФСБ. Слежку молодой диверсант осуществлял в Саратовской области. А в Екатеринбурге его внимание было приковано к работникам оборонных предприятий.
Офицер ФСБ в запасе, глава компании «Р-Техно» Роман Ромачев в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что сотрудничество со спецслужбами противника может привести к уголовному делу по статям за государственную измену и шпионаж. Даже небольшая работа может быть оценена, как помощь в организации преступления. Чаще всего в сети СБУ и ГУР попадают люди, которые нуждаются в деньгах или наркотиках.
— Есть и такие, кого используют «втемную». Сначала их привлекают к мелким задачкам: что-то сходить проверить, сфотографировать. Потом этих людей вербуют на более тяжкие преступления. Им говорят, что ты выполнял достаточно простую задачу для СБУ, но эта работа ФСБ может оцениваться как предательство. Соответственно, если ты не хочешь, чтобы мы эту информацию передавали в ФСБ, значит, продолжай сотрудничать с нами, — рассказал Ромачев.
Все начинается с малого — критики и негативного отношения. Недовольные действующей российской властью — одна из опасных категорий, эти люди готовы сотрудничать с противником бесплатно и идеологически уже находятся в стане врага. Уязвимая группа — старики и дети, которые поддаются манипуляциям. Если при вербовке пожилыми людьми управляют через механизм, разработанный мошенниками по уводу денег, то дети не осознают опасности взрослой жизни, начинают за копейки выполнять просьбы и поручения, а потом это становится вербовочной уязвимостью. Сегодня СБУ и ГУР превратились в террористические организации.
— Есть достаточно четкая грань. Когда мы воюем на линии фронта, уничтожаем военную технику, или военную инфраструктуру, это все происходит в рамках военного конфликта. Как только страдают мирные жители, как только убивают невинных мирных граждан, это все называется терроризм. И с точки зрения профессионала я могу сказать, что эти организации можно признать как террористические, — рассказал офицер ФСБ в запасе.
Последствия для тех, кто осуществлял террор против мирных граждан, рано или поздно будут. И дальше будет выявляться агентурная сеть, а также расследоваться уголовные дела.
Какие теракты СБУ осуществила в России
Список террористических актов Службы безопасности Украины растет. Противник использует все методы. Подарки со взрывчаткой тоже уже были. Напомним, 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Во время встречи в петербургском кафе произошел взрыв. Оказалось, что взрывное устройство было в статуэтке, которую в зал пронесла Дарья Трепова*. С ней работал некий спецслужбист Гештальт.
— Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу, — вспоминала Трепова*.
По одной из версий, к теракту в «Крокус Сити Холле» также причастны украинские спецслужбы. 31 марта 2024 года опубликовано заявление МИД РФ, в котором говорится, что организаторы массового убийства могут быть связаны с Украиной. В ведомстве напомнили об убийстве Дарьи Дугиной, покушении на Захара Прилепина, взрыве на Крымском мосту.
— Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность, — заявили в МИД, но Киев продолжил террористические акты, поэтому в ФСБ призывают не принимать подарки и посылки от незнакомцев.
* Внесена в список террористов и экстремистов.