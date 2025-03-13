Эксперт: как Украина стала террористическим государством

— Есть и такие, кого используют «втемную». Сначала их привлекают к мелким задачкам: что-то сходить проверить, сфотографировать. Потом этих людей вербуют на более тяжкие преступления. Им говорят, что ты выполнял достаточно простую задачу для СБУ, но эта работа ФСБ может оцениваться как предательство. Соответственно, если ты не хочешь, чтобы мы эту информацию передавали в ФСБ, значит, продолжай сотрудничать с нами, — рассказал Ромачев.