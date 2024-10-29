Продолжение фильма «‎Джуманджи» появится через два года

«‎Джуманджи 3» выйдет на большие экраны 11 декабря 2026 года. Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан вернутся к своим ролям, сообщает Deadline. Первые две картины про подростков, застрявших в видеоигре, собрали в прокате около 1 700 000 000 долларов.