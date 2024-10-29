Продолжение фильма «‎Джуманджи» появится через два года

«Джуманджи 3» выйдет на большие экраны 11 декабря 2026 года. Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан вернутся к своим ролям, сообщает Deadline. Первые две картины про подростков, застрявших в видеоигре, собрали в прокате около 1 700 000 000 долларов.
Режиссёром новой части станет Джейк Кэздан. Он снял все кинокартины франшизы после перезапуска в 2017 году.
Первый фильм серии появился в 1995 году. Главных героев сыграли Робин Уильямс и Кирстен Данст.
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