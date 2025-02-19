Продлить жизнь аккумулятору: как нельзя заряжать телефон

Со временем срок службы аккумулятора телефона сокращается из-за внутреннего электрохимического износа. Химические реакции, которые обеспечивают работу этих устройств, также приводят к их постепенному износу с течением времени — по сути, они начинают деградировать с самого первого использования. Обычно они выдерживают около 500 циклов зарядки, или от двух до трех лет, после чего их емкость резко падает.