Продлить жизнь аккумулятору: как нельзя заряжать телефон

Зарядка телефона — обыденное явление. Многие из нас оставляют гаджет, подключенный к сети, с вечера и до следующего утра, чтобы он точно зарядился до 100%.
В какой-то момент срок службы аккумулятора подходит к концу, поэтому телефону часто требуется подзарядка. Однако хочется, чтобы гаджет работал как можно дольше, так как, во-первых, пользоваться привычным мобильником намного проще, во-вторых, новый будет стоить дороже нынешнего.
В издании Independent рассказали, как работает аккумулятор и как заряжать его так, чтобы он прослужил как можно дольше.
Как работает аккумулятор
По сути, аккумулятор вырабатывает электричество в результате химической реакции. Когда мы его заряжаем, мы, по сути, используем напряжение для обращения этой реакции вспять.
Каждый аккумулятор состоит из трех основных частей. Есть два электрода: анод (в литий-ионном аккумуляторе он обычно изготавливается из графита) и катод (из оксида лития-кобальта). Также есть электролит — проводящая среда.
Во время использования телефона ионы лития перемещаются от анода к катоду через электролит. При зарядке процесс меняется на противоположный. Перемещая ионы лития между электродами аккумулятора, устройство может накапливать и высвобождать электрическую энергию.
Со временем срок службы аккумулятора телефона сокращается из-за внутреннего электрохимического износа. Химические реакции, которые обеспечивают работу этих устройств, также приводят к их постепенному износу с течением времени — по сути, они начинают деградировать с самого первого использования. Обычно они выдерживают около 500 циклов зарядки, или от двух до трех лет, после чего их емкость резко падает.
Как продлить срок службы аккумулятора
Не оставляйте заряженный телефон подключенным к сети
Первая и самая частая ошибка — ставить телефон на зарядку на целую ночь. Эта привычка негативно сказывается на аккумуляторе.
Поддержание заряда аккумулятора в диапазоне 20−80% поможет продлить срок его службы. Это происходит потому, что литий-ионные устройства испытывают повышенную нагрузку, когда они находятся в полностью заряженном состоянии в течение длительного времени, что изнашивает их.
Поэтому лучше всего ставить телефон на зарядку днем, так как так можно следить за уровнем заряда и отключить его, когда гаджет покажет, что он заряжен на 80%.
Учитывайте температуру гаджета
Жара и сильный холод могут привести к разрушению электродов, особенно катода, и вызвать серьезные реакции на границе между электродом и электролитом. По этой причине не стоит пользоваться устройством во время зарядки.
По этой же причине не стоит класть заряжающийся телефон под одеяло или под подушку, так как помимо порчи аккумулятора такое действие может привести к возгоранию устройства.
Не пользуйтесь быстрой зарядкой
Быстрая зарядка — это удобно, однако ее частое использование вредит аккумулятору. Важно использовать зарядные устройства, идущие в комплекте с гаджетом.
Следует также избегать очень дешевых зарядных устройств, поскольку они могут выдавать нестабильный ток или напряжение и создавать риск перегрева.
Ранее были названы причины переводить телефон в авиарежим не только в самолете.