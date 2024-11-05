Продажи выросли на 60 процентов: почему валенки вновь на пике популярности

Какие валенки без галош? Ведь раньше, чтобы войлок не промок, поверх было принято надевать еще и резиновую обувь. Сегодня валенки шьют уже с подошвой, но дизайнеры все же отдают дань истории и дополняют ее декоративным элементом, напоминающим надетую сверху галошу. Цена: от 2500 рублей.