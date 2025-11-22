Интересно, что тренд зародился не в Москве, а на Урале — именно Екатеринбург в 2021 году стал локальной столицей онигири. Сейчас доля Москвы в продажах составляет всего 10−15%, хотя обычно столица занимает около 30% рынка готовой еды. Эксперты прогнозируют рост рынка до 26 млрд рублей к 2030 году. Однако производители уже сталкиваются с проблемами: нехваткой поваров, сложностями с импортным оборудованием и логистикой.
Продажи онигири в России бьют рекорды — спрос на японский перекус вырос на 30% за год
Россияне массово полюбили японские онигири — за год рынок этих рисовых треугольников вырос на 30%, достигнув 18 млрд рублей. Ежемесячно жители страны тратят на онигири около 1,5 млрд рублей и съедают 15 млн штук. Об этом пишет телеграм-канал Baza.