Продажи онигири в России бьют рекорды — спрос на японский перекус вырос на 30% за год

Интересно, что тренд зародился не в Москве, а на Урале — именно Екатеринбург в 2021 году стал локальной столицей онигири. Сейчас доля Москвы в продажах составляет всего 10−15%, хотя обычно столица занимает около 30% рынка готовой еды. Эксперты прогнозируют рост рынка до 26 млрд рублей к 2030 году. Однако производители уже сталкиваются с проблемами: нехваткой поваров, сложностями с импортным оборудованием и логистикой.