Продажи книг Трампа в сети «Читай-город» возросли после диалога лидеров РФ и США

«Федеральная сеть книжных магазинов “Читай-город” зафиксировала рост интереса к политической литературе. На фоне активных переговоров между Россией и США продажи произведений Дональда Трампа выросли в 2,6 раза», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подобный рост в продажах книг президента Трампа наблюдался в ноябре 2024 года, когда были объявлены результаты выборов в США. Тогда интерес к работам политика вырос вдвое. Сегодня в тройку наиболее популярных произведений Трампа входят «Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе», «Искусство сделки» и «Думай как миллиардер».
Кроме того, рост продаж книг о внешней политике США с аналитическим содержанием составил 30%. Лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных работ занимают «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского, «Мировой порядок» Генри Киссинджера и «Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США» Ивана Куриллы. «Это может свидетельствовать о растущем желании читателей лучше понимать геополитическую ситуацию», — подчеркнули в пресс-службе.
12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще несколько тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот диалог был «конструктивным, рабочим, доброжелательным». В ходе общения главы государств констатировали, что российско-американским отношениям во время президентства Джо Байдена был причинен огромный вред.
17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США. Встреча будет направлена на восстановление отношений Москвы и Вашингтона.