Продажи книг Трампа в сети «Читай-город» возросли после диалога лидеров РФ и США

12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще несколько тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот диалог был «конструктивным, рабочим, доброжелательным». В ходе общения главы государств констатировали, что российско-американским отношениям во время президентства Джо Байдена был причинен огромный вред.