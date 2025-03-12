Продать свой потенциал. Как найти работу мечты, если нет опыта

Определитесь, какую работу ищете
Для начала нужно определиться, что вы ищете, какой бы график вас устроил, какая вам нужна зарплата. Работа должна приближать к долгосрочным карьерным целям, подчеркивает «Горящая изба». Например, если через 20 лет вы видите себя руководителем рекламного агентства, то подумайте, интересна ли вам вакансия бариста. Безусловно, иногда работа нужна срочно. Однако если финансовый вопрос стоит не так остро, начните с помощника или ассистента в своей сфере.
До работы потенциальный начальник может предложить стажировку. В среднем она длится от двух недель до трех месяцев. При этом зарплата на стажировке не должна быть меньше минимального размера оплаты труда.
Сделайте первые шаги
Подготовьте резюме
Ему стоит уделить особое внимание. Резюме нужно, даже если опыта работы нет или он минимальный. На некоторых онлайн-платформах можно просто заполнить анкету. Однако хорошо составленное резюме поможет вам привлечь к себе внимание. Если вам нужна творческая работа, это особенно важно.
Укажите ваши ключевые навыки
Надо продемонстрировать свои навыки и то, как они связаны с указанными требованиями. Постарайтесь сформулировать мысли конкретно. Указывайте любой опыт, даже если он кажется незначительным.
Напишите сопроводительное письмо
Не помешает подготовить сопроводительное письмо, даже если этого не просят в описании вакансии. Это поможет вам выделиться и наладить общение с работодателем. В сопроводительном письме можно указать то, что неочевидно из резюме. Например, можно рассказать, что привлекло вас в компании и почему вы решили сменить сферу деятельности.
Возьмите максимум от собеседований и тестовых
Ходить на собеседования поначалу страшно. Однако постепенно вы станете увереннее в себе и с опытом поймете, как лучше отвечать на вопросы.
Это касается и тестовых заданий. После него вы как минимум получите обратную связь. Кроме того, этот опыт можно будет упаковать в кейс, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы рекрутеру и старшему специалисту. К тому же тестовые — это симуляция реальной рабочей задачи. Благодаря такому заданию вы еще до начала работы в компании поймете, справитесь ли вы со своими обязанностями.
Компенсируйте отсутствие опыта
Продавайте свой потенциал
Возможно, компания нуждается больше не в опытном, а мотивированном сотруднике, который готов развиваться и адекватно взаимодействовать. Важно показать, что на начальном этапе вы сможете прилагать больше усилий, чтобы влиться в команду.
Используйте нетворкинг, или полезные знакомства
Начать обрастать полезными связями можно еще в студенчестве. При этом нетворкинг возможен и без встреч вживую. Например, можно вести свой телеграм-канал на профессиональную тему, потенциальные работодатели увидят его и смогут больше узнать о ваших проектах. Кроме того, у многих школ онлайн-образования есть чаты, куда скидывают вакансии и общаются на тему работы. Если вы окончили такой курс, добавьтесь туда и временами изучайте предложения, поддерживайте диалог.
Развивайте портфолио
Оно даст понять работодателю, какие у вас есть навыки, как вы создаете разные проекты, какой у вас стиль. В портфолио можно добавить и учебные проекты. Можно подготовить несколько версий портфолио для разных вакансий.
Как превратить проект в кейс
Кейс представляет собой подробное описание конкретного проекта. Нужно сделать акцент на том, как вы решили задачу, какая роль в проекте у вас была. Нужно указать его цель, сроки, за который вы достигли поставленной цели, этапы работы, результат с метриками. Прикрепите все, что сделает кейс нагляднее: скриншоты, схемы, графики. Можно взять один-два удачных проекта и сделать их в таком формате.
Ищите работу разными способами
С помощью job-сервисов. Посмотрите вакансии, например, на Hh.ru, Superjob, Career Space, Changellenge. Там можно поискать работу по разным критериям, в том числе без опыта и на неполный день.
На личных страницах людей, известных в вашей сфере. Например, если нужна работа в сфере IT, можно подписаться на рекрутеров, которые работают в bigtech-компаниях.
В телеграм-каналах. Например, Young&Junior, Авоська, СЕТИ, Job for Junior. Там размещаются вакансии для начинающих специалистов.
На сайтах компаний-работодателей. Зайдите на страницу и посмотрите раздел с вакансиями.
На сайте своего университета. Чаще всего у вузов есть специальный раздел для студентов и выпускников, где размещают вакансии. Кроме того, на сайте института могут анонсировать карьерные события — например, мастер-классы по трудоустройству.
Кстати, сейчас студенческие отряды расширяют список профессий. Ожидается, что рабочие профессии получат более 46 тысяч человек.