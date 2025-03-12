Продать свой потенциал. Как найти работу мечты, если нет опыта

Для начала нужно определиться, что вы ищете, какой бы график вас устроил, какая вам нужна зарплата. Работа должна приближать к долгосрочным карьерным целям, подчеркивает «Горящая изба». Например, если через 20 лет вы видите себя руководителем рекламного агентства, то подумайте, интересна ли вам вакансия бариста. Безусловно, иногда работа нужна срочно. Однако если финансовый вопрос стоит не так остро, начните с помощника или ассистента в своей сфере.