Продать стул, чтобы оплатить счета: чему нас учит игра The Sims

Некоторые взрослые также узнают из игры простые истины. Например, если сим переутомился на работе, то у него нет сил на какие-либо дела и любимых людей. Он просто приходит домой и ложится спать. А если персонаж невыспавшийся и голодный, то он становится раздражительным и может с кем-то поссориться. А если расстроен, то никакого диалога с ним не получится.