Продать стул, чтобы оплатить счета: чему нас учит игра The Sims

Про легендарную серию игр The Sims мало кто не слышал. Кто-то знает, как тяжело бывает развивать персонажей, искать им работу и строить дом, а кто-то лишь краем глаза видел, как знакомый или друг этим занимался.
В этом году исполняется десять лет The Sims 4, на котором выросло не одно поколение. И мало кто знает, что на самом деле эта игра может многому научить. Чему именно, рассказали в редакции «Афиша Daily».
Открыть в себе талант архитектора и дизайнера
«Как я играю в Sims: два часа создаю персонажа, восемь часов строю дом, а потом полгода не захожу в игру». Наверняка многие слышали эту шутку про серию игр, которая является реальностью.
В The Sims можно построить здание любой формы и обустроить комнаты по своему вкусу. Вокруг игры скопилось огромное количество людей, которые используют ее только для строительства, а некоторые из них даже делятся файлами для установки домов, которые они спроектировали.
Игра настолько интересна в плане строительства, что пользователи возводят даже знаменитые архитектурные сооружения, например, Нотр-Дам. А кто-то сооружает в «Симсе» Хогвартс.
Узнать, что деньги решают все проблемы
По умолчанию персонаж в начале игры получает 20 тысяч симолеонов — игровая валюта для покупки всего необходимого и строительства дома. Можно устроить сима на работу, но некоторые делают проще — вводят чит-код motherlode. Эта команда добавляет еще 50 тысяч симолеонов. И использовать ее можно бесчисленное количество раз.
Играть без чит-кода намного сложнее: сим вынужден жить в захолустье, на многие предметы мебели у него не хватает денег. Если же персонаж не сэкономил на электричестве, а за счета платить нечем, придется продать стул или любой другой предмет.
Понять, что мода — это социальный конструкт
Концепция The Sims гениальна и с точки зрения модифицирования игры. В течение долгих лет фанаты сделали огромное количество дополнений к «Симсу».
В Сети есть множество каталогов с прическами, одеждой, обувью, модификацией тела и еще кучей вещей, которые помогут создать оригинального персонажа. Однако сим всегда будет выглядеть «серой мышью» по сравнению с соседями. Например, на них может быть стильное розовое платье с огромным количеством перьев и что-то невероятное на голове.
Распознавать свои эмоции и строить отношения
Многие подростки ожидают кат-сцены с занятием «вуху» — постельной сценой, зацензуренной одеялом. Однако в The Sims нельзя просто с первым встречным вступить в интимные отношения. Так игроки узнают, что для начала надо выстраивать общение. Пользователю предлагаются романтические действия, но если другому симу не нравится персонаж, придется для начала завести с ним дружбу.
Некоторые взрослые также узнают из игры простые истины. Например, если сим переутомился на работе, то у него нет сил на какие-либо дела и любимых людей. Он просто приходит домой и ложится спать. А если персонаж невыспавшийся и голодный, то он становится раздражительным и может с кем-то поссориться. А если расстроен, то никакого диалога с ним не получится.
Расставлять приоритеты
У сима есть определенные потребности и обязанности. Например, ему нужно оплачивать счета, ходить на работу, спать, есть, общаться с другими персонажами. Что делать в первую очередь?
Сим может сам справиться с такими потребностями, как еда и общение. А если его оставить надолго и не делать ничего, то он вместо прокачки навыков посмотрит телевизор.
Приоритизация — жизненно необходимый навык для тех, кто хочет успевать все. А жизнь сима, как и человеческая, не бесконечна. Поэтому нужно выбирать, что делать в первую очередь: строить карьеру, быть любовником, сидеть дома и играть в приставку или быть похищенным инопланетянами.
Разбираться в технике
Для того, чтобы установить некоторые моды, придется попотеть. Если запускать их на компьютере или ноутбуке, техника может просто сойти с ума — перегреться, зависнуть или и вовсе выключиться.
Поэтому пользователям, которым хочется установить полный комплект модов, нужно быть внимательным, чтобы разобрать все папки с файлами и ничего не сломать.
Ранее были названы 11 фильмов про инвестиции и трейдеров, которые стоит посмотреть каждому.
Анна Морозова