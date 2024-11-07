Продан кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Коллекционер из Китая приобрел на аукционе Reeman Dansie кусочек свадебного торта, который в 1947 году был прислан бывшей экономке дворца Холирудхаус по случаю королевского торжества. Об этом пишет The Times.
Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания). С тех пор прошло почти 77 лет, однако это не помешало коллекционеру приобрести на аукционе кусочек фруктового торта за £2,8 тыс (~ 354 тыс рублей).
Для королевской свадьбы испекли 11 тортов, однако главным кондитерским изделием торжества стал четырехъярусный фруктовый торт весом 226 кг, украшенный замысловатой сахарной глазурью.
Известно, что кусочек торта хранился в оригинальной коробке вместе с письмом от покойной королевы. Его отправили экономке дворца Холирудхаус (Шотландия) Мэрион Полсон в благодарность за свадебный подарок. Полсон хранила угощение от монархов на протяжении 77 лет в чемодане под кроватью.
После смерти Полсон в 1980-х годах ее семья, став владельцами десерта, решила продать кусочек торта на аукционе. Предполагалось, что он будет стоить около £650 (~ 82 тыс рублей), однако реальная цена оказалась гораздо выше.
Ранее рассказывали, что редкие десять центов с опечаткой продали на аукционе за $506 тысяч.