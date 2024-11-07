Продан кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания). С тех пор прошло почти 77 лет, однако это не помешало коллекционеру приобрести на аукционе кусочек фруктового торта за £2,8 тыс (~ 354 тыс рублей).