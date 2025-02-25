Прочь, болезнь! Профессор Шеина назвала лучший способ дезинфекции дома

Лучший способ защиты от ОРВИ и гриппа — очистить дом от микробов. Как это делать правильно? Об этом aif.ru рассказала доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского Университета Наталья Шеина.
Немного теории
Дезинфекция — уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в объектах окружающей среды. И в том числе в домашних условиях.
Сейчас применяются несколько разных методов дезинфекции. А именно:
- механическая.
- физическая,
- химическая.
Самой эффективно считается комбинированная дезинфекция. В домашних же условиях чаще всего применяется химическая.
По своей форме дезинфекция делится на:
- текущую,
- профилактическую,
- очаговую.
И именно последний вид, как правило, применим в доме, где есть болеющий член семьи. Здесь применяются разные методы, в частности, протирания, а также орошения поверхностей, погружение в растворы, например, постельного и нательного белья.
При этом в домашних условиях при дезинфекции невероятно важно применять защитные средства. В первую очередь надевать резиновые перчатки, защитную одежду, как минимум фартук, а при подозрении на возможную аллергию — респираторы, шапочку, возможно, защитные очки.
Какие препараты используются для дезинфекции в домашних условиях?
- Галогенсодержащие, в частности йод, йодистые соединения, но чаще всего это хлор, например, перекись водорода. Она тоже является таким активным дезинфицирующим средством. Правда, она очень быстро распадается на водород и кислород. Но тем не менее перекись водорода тоже обладает окисляющим потенциалом.
- Спиртосодержащие препараты. Эти вещества используют, как правило, в качестве антисептиков для рук.
- Аммониевые соединения и иные, которые оказывают антимикробное действие. Эти вещества обладают небольшим потенциалом для дезинфекции.
Что нужно дезинфицировать особенно тщательно?
Самые важные помещения для дезинфекции вовсе не комната, где находится заболевший, а ванная, туалет, кухня. Потому что там микробы концентрируются активнее всего. Плюс необходимо протирать ручки дверей и другие небольшие предметы, которые чаще всего трогают в квартире. А вот в детских комнатах уборка должна быть щадящей.
Что особенно важно при уборке квартиры?
Это мытье пола. Его надо производить после того, как протерты и вымыты все остальные поверхности.
Что самое главное при проведении дезинфекции?
При применении любых дезинфицирующие средств обязательно нужно читать инструкцию. Это самое главное. И неукоснительно следовать ей. И второе — не хранить эти средства там же, где храните пищевую продукцию.
Какое средство дезинфекции самое действенное?
Не поверите, но все гигиенисты скажут вам — это проветривание.