Прочь, болезнь! Профессор Шеина назвала лучший способ дезинфекции дома

Самые важные помещения для дезинфекции вовсе не комната, где находится заболевший, а ванная, туалет, кухня. Потому что там микробы концентрируются активнее всего. Плюс необходимо протирать ручки дверей и другие небольшие предметы, которые чаще всего трогают в квартире. А вот в детских комнатах уборка должна быть щадящей.