Пробуй новое: почему иногда стоит принять спонтанное решение

С другой стороны, делая одно и то же раз за разом, очень легко оставить за скобками что-то новое, имеющее потенциал для совершенствования. Без свежего взгляда на что-либо есть вероятность попасть в ситуацию, когда привычный образ жизни не дает нужных результатов. И приходится искать новое решение, более адекватное и разумное. Это может произойти и в профессиональной среде, и в отношениях, и в творчестве.