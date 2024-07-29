Проблемы с желудком могут предсказать болезнь мозга

Есть взаимосвязь между некоторыми желудочно-кишечными синдромами и развитием, разрывом внутричерепных аневризм. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании в США.
Исследователи проанализировали данные 72 545 человек с разорвавшимися аневризмами, 46 748 человек с неразорвавшимися ВЧА и контрольной группы. Работа была проделана во время изучения пациентов с расстройствами ЖКТ, такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника (СРК) и диарея, до того, как у них диагностировали аневризму.
Затем ученые подтвердили свои выводы в пятилетнем когортном исследовании (то есть исследовании, в котором эксперт не осуществляет никаких вмешательств). Оказалось, что ЖКТ синдромы и аппендэктомия (операция по удалению червеобразного отростка слепой кишки) связаны как с разорвавшимися, так и с неразорвавшимися случаями аневризмы. Так, пациенты с ВЧА, у которых ранее диагностировали дисфагию (трудность глотания), диарею и запор, были более склонны к формированию и разрыву аневризмы, приводящему к геморрагическому инсульту. Также ученые выяснили, что пациенты с ВЧА, у которых диагностировались рефлюксная болезнь, хроническая боль в желудке и вздутие, а также СРК без диареи, были более склонны к формированию ВЧА без разрыва.
По словам Георгиоса Сиутаса, ведущего автора исследования, существуют доказательства из исследований на животных, указывающие на связь между микробиомом кишечника и различными воспалительными заболеваниями, включая развитие и разрыв ВЧА. В ходе новой работы исследователи нашли подтверждение этой потенциальной связи и у людей.
Напомним, внутричерепная аневризма (ВЧА) возникает, если кровеносный сосуд в мозге выпячивается, оказывая давление на его стенку. Разрыв ВЧА приводит к кровоизлиянию, из-за которого возникает инсульт. Это состояние опасно для жизни.
Интересно, что шансы умереть от инсульта снижает высшее образование. Недавно к такому выводу пришли ученые.
Айгуль Сабитова