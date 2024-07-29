Проблемы с желудком могут предсказать болезнь мозга

Затем ученые подтвердили свои выводы в пятилетнем когортном исследовании (то есть исследовании, в котором эксперт не осуществляет никаких вмешательств). Оказалось, что ЖКТ синдромы и аппендэктомия (операция по удалению червеобразного отростка слепой кишки) связаны как с разорвавшимися, так и с неразорвавшимися случаями аневризмы. Так, пациенты с ВЧА, у которых ранее диагностировали дисфагию (трудность глотания), диарею и запор, были более склонны к формированию и разрыву аневризмы, приводящему к геморрагическому инсульту. Также ученые выяснили, что пациенты с ВЧА, у которых диагностировались рефлюксная болезнь, хроническая боль в желудке и вздутие, а также СРК без диареи, были более склонны к формированию ВЧА без разрыва.