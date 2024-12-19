Проблемы с трансляциями начались в Telegram в ходе пресс-конференции Путина

Причина сбоев в работе приложения пока не известна.
Пресс-конференцию Путина от хакерских атак защищает «Ростелеком». Специалисты отмечали, что компания регулярно становится технологическим партнером мероприятия, обеспечивает информационную безопасность, занимается инфраструктурой прямой линии.
Модераторами программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова. Ожидается, что прямая линия продлится около 3−4 часов, так как федеральные ТВ-каналы закладывают именно столько эфирного времени.
Любой все еще может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0−40−40 и