Проблемы с головой. Эксперт раскрыл, почему карлик воровал кенгурят

«Это зачастую влияет, в том числе, и на интеллект, на мышление, на разум, то есть на психическую деятельность. Об этом говорит хотя бы тот факт, что он учился в коррекционной школе. Этот момент основополагающий. Он не жил со своей семьей, так как такие школы, как правило, школы-интернаты. Следовательно, у него в жизни не было родительской поддержки, старших товарищей, которые могли бы его настроить на конструктивный лад, на правильное логическое мышление, привить ему модель поведения, принятую в обществе», — сказал Хаминский.