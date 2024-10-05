Проблемы с головой. Эксперт раскрыл, почему карлик воровал кенгурят

Пострадало мышление
На данный момент 31-летнему Ивану Некрасову грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется по ст.158, ч.2 УК РФ «Кража». Однако адвокат утверждает, что мужчина психически нездоров.
Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал aif.ru, что карликовость, которой страдал Некрасов, часто имеет не только физические проявления, но и умственные.
«Это зачастую влияет, в том числе, и на интеллект, на мышление, на разум, то есть на психическую деятельность. Об этом говорит хотя бы тот факт, что он учился в коррекционной школе. Этот момент основополагающий. Он не жил со своей семьей, так как такие школы, как правило, школы-интернаты. Следовательно, у него в жизни не было родительской поддержки, старших товарищей, которые могли бы его настроить на конструктивный лад, на правильное логическое мышление, привить ему модель поведения, принятую в обществе», — сказал Хаминский.
По его словам, в психоневрологических интернатах или в коррекционных школах разных типов царит не самая доброжелательная и добрая обстановка. Дети растут с пониманием, что каждый сам за себя. Они объединяются в группы, которые даже можно назвать группировками и создают свой маленький криминальный мир. К сожалению, у некоторых это становится нормой жизни.
«Тут уже нас не удивляет и кража, совершенная им ранее», — отметил эксперт.
Низкий лоб, плаксивое лицо
Хаминский также оценил внешний вид преступника.
«Можно оценить его внешний вид в целях понимания врачом, насколько у человека присутствуют те или иные нарушения, относящиеся к психической сфере. У него низкий лоб, опущенные брови, недовольное, плаксивое, жесткое выражение лица. То есть те признаки, которые не присущи обычному человеку в нормальных условиях. Это говорит о том, что его мышление негативно, не такое, как у большинства обычных людей», — сказал он.
Ну и, конечно, еще один важный момент — бессмысленность краж. Предположительно, Иван украл трех кенгуру, желая обменять их на обезьянку. Если это так, то такая идея обычно в голову не приходит. А если это придуманное обоснование преступления, то, опять же, оно нелогично и не имеет под собой желания оправдаться.
Напомним, что судьба украденных кенгурят незавидная. Одного малыша удалось спасти, другой найден в подмосковном Королеве, третий погиб.
Кроме того, по информации Mash, с малых лет Иван использовал низкий рост как вспомогательный инструмент при похищениях. С детства он крал вещи из домов, небольшие суммы денег и другие мелочи.