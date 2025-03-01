«Проблемы решают словами»: Психолог посоветовала не молчать при конфликте с близкими

Молчание и игнорирование в отношениях могут быть формой пассивной агрессии, приводящей к серьёзным проблемам, считает психолог Татьяна Любина. Когда партнёр не высказывается и уходит в игнор, другой человек ощущает пустоту и неопределённость. Это метод давления вызывает у игнорируемого тревогу и чувство вины.