Зумеры в поисках себя: почему молодежь выбирает путь «ни-ни»

Зумеры и движение «ни-ни»
В последние годы в обществе все чаще обсуждается молодежная субкультура, известная как «зумеры» — представители поколения Z, родившиеся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Они выросли в эпоху стремительных технологических изменений, социальных сетей и глобализации, что сформировало у них уникальный взгляд на жизнь, карьеру и общественные ценности.
Это движение вызывает множество споров и вопросов, и его корни часто связывают с кризисом идентичности, отсутствием мотивации и страхом перед будущим. Многие эксперты утверждают, что «ни-ни» — это не просто лень или каприз, а реакция на сложные условия жизни, перегруженность информацией и неопределенность в мире.
Опрос: мнения москвичей о «ни-ни»
Накануне радиостанция «Москва FM» провела опрос, чтобы выяснить, как москвичи относятся к движению «ни-ни». Результаты оказались довольно показательными: 55% респондентов считают, что явление необходимо искоренять. При этом 37% настроены более радикально и утверждают, что нужно бороться с «ни-ни», иначе «дальше будет только хуже». Эта позиция отражает страх перед возможными последствиями бездействия и желание найти решение проблемы.
Однако 18% москвичей предлагают более мягкий подход — запустить программы по трудоустройству «нинишников». Но в таком случае возникает вопрос: кто из них действительно пойдет на работу? Некоторые респонденты (9%) считают, что «ни-ни» — временный феномен, который пройдет сам собой, как, например, мода на квадроберов, о которой сейчас почти никто не вспоминает. 23% горожан выступают за то, чтобы просто не популяризировать это явление, что также может свидетельствовать о желании избежать конфронтации.
Комментарий эксперта: взгляд на проблему
Карьерный консультант Максим Чернышов в беседе с ВФокусе Mail подчеркивает, что желание искоренять «ни-ни» может быть не самым продуктивным подходом. «Если спросить людей на улице, многие скажут, что это нужно искоренять. Как? Молодёжь не хочет ни учиться, ни работать? Звучит раздражающе. Но если копнуть глубже, становится ясно — это не лень или каприз. Это реакция на то, что происходит вокруг», — отмечает он.
По словам Чернышова, зумеры перегружены информацией и не знают, чего от них ждёт мир. Они боятся сделать ошибку, и давление со стороны общества лишь усугубляет ситуацию. «Искоренять? Ну, возможно, только если мы хотим усилить конфликт поколений. А вот разобраться, что их к этому подталкивает, — гораздо продуктивнее», — добавляет эксперт.
Что делать дальше?
Идея о внесении поправок в законодательство может показаться заманчивой, считает Чернышов. «Ни-ни» — это не преступление, а скорее сигнал, что в системе что-то не так. По его мнению, решением может стать создание удобных условий для молодежи, профориентация в учебных заведениях, программы поддержки для компаний, готовых принимать молодых специалистов без опыта, и временные рабочие места.
Искоренять «ни-ни» — звучит сильно, но на деле это не выход. Молодежь не уйдет учиться или работать, если ее заставить. Вместо этого нужно попробовать создать для молодых реальность, которая покажет, что учеба и работа — это не страшно, это возможность найти свое место в жизни.
Движение «ни-ни» — это сложный и многогранный феномен, который требует внимательного анализа. «Поддержка и понимание со стороны общества и государства могут помочь зумерам преодолеть этот этап и найти свое место в жизни, превращая “ни-ни” из проблемы в временный период роста и самопознания», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что зумеры склонны к накоплениям и реже миллениалов берут микрозаймы. Об этом говорится в результатах исследования экспертов маркетплейса для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов «Сравни».