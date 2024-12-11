Зумеры в поисках себя: почему молодежь выбирает путь «ни-ни»

Однако 18% москвичей предлагают более мягкий подход — запустить программы по трудоустройству «нинишников». Но в таком случае возникает вопрос: кто из них действительно пойдет на работу? Некоторые респонденты (9%) считают, что «ни-ни» — временный феномен, который пройдет сам собой, как, например, мода на квадроберов, о которой сейчас почти никто не вспоминает. 23% горожан выступают за то, чтобы просто не популяризировать это явление, что также может свидетельствовать о желании избежать конфронтации.