Про подозреваемого убийцу главы страховой компании снимают два фильма

В разработке находятся сразу два документальных фильма про Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве гендиректора крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает Variety.
Первым о создании фильма объявил известный режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар» Алекс Гибни («Умник: Дэвид Чейз» и «Сопрано», «Побочный эффект: Смерть», «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине»).
«Документальный фильм расскажет о недовольстве американцев системой здравоохранения, отказах страховых компаний в покрытии лечения и предоставлении медицинской помощи, а также о растущих расходах на здравоохранение», — сообщает Variety.
В настоящее время Алекс Гибни также работает над документальным фильмом о предпринимателе Илоне Маске.
Второй фильм о Луиджи Манджоне снимет режиссер Стивен Роберт Морс («Аманда Нокс», «Свобода волку — смерть овце»). Морс отметил, что в своем фильме он постарается показать различные точки зрения на ситуацию — от семей жертв и самого Манджоне до общества в целом. Морс также намерен затронуть исторический контекст одной из самых обсуждаемых проблем в США — системы частного медицинского страхования, о разрушительных последствиях приватизации здравоохранения и причинах, по которым некоторые люди прибегают к насилию.
Имя молодого человека по имени Луиджи Манджоне стало известно по всему миру в начале декабря. Он был задержан в ресторане McDonald’s в Пенсильвании по подозрению в убийстве Брайана Томпсона — генерального директора UnitedHealthcare, одной из крупнейших страховых фирм в США. При нем нашли пистолет, предположительно, напечатанный на 3D-принтере, а также несколько удостоверений личности. Преступление произошло в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке возле отеля New York Hilton Midtown. Бизнесмена доставили в больницу в критическом состоянии, сохранить ему жизнь не удалось.
Пользователи Сети прозвали 26-летнего Луиджи Манджоне «Робин Гуд наших дней» и «настоящим Джоном Уиком». В соцсетях даже стали использовать хештег #FreeLuigi (можно перевести как «освободите Луиджи»). Юношу изображают в качестве антиэлитарной фигуры, при этом в некоторых сообщениях акцент делается на привлекательной внешности задержанного, а не на вероятном преступлении.
Как сообщили источники, 26-летний Манджоне, мог ненавидеть медиков из-за того, как они, по его мнению, относились к его больному родственнику. Источники также сказали, что подозреваемый мог затаить обиду из-за собственного негативного опыта взаимодействия с компанией UnitedHealthcare. Они рассказали, что Манджоне публиковал в X рентгеновский снимок, на котором видны четыре штифта в позвоночнике.