Про подозреваемого убийцу главы страховой компании снимают два фильма

Имя молодого человека по имени Луиджи Манджоне стало известно по всему миру в начале декабря. Он был задержан в ресторане McDonald’s в Пенсильвании по подозрению в убийстве Брайана Томпсона — генерального директора UnitedHealthcare, одной из крупнейших страховых фирм в США. При нем нашли пистолет, предположительно, напечатанный на 3D-принтере, а также несколько удостоверений личности. Преступление произошло в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке возле отеля New York Hilton Midtown. Бизнесмена доставили в больницу в критическом состоянии, сохранить ему жизнь не удалось.