Про малыша Йоду и Мандалорца снимут фильм

В киновселенной «Звездных войн» будет еще один полный метр. Про малыша Йоду — Грогу — и присматривающего за ним Мандалорца снимут фильм, сообщается на сайте Star Wars. Производство картины «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian and Grogu) запустят уже в 2024 году. Режиссер — Джон Фавро («Железный человек», «Ковбои против пришельцев», сериал «Мандалорец»).

Первый сезон сериала «Мандалорец» вышел в 2019 году. События в спин-оффе «Звездных войн» разворачиваются через пять лет после финала, шестого эпизода киносаги, — «Возвращения Джедая». Главный герой — одинокий наемник Мандалорец Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля (The Last of Us, «Невыносимая тяжесть огромного таланта»). Он оказался в бегах после того, как взял под свою защиту Грогу, малыша, который принадлежит к той же инопланетной расе, что и могущественный джедай Йода.