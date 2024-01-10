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16:13 (мск), источник: РБК Life

Про малыша Йоду и Мандалорца снимут фильм

Проект запустят в производство уже в 2024 году.

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В киновселенной «Звездных войн» будет еще один полный метр. Про малыша Йоду — Грогу — и присматривающего за ним Мандалорца снимут фильм, сообщается на сайте Star Wars. Производство картины «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian and Grogu) запустят уже в 2024 году. Режиссер — Джон Фавро («Железный человек», «Ковбои против пришельцев», сериал «Мандалорец»).

«Мне нравится рассказывать истории о богатом мире, придуманном Джорджем Лукасом (создатель франшизы “Звездные войны”. — РБК Life). Перспектива перенести на большой экран Мандалорца и его воспитанника Грогу очень увлекательна», — заявил Фавро.

Первый сезон сериала «Мандалорец» вышел в 2019 году. События в спин-оффе «Звездных войн» разворачиваются через пять лет после финала, шестого эпизода киносаги, — «Возвращения Джедая». Главный герой — одинокий наемник Мандалорец Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля (The Last of Us, «Невыносимая тяжесть огромного таланта»). Он оказался в бегах после того, как взял под свою защиту Грогу, малыша, который принадлежит к той же инопланетной расе, что и могущественный джедай Йода.

Еще один сериал вселенной «Звездных войн» — «Асока». Он вышел в 2023 году. В центре сюжета — приключения бывшего падавана Энакина Скайуокера Асоки Тано, оставившей Орден Джедаев. Ее образ воплотила Розарио Доусон («Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»). Шоураннер проекта — Дэйв Филони, который также участвовал в создании «Мандалорца». Стоит ли смотреть сериал «Асока», в рецензии для РБК Life рассказал кинокритик Тимур Алиев.

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