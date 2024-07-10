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Про кого говорят «калиф на час»?

Aif.ru собрал все версии происхождения этого крылатого выражения, смысл которого не так легко понять без подсказок. Но для начала давайте разберемся с главным — о ком вообще идет речь?

Кто такой калиф?

Слово «калиф» или «халиф» (эта версия, кстати, употребляется гораздо чаще) пришло из арабского языка — chalifah, от глагола chalaf — «наследовать». В странах Ближнего Востока халиф считается правителем и верховным духовным лидером, который исполняет волю Аллаха и защищает ислам. В истории было несколько великих халифов, начиная с Абу Бакра и заканчивая правителями Османского Халифата. В 1924 году Халифат прекратил своё существование, а вместе с ним завершилась преемственность халифов.

Как появилось выражение «калиф на час»?

Этот фразеологизм пришел к нам из арабской сказки «Сон наяву, или Калиф на час», которая входит в сборник «Тысяча и одна ночь».

В сказке повествуется о том, как калиф Багдада Гарун-аль-Рашид, любящий шутки, розыгрыши и развлечения, решил исполнить мечту одного бедняка Абу-Гассана. Калиф усыпил Абу-Гассана и привез его во дворец, а когда тот проснулся — все стали убеждать бедняка, что они есть — правитель Багдада. Целый день юноша, который еще вчера еле наскребал мелочи на пропитание, наслаждался своей новой богатой жизнью, чувствуя себя самым настоящим калифом. Но вечером его угостили вином со снотворным, и на следующее утро проснулся Абу-Гассан опять в своем доме.

Есть еще одна версия, как произошло это выражение: в марокканском университете Аль-Карауин, который был основан в 859 году, бытовал обычай раз в год выбирать одного из студентов правителем на неделю, халиф-студент ехал к настоящему халифу города, а тот встречал его с почестями, как равного.

Самая жуткая теория происхождения фразеологизма пришла из древней Месопотамии, где с наступлением весеннего нового года на трон сажали бедняка или юродивого. В течение нескольких дней его окружали роскошью, кормили небывалыми яствами, а потом приносили в жертву. Считалось, что так удавалось уберечь от беды настоящего правителя. К моменту завоевания Месопотамии арабами эта древняя традиция уже превратилась в предание и ее часто рассказывали, как сказку, и в этой сказке правителя называли халифом — по привычке. Хотя ничего подобного халифы, конечно же, не делали.

Кого сейчас называют «калифом на час»?

Как правило, так говорят про человека, который занимает временно какую-то высокую должность или позицию, но не обладает настоящей властью и авторитетом, и его положение может быть ограничено.

В словаре синонимов под редакцией В. Н. Тришкина «калиф на час» трактуется, как «временщик».