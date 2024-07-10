Про кого говорят «калиф на час»?

Самая жуткая теория происхождения фразеологизма пришла из древней Месопотамии, где с наступлением весеннего нового года на трон сажали бедняка или юродивого. В течение нескольких дней его окружали роскошью, кормили небывалыми яствами, а потом приносили в жертву. Считалось, что так удавалось уберечь от беды настоящего правителя. К моменту завоевания Месопотамии арабами эта древняя традиция уже превратилась в предание и ее часто рассказывали, как сказку, и в этой сказке правителя называли халифом — по привычке. Хотя ничего подобного халифы, конечно же, не делали.