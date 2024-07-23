Про что Мерлезонский балет из «Трех мушкетеров»

Мерлезонский балет описан в романе Александра Дюма «Три мушкетера», а также показан в экранизации этого произведения. Но кто является автором балета и какой у него сюжет? Расскажет aif.ru.
Кто и когда написал Мерлезонский балет?
Мерлезонский балет был написан еще в 1635 году. Он состоял из 16 актов, с заранее отведенными «большими антрактами» для обеда и ужина. Представление длилось несколько часов и было крайне утомительным как для зрителей, так и для участников. Но публика, тем не менее, принимала его с восторгом, ведь поставил балет и сочинил к нему музыку сам Людовик XIII, который — как утверждают его биографы — с трех лет умел играть на клавесине, а танцы были его любимым развлечением.
Это произведение представляет собой не тот балет, к которому мы привыкли сейчас. Скорее его можно назвать музыкальным спектаклем, включавшим в себя стихи, разговорные сценки, песни и инструментальные зарисовки. Все реплики для постановки Людовик XIII сочинил сам. Он также играл две эпизодические роли: крестьянина и торговки приманками.
В чем суть Мерлезонского балета?
Это монументальный рассказ об охоте короля на дроздов, что было вторым любимым развлечением Людовика XIII (после танцев). По сюжету Его Величество едет охотиться на дроздов и по дороге видит различные сценки.
Дрозд по-французски — merle, а слово merlaison буквально переводится как «дроздование».
Увидеть этот балет близко к оригиналу нам вряд ли когда-нибудь удастся. Хотя в 2011 году была попытка воссоздать балет группой «Блеск муз» из Парижа, но оценить, насколько точна эта реконструкция хореографа Кристина Бейля, никто из критиков не рискнул: не с чем сравнивать.
Мерлезонский балет в романе Дюма — правда или исторический ляп?
В романе «Три мушкетера» кардинал Ришелье уговаривает короля Франции Людовика XIII устроить праздник с постановкой Мерлезонского балета, чтобы королева Анна Австрийская могла надеть на бал алмазные подвески. Коварный интриган хочет опорочить королеву — он знает, что подвески уплыли в Англию вместе с герцогом Бэкингемом.
Д’Артаньян и его друзья отправляются в Лондон с письмом от королевы. Дальше следуют схватки, погони и прочие приключения, но в итоге все заканчивается хорошо: в последний момент д’Артаньян привозит подвески на бал, и королева блистает на Мерлезонском балете. Кардинал скрипит зубами от ярости, поскольку его интрига не удалась.
Вот ради таких драматичных сцен Александр Дюма и сочинял свои романы. Но с точки зрения исторической достоверности тут не все гладко. Действия в книге «Три мушкетера» разворачиваются в 1625 году, а бал происходит в Парижской ратуше. И это сразу два существенных ляпа. На самом деле балет был написан только в 1635 году, а поставили его впервые в замке Шантийи, недалеко от Парижа.
Зато благодаря фильму «Д’Артаньян и три мушкетера» появился популярный в России фразеологизм: «Вторая часть Мерлезонского балета». Это связано с забавной сценой: церемониймейстер объявляет вторую часть, но в этот момент в зал вбегает д’Артаньян и сбивает его с ног. С тех пор в русской речи укрепилось популярное выражение, которое означает внезапный поворот событий.