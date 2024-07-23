Про что Мерлезонский балет из «Трех мушкетеров»

Мерлезонский балет был написан еще в 1635 году. Он состоял из 16 актов, с заранее отведенными «большими антрактами» для обеда и ужина. Представление длилось несколько часов и было крайне утомительным как для зрителей, так и для участников. Но публика, тем не менее, принимала его с восторгом, ведь поставил балет и сочинил к нему музыку сам Людовик XIII, который — как утверждают его биографы — с трех лет умел играть на клавесине, а танцы были его любимым развлечением.