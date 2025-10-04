Призывы Трампа не помешали Израилю продолжить бомбежки Газы

Кроме того, разрушены больше двух десятков домов. Как заявила Баптистская больница города Газы, в результате удара по жилому дому в районе Туффа пострадали четыре человека. Четверых из них спасти не удалось. Кроме того, обстреляна больница Насера ​​в Хан-Юнисе. Врачам не удалось сохранить жизни двух детей.