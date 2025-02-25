Призывной возраст в России в 2025 году: разъяснения и ответы на вопросы

На фоне продолжающихся обсуждений и реформ в сфере военной службы особое внимание привлекает вопрос о призывном возрасте в России в 2025 году. Закон от 2023 года внес коррективы в привычный порядок призыва, устанавливая новые границы и требования к призывникам (1). Разбираться в правилах, знать свои права и обязанности — задача каждого, кто так или иначе связан с военной службой. Ниже расскажем о ключевых изменениях, о том, кто подлежит срочной службе, кому положена отсрочка, а также рассмотрим штрафы для уклонистов.
Какой призывной возраст в России в 2025 году
Федеральный закон в 2023 году внес изменения в систему призывного возраста в РФ. Если ранее призыву подлежали мужчины от 18 до 27 лет, то теперь верхняя граница поднята до 30. При этом процесс перехода к новым возрастным рамкам займет несколько лет и завершится в 2027-м. Также увеличен предельный возраст для пребывания в запасе, в зависимости от разряда (1).
Кто подлежит срочной службе в армии
Согласно действующему законодательству России, с 2024 года призывной возраст для защитников варьируется от совершеннолетия до 30 лет. Обязательное условие — нахождение на воинском учете и отсутствие пребывания в запасе.
Решение о призыве принимается призывной комиссией на основании указанных критериев:
- возраст: от 18 до 30 лет включительно;
- отсутствие действующих отсрочек или права на их получение;
- присвоенная при медосвидетельствовании категория годности «А» (полностью годен) или «Б» (годен, но с ограничениями).
Даты призывов на срочную службу в 2025 году
Как и прежде, призывать в армию будут весной и осенью. Весенняя кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля, а осенняя — с 1 октября по 31 декабря (2).
Важно учитывать особые сроки призыва для определенных категорий:
- в районах Крайнего Севера призыв начинается на месяц позже: с 1 мая весной и с 1 ноября — осенью;
- в селах, где активно идут посевные и уборочные работы, призыв осенью начинается позже — с 15 октября;
- для педагогов призыв весной начинается с 1 мая.
Кого не призовут на службу
Не все россияне подлежат призыву в армию. Законодательством предусмотрены основания, которые освобождают мужчин от срочной службы или дают им отсрочку. Не призовут тех, у кого есть следующие причины:
- состояние здоровья: заболевания, приводящие к признанию негодным;
- судебные решения: отбывание наказания в виде различных видов ограничения свободы;
- судимость: наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений;
- участие в уголовном процессе: нахождение под следствием или судом;
- возрастной фактор: несоответствие установленному призывному возрасту (младше 18 или старше 30 лет).
Кому положена отсрочка
Отсрочка предоставляет мужчинам временное освобождение от службы. Основания для ее получения могут быть различными, включая:
- состояние здоровья: если мужчина временно признан негодным к службе (например, в связи с переломом);
- семейные обстоятельства: необходимость ухода за близкими родственниками;
- наличие детей: если призывник — отец двоих и более несовершеннолетних детей;
- сложные семейные ситуации: необходимость заботы о нуждающихся членах семьи;
- служба в определенных структурах: сотрудники силовых ведомств;
- государственная служба: деятельность в органах власти.
Штрафы для уклонистов от армии в 2025 году
Уклонение от военной службы чревато последствиями. Законодательством предусмотрены штрафы и уголовная ответственность за различные нарушения (3).
Штрафы (административные правонарушения):
- неявка в военкомат по повестке;
- утрата или порча документов воинского учета;
- выезд из страны на длительный срок без уведомления военкомата;
- непроживание по месту воинского учета во время призыва;
- уклонение от прохождения медицинской комиссии.
В случае уголовной ответственности уклонист в качестве наказания может получить штраф, быть отправлен на принудительные работы или лишен свободы.
Отправляют ли призывников в зону СВО
Этот вопрос в 2025 году волнует многих: не только призывников, но и их родственников. Но можно не переживать. Генштаб ВС РФ заявил, что призывников не будут отправлять в зону СВО и на новые территории. Служба будет проходить в пунктах постоянной дислокации на территории России (4).
Главное о призывном возрасте в России в 2025 году
Мы рассказали все, что нужно знать о призывном возрасте в России, датах призывов и возможных отсрочках. Закрепим основное:
1. Минимальный возраст для призыва на срочную службу составляет 18 лет, а максимальный — 30 лет.
2. Весенний призыв проходит в даты с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря, но есть исключения.
3. Солдаты, проходящие срочную службу, не будут направляться на территории, где проводится СВО.
4. Существуют определенные категории мужчин, которым предоставляется отсрочка от призыва, или которых по различным причинам не могут забрать служить.
Список источников
1. Федеральный закон от 04.08.2023 № 439-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
4. Материал «МО РФ: призывников не будут направлять в новые регионы для участия в спецоперации» на официальном портале ТАСС. 2023.