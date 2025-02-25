Призывной возраст в России в 2025 году: разъяснения и ответы на вопросы

На фоне продолжающихся обсуждений и реформ в сфере военной службы особое внимание привлекает вопрос о призывном возрасте в России в 2025 году. Закон от 2023 года внес коррективы в привычный порядок призыва, устанавливая новые границы и требования к призывникам (1). Разбираться в правилах, знать свои права и обязанности — задача каждого, кто так или иначе связан с военной службой. Ниже расскажем о ключевых изменениях, о том, кто подлежит срочной службе, кому положена отсрочка, а также рассмотрим штрафы для уклонистов.