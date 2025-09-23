«Призывают идти на жертвы». СМИ рассказали о крахе Германии из-за Украины

Автор подчеркивает, что это усиливает общественное недовольство и повышает популярность партии «Альтернатива для Германии», а также крайне левых сил. АдГ занимает первые места в опросах населения и пользуется широкой поддержкой в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. На национальном уровне партия также набирает популярность. Прошедшие 23 февраля федеральные выборы были крайне успешны для партии: она набрала рекордные 20,8%, удвоив результаты по сравнению с предыдущим голосованием. Впервые в истории ФРГ ультраправая партия стала второй политической силой в парламенте.