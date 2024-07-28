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Призраков бояться — в усадьбы не ходить! Топ самых мистических мест Подмосковья

Для любителей острых ощущений «Вечерняя Москва» сделала подборку мистических мест Подмосковья.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Пиковая дама, приди

Недалеко от Дмитрова, в Ольгово, есть заброшенная усадьба Апраксиных. В XVIII—XIX вв.еках в ней находился крепостной театр, куда съезжалась вся знать. Любила бывать там и светская львица Наталья Голицына — прототип княгини в повести Пушкина «Пиковая дома». Говорят, что Наталья до сих пор бродит по усадьбе, тоскуя по былым временам.

Следите за часами

Недалеко от станции Переделкино находятся «Наполеоновские курганы». В этом месте захоронены французские солдаты, павшие в боях в 1812 году. Говорят, возле могильных валов происходят необъяснимые явления. Стрелки часов начинают крутиться быстрее, а на мобильных телефонах время и вовсе сбивается.

Внимание, вспышка!

В Павловском Посаде, в 2 километрах от деревни Часовня, находится церковь Троицы Живоначальной, которую восстановили из старой полуразрушенной часовни. Местные жители говорят, что часовню построили на месте языческого капища, где стояли белокаменные идолы богов. В этом месте происходят необъяснимые вещи: деревья растут неестественной формы, люди слышат странные звуки, возникает чувство тревоги и страха, а также периодически наблюдаются световые вспышки.

Взгляни на небо

Между Воскресенском и Егорьевском находится Лопатинский фосфоритный рудник. В нем есть горы разноцветного песка, глубокие ямы и голубые озера. Местные жители поговаривают о странном явлении в небе. Периодически здесь появляются световые шары, которые через несколько секунд исчезают.

Страшные крики

В Балашихе расположена усадьба Пехра-Яковлевское. В 1925—1930 годах в ней был расположен приют, в котором произошел пожар, погибли люди. И теперь ночью иногда можно услышать с верхних этажей крики. Местные говорят, что даже видели дым из окон. А некоторые утверждают, что встречали в парке перед домом призрак грустной девушки.