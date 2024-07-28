Призраков бояться — в усадьбы не ходить! Топ самых мистических мест Подмосковья

Пиковая дама, приди
Недалеко от Дмитрова, в Ольгово, есть заброшенная усадьба Апраксиных. В
Следите за часами
Недалеко от станции Переделкино находятся «Наполеоновские курганы». В этом месте захоронены французские солдаты, павшие в боях в 1812 году. Говорят, возле могильных валов происходят необъяснимые явления. Стрелки часов начинают крутиться быстрее, а на мобильных телефонах время и вовсе сбивается.
Внимание, вспышка!
В Павловском Посаде, в 2 километрах от деревни Часовня, находится церковь Троицы Живоначальной, которую восстановили из старой полуразрушенной часовни. Местные жители говорят, что часовню построили на месте языческого капища, где стояли белокаменные идолы богов. В этом месте происходят необъяснимые вещи: деревья растут неестественной формы, люди слышат странные звуки, возникает чувство тревоги и страха, а также периодически наблюдаются световые вспышки.
Взгляни на небо
Между Воскресенском и Егорьевском находится Лопатинский фосфоритный рудник. В нем есть горы разноцветного песка, глубокие ямы и голубые озера. Местные жители поговаривают о странном явлении в небе. Периодически здесь появляются световые шары, которые через несколько секунд исчезают.
Страшные крики
В Балашихе расположена усадьба Пехра-Яковлевское. В 1925—1930 годах в ней был расположен приют, в котором произошел пожар, погибли люди. И теперь ночью иногда можно услышать с верхних этажей крики. Местные говорят, что даже видели дым из окон. А некоторые утверждают, что встречали в парке перед домом призрак грустной девушки.