Призраков бояться — в усадьбы не ходить! Топ самых мистических мест Подмосковья

В Балашихе расположена усадьба Пехра-Яковлевское. В 1925—1930 годах в ней был расположен приют, в котором произошел пожар, погибли люди. И теперь ночью иногда можно услышать с верхних этажей крики. Местные говорят, что даже видели дым из окон. А некоторые утверждают, что встречали в парке перед домом призрак грустной девушки.