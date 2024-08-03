Призраки и плата за аплодисменты: интересные факты про театр «Ла Скала»

Самый известный в мире оперный театр «Ла Скала» был построен по указу Марии Терезии Австрийской. В 1778 году архитектор Джузеппе Пьермарини завершил строительство, после чего он был торжественно открыт 3 августа показом оперы Антонио Сальери «Признанная Европа». На протяжении нескольких веков на знаменитой сцене успешно построили свою карьеру такие артисты, как Мария Каллас, Пласидо Доминго и Карла Фраччи. Сегодня же «Ла Скала» является домом для одноименного оркестра, танцевального корпуса, хора и филармонии. Кроме того, здесь находится Академия и школа, а также местный театральный музей. Собрали самые интересные факты про театр, чтобы показать «Ла Скала» с новой стороны.
Ранее на месте театра была церковь
В 1381 году на месте знаменитого миланского театра находилась церковь Санта-Мария-Алла-Скала. Спустя 400 лет, Мария Тереза Австрийская приказала ее снести, чтобы освободить место для постройки театра.
На строительство знаменитого театра потребовалось всего два года
В 1776 году проект строительства миланского театра «Ла Скала» был поручен архитектору Джузеппе Пьермарини. В то время никто из его современников даже не мог представить, что на строительство потребуется всего 2 года. Однако уже 3 августа 1778 года в присутствии губернатора Милана эрцгерцога Фердинанда Габсбургского-Эсте было проведено первое представление оперы Салье «Признанная Европа». Стоит, однако, отметить, что до наших дней здание Пьермарини не сохранилось. Театр был разрушен во время бомбардировок 1943 года. Его полностью восстановили и расширили только в период с 2002 по 2004 год.
Театр — обиталище призраков
Считается, что у каждого достойного театра есть свой призрак. Но в «Ла Скала» — их целых два! Легенда гласит, что в стенах миланского театра обитает призрак знаменитого сопрано XIX века Марии Малибран и дух обожаемой оперной дивы Марии Каллас. Удивительно, но с тех пор, как Мария Терезия приказала построить театр, это место притягивает обладательниц прекрасного женского имени.
Чтобы почистить одну люстру в театре требуется 20 дней
Одна из главных жемчужин театра — центральная люстра, насчитывающая 400 лампочек. До наших дней подлинная версия XIX века не сохранилась, однако копия в полной мере повторяет оригинал, и вся она — также сделана из пластика. Это необходимо в целях безопасности, чтобы конструкция не достигла чрезмерного веса и не упала прямо на головы зрителей. Известно, что вес люстры и так достигает тонны, а чтобы почистить такое сокровище необходимо, по меньшей мере, 20 рабочих дней.
Кстати, существует легенда, что, несмотря на значительные размеры люстры, тенор Франческо Таманьо, фаворита композитора Джузеппе Верди, был настолько силен, что заставлял эту многотонную люстру дрожать.
За аплодисменты нужно платить
В Париже, начиная с 1820-х годов, появились специализированные агентства, предлагающие настоящих профессионалов в области аплодисментов. Со временем подобные услуги стали так популярны, что уже в 1919 году в «Ла Скала» нанимали специалистов, чтобы поддержать оперных певцов и композиторов. Сохранилась информация, что аплодирующим посетителям в миланском театре тогда платили от 15 до 25 лир (около 20−30 евро или 2000−3000 рублей в современном эквиваленте).
История театра «Ла Скала» непрерывно связана с именем Джузеппе Верди. О том, как итальянский композитор совершил настоящую музыкальную революцию, читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова