Призраки и плата за аплодисменты: интересные факты про театр «Ла Скала»

В 1776 году проект строительства миланского театра «Ла Скала» был поручен архитектору Джузеппе Пьермарини. В то время никто из его современников даже не мог представить, что на строительство потребуется всего 2 года. Однако уже 3 августа 1778 года в присутствии губернатора Милана эрцгерцога Фердинанда Габсбургского-Эсте было проведено первое представление оперы Салье «Признанная Европа». Стоит, однако, отметить, что до наших дней здание Пьермарини не сохранилось. Театр был разрушен во время бомбардировок 1943 года. Его полностью восстановили и расширили только в период с 2002 по 2004 год.