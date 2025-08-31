Призрак Вэнса: что ждет Америку в случае внезапной смерти Трампа

Вэнс был бы более решительным во внутренней и внешней политике, он был бы большим трампистом, чем сам Трамп, но дали бы ему это сделать или нет, это очень большой вопрос. Если бы это было в его власти, он бы отрезал военную помощь не только Украине, но и Израилю на самом деле. Это гораздо более сложная вещь.