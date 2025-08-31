Призрак Вэнса: что ждет Америку в случае внезапной смерти Трампа

Слухи о смерти
В конце августа 2025 года социальную сеть X заполонили посты под хэштегом #TrumpIsDead. Суммарно такие публикации собрали более 1,3 миллиона просмотров. Десятки тысяч пользователей строили предположения и догадки о таинственном исчезновении президента США Дональда Трампа. Как пишет Newsweek, виной тому стало длительное отсутствие республиканца на публике.
Подлил масла в огонь вице-президент Джей Ди Вэнс, который заявил, что в случае «ужасной трагедии» он обладает «необходимым опытом, полученным за последние 200 дней, чтобы управлять страной». Эта фраза, прозвучавшая на фоне уже циркулирующих сплетен о здоровье президента, резко усилила конспирологические настроения. Ситуация прояснилась только 30 августа, когда Трамп был замечен в Вирджинии в своей характерной красной кепке MAGA за игрой в гольф с внучкой Кай. Его присутствие подтвердил корреспондент Daily Caller Рейган Риз.
В июле Белый дом подтвердил, что у президента США диагностирована хроническая венозная недостаточность. «Черной меткой» особенно мнительные пользователи посчитали синяк, замеченный несколькими днями ранее на руке у Трампа. Похожая гематома была на руке у покойной королевы Елизаветы II незадолго до смерти. При этом это далеко не первый раз, когда республиканца видят с синяками. В предыдущий раз черно-синее пятно на руке президента заметили 22 августа, но тогда оно было покрыто плотным слоем тонального крема на несколько оттенков светлее тона кожи.
Что сулит приход к власти Вэнса для левых и киевского режима
Как обычно, для кого-то новости о возможной кончине Трампа стали поводом для зубоскальства и злорадства. Особенно такие настроения и реакции в интернете выражали украинские интернет-пользователи и представители левых взглядов внутри Америки. При этом Конституция США четко регулирует порядок управления страной в случае смерти президента. Если с Трампом что-то случится, за этим последует 3,5-летний срок президентства Джей Ди Вэнса, чьи политические взгляды куда более радикальны.
Трамп выбрал Вэнса своим заместителем в 2024 году именно за его бескомпромиссную позицию: жесткую антилиберальную риторику и последовательный скептицизм в отношении поддержки Украины. Как отметил телеграм-канал «Историк-алкоголик», этот выбор был призван заставить «врагов стави́ть свечки за здоровье Трампа».
Вэнс неоднократно называл помощь Киеву «опасной фантазией» и выступал за немедленное начало переговоров с Россией, открыто заявляя, что возвращение Украины к границам 1991 года является геополитической утопией. Сама природа этих слухов отражает глубокий кризис доверия в американском обществе, где левые силы фактически повторяют конспирологические схемы прошлогодней кампании против Байдена.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с ВФокусе Mail заявил, что президентство Дональда Трампа демонстрирует его ограниченные возможности как лидера. По словам эксперта, «он не общенациональный лидер, не гендиректор Запада», что подтверждается неподчинением ему европейцев, половины Америки и отдельных губернаторов.
Вэнс был бы более решительным во внутренней и внешней политике, он был бы большим трампистом, чем сам Трамп, но дали бы ему это сделать или нет, это очень большой вопрос. Если бы это было в его власти, он бы отрезал военную помощь не только Украине, но и Израилю на самом деле. Это гораздо более сложная вещь.
Эксперт считает, что Вэнс с гораздо большей охотой взялся бы за репрессии, к которым не решается приступить Трамп. Есть ли президентские амбиции у Вэнса, будет зависеть от того расклада, который сложится в 2027 году, прогнозирует американист.
«Если трампизм окажется скованным институциональными ограничениями, амбиции Вэнса могут уменьшиться», — подытожил политолог.