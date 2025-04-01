Призрак прошлого или работа подсознания: почему снится умерший родственник — мнение ученых

Важно понимать, что смерть близкого — это сильный эмоциональный удар, который может долго оставаться в подсознании человека. Несмотря на то, что порой вам может казаться, что вы уже отгоревали утрату, стресс и боль могут вновь приходить к вам в ночных сновидениях. Когда человек уходит, его образ часто сохраняется в памяти, и подсознание возвращается к этим образам, пытаясь «обработать» пережитое.