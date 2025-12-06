Признайте, что магии не существует: как работает новогодняя мошенническая схема

Мошенники могут запускать сайты и рассылать в социальных сетях рекламу с предложением бесплатно узнать персональный гороскоп на 2026 год. После перехода по ссылке пользователь попадет на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести персональные данные, такие как фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер телефона и электронную почту, под предлогом составления гороскопа. В дальнейшем эти сведения будут использовать для различных мошеннических схем. Также фишинговый сайт может заразить устройство вирусами и украсть пароли от соцсетей.