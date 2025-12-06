Признайте, что магии не существует: как работает новогодняя мошенническая схема

Как работают схемы обмана с гороскопами
Мошенники могут запускать сайты и рассылать в социальных сетях рекламу с предложением бесплатно узнать персональный гороскоп на 2026 год. После перехода по ссылке пользователь попадет на фишинговую страницу, где ему предлагают ввести персональные данные, такие как фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер телефона и электронную почту, под предлогом составления гороскопа. В дальнейшем эти сведения будут использовать для различных мошеннических схем. Также фишинговый сайт может заразить устройство вирусами и украсть пароли от соцсетей.
Помимо этого, злоумышленники предлагают скачать различные приложения с предсказаниями и гороскопами, в которых размещают скрытый код. Он может украсть контакты и сообщения, подписать жертву обмана на различные платные услуги и включать мобильное устройство в сеть ботов.
Кроме того, мошенники могут предоставлять уникальные новогодние гороскопы в Telegram-каналах и в группах в социальных сетях. Они будут предлагать различные магические услуги, персональные расклады, талисманы на удачу в новом году, чтобы украсть персональные данные. Злоумышленники могут использовать и чат-ботов с искусственным интеллектом, которые будут просить деньги за подписку.
Как не стать жертвой обмана
По словам психолога Натальи Наумовой, единственный способ защититься от подобного рода мошенничества — признать, что никакого волшебства не существует. В жизни важно полагаться на себя, а не на гороскопы, предсказания и амулеты для удачи.
— Мошенники находят уязвимые места россиян и обманывают их, обещая несуществующие чудеса, и таким образом зарабатывают деньги. На эти крючки попадаются люди, которым сложно опираться на себя, и они не хотят нести ответственность за свои действия. Им хочется, чтобы расклад и гороскоп подсказали, как им выстраивать свою жизнь, — говорит она.
Психолог призвала не верить новогодним предсказаниям, не платить за них деньги и потратить эти средства на психолога.
— Если человек склонен перекладывать ответственность за свою жизнь на магию и астрологию, то ему нужно обратиться за помощью к психологу, чтобы повысить свою самооценку и найти опору внутри себя, — заключила Наумова.