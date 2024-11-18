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Признали ошибку: на таинственном портрете изображена Мария Тюдор

Спустя десятилетия удалось выяснить, что на крошечном королевском портрете 500-летней давности изображена дочь Генриха VIII, а не его шестая жена Кэтрин Парр. Догадку подтвердила форма носа.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Искусствоведы определили по форме носа, что на таинственном королевском портрете 500-летней давности изображена дочь Генриха VIII, а не его шестая жена Кэтрин Парр. Об этом пишет The Guardian.

На протяжении десятилетий эксперты совместно с именитым историком и директором музея сэра Роя Стронга считали, что на миниатюрном портрете изображена Кэтрин Парр — шестая жена короля Англии Генриха VIII. Однако теперь несколько ведущих исследователей убеждены, что это — его дочь Мария Тюдор, также известная как «Кровавая Мэри».

Историк Эмма Резерфорд утверждает, что о явной принадлежности портрета к Марии свидетельствует нос.

Нос Мэри, честно говоря, был скорее выпуклым и вздернутым, в то время как у Парр он был более орлиным.

Эмма Резерфорд
историк и искусствовед

Сообщается, что Резерфорд впервые засомневалась в том, что на портрете изображена Кэтрин, когда курировала новую выставку «Отраженный автопортрет: миниатюры» в Комптон-Верни-Хаус (графство Уорикшир, Великобритная). Она заметила, что хотя между двумя женщинами и было явное сходство, носы у них сильно различались.

Однако есть и другие существенные доказательства тому, что на портрете изображена Мария. Никола Таллис, эксперт по ювелирным изделиям XVI века, обратила внимание на то, что крест натурщицы, украшенный четырьмя бриллиантами и тремя жемчужинами, похож на тот, что 20 июля 1546 года Генрих VIII подарил своей дочери Марии.

Ранее рассказывали, что в шотландском лесу нашли замок Марии Стюарт, которому более 450 лет.