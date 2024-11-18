Признали ошибку: на таинственном портрете изображена Мария Тюдор

Однако есть и другие существенные доказательства тому, что на портрете изображена Мария. Никола Таллис, эксперт по ювелирным изделиям XVI века, обратила внимание на то, что крест натурщицы, украшенный четырьмя бриллиантами и тремя жемчужинами, похож на тот, что 20 июля 1546 года Генрих VIII подарил своей дочери Марии.