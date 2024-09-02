Привычки, которые помогут начать учебный год на «отлично»

Период сессии и контрольных работ — самое важное время в учебной жизни. В школе и университете часто приходится проводить все дни в обнимку с учебниками и справочниками. Но, даже в такие моменты не стоит забывать о собственном здоровье. Чтобы поддерживать в тонусе ratio (разум) и corpus (тело), совершайте небольшие ежедневные прогулки на свежем воздухе. Это поможет на время абстрагироваться от тревожных мыслей об учебе и позволит вашему организму прийти в себя после шести уроков, проведенных за партой.