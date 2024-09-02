Привычки, которые помогут начать учебный год на «отлично»

Когда начинается учебный год, важно придерживаться несложных привычек, чтобы успевать справляться с важными задачами и одновременно поддерживать здоровье — физическое и ментальное. ВФокусе Mail сделал подборку с полезными лайфхаками для школьников и студентов (а также их родителей), чтобы войти в привычный академический ритм было проще.
Ставьте будильник на 15 минут раньше запланированного подъема
Иногда утро начинается с мелких недоразумений: резко отключают воду, пригорает каша, пропадает «та самая» рубашка или, что особенно актуально, вдруг вспоминаешь, что забыл сделать домашнее задание по математике. Как раз для таких ситуаций рекомендуем ставить будильник на 15 минут раньше, чем было запланировано.
Этот запас времени станет «буфером» для непредвиденных случаев и, кстати, его вполне может хватить, чтобы сбегать домой за забытой сменкой. Если же утро начнется без происшествий, у вас останутся дополнительные 15 минут, чтобы побыть наедине с собой и насладиться «магией» утра.
Заведите ежедневник
Очень трудно держать в голове тысячи задач на день, когда переживаешь только о том, что тебя могут вызвать к доске на уроке химии. Поэтому, чтобы успешно войти в учебный ритм, рекомендуем завести ежедневник. В нем можно составлять список дел на день, выставлять приоритеты для актуальных задач, а также делать небольшие заметки, чтобы ничего не упустить.
Ложитесь спать вовремя
Посмотреть новую серию популярного сериала в день (а точнее в ночь) выхода, конечно же, важно, но гораздо полезнее вовремя лечь спать, чтобы дать организму достаточно времени на отдых. Не стоит забывать, что сон — важнейший аспект жизнедеятельности и здоровья человека, и именно он является причиной того, как вы будете себя чувствовать (и отвечать у доски) на следующий день.
Кстати, эксперты по сну рекомендуют ложиться спать в 22−23 часа, поскольку именно в этот период в организме вырабатывается гормон сна — мелатонин.
Совершайте ежедневные прогулки на свежем воздухе
Период сессии и контрольных работ — самое важное время в учебной жизни. В школе и университете часто приходится проводить все дни в обнимку с учебниками и справочниками. Но, даже в такие моменты не стоит забывать о собственном здоровье. Чтобы поддерживать в тонусе ratio (разум) и corpus (тело), совершайте небольшие ежедневные прогулки на свежем воздухе. Это поможет на время абстрагироваться от тревожных мыслей об учебе и позволит вашему организму прийти в себя после шести уроков, проведенных за партой.
Не бойтесь просить о помощи
Поверьте, никогда не бывает так, что в учебе все складывается идеально, и это — абсолютно нормально. Когда какая-то теорема кажется сложной, а глаголы по английскому языку перестают спрягаться, стоит обратиться за помощью к учителю, другу или родителям (они смогут помочь или нанять репетитора). Таким образом получится устранить пробелы в знаниях без риска дальнейшего непонимания предмета или материала. Помните, что никто не осудит за то, что вы обратились за дополнительной помощью, а приложенные усилия помогут в будущем.
Кстати, чтобы войти во вкус учебной жизни и узнать, смогли бы вы выжить в университете Средневековья, советуем пройти нашу тематическую викторину.