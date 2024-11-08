Привычка спать в подушках указывает на опасное заболевание сердца

Привычка спать с несколькими подушками, которые поддерживают шею и тело во сне, может быть признаком сердечной недостаточности. Об этом рассказала кардиолог Рози Годесет, ее слова приводит Daily Mail.
Врач пояснила, что на сердечную недостаточность может указывать дискомфорт в положении лежа ровно на спине. Многие люди приподнимают голову повыше с помощью дополнительных подушек, чтобы облегчить дыхание и избавиться от чувства тяжести в груди.
«Если во время сна вам приходится приподниматься на подушках или вы просыпаетесь с одышкой, обратитесь к врачу», — порекомендовала доктор Годесет.
Сердечная недостаточность — это хроническое заболевание, от которого невозможно излечиться полностью. В Великобритании от сердечной недостаточности страдают более миллиона человек, ежегодно ставится около 200 тыс. новых диагнозов. В США это заболевание затрагивает примерно 6,7 млн взрослых. Восемь из десяти человек узнают о своем заболевании уже при экстренной госпитализации.
Недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь из-за ослабления сердечной мышцы. Среди симптомов болезни — сильная усталость, отеки конечностей и одышка, которая особенно заметна при лежачем положении. Важно диагностировать болезнь на ранних стадиях, чтобы контролировать симптомы и своевременно предотвратить ухудшение состояния.
Доктор Годесет напомнила, что наилучшей профилактикой заболеваний сердца являются регулярная физическая активность, сбалансированное питание и отказ от курения.
В России сердечной недостаточностью страдают 8 млн человек. При этом к 60 годам сердечная недостаточность выявляется у каждого второго россиянина.
Ранее американские ученые выяснили, что каждый лишний час, проведенный перед экраном, начиная с 20 лет, грозит риском ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин. При этом ученые выяснили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не зависит от уровня физической активности. Это означает, что даже если человек активно занимается спортом, но при этом много времени проводит перед экраном, его шансы избежать серьезных заболеваний сердца и сосудов все равно не снижаются.
На здоровье сердца также влияет вынужденное пробуждение по будильнику — оно вызывает скачок артериального давления. Оказалось, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, с большей вероятностью подвергаются повышенному риску инсульта или сердечного приступа.