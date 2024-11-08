Привычка спать в подушках указывает на опасное заболевание сердца

Ранее американские ученые выяснили, что каждый лишний час, проведенный перед экраном, начиная с 20 лет, грозит риском ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин. При этом ученые выяснили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не зависит от уровня физической активности. Это означает, что даже если человек активно занимается спортом, но при этом много времени проводит перед экраном, его шансы избежать серьезных заболеваний сердца и сосудов все равно не снижаются.