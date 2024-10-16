Привязавшему собаку к забору во время урагана Милтон грозит 5 лет тюрьмы

Как сообщает fox13news.com, 15 октября Сьюзи Лопес, судья штата Флорида, проинформировала общественность, что владелец собаки найден и арестован. Жителю Тампы по имени Джованни Алдама Гарсиа предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, но, по мнению Лопес, наказание за такие действия должно быть еще строже.