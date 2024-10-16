Привязавшему собаку к забору во время урагана Милтон грозит 5 лет тюрьмы

Утром 9 октября, когда Флориду накрыл ураган Милтон, дорожный патруль города Тампа получил сообщение от одного из водителей о том, то на обочине проходящей через город автострады I-75 к столбу привязана собака. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что пес уже по грудь в воде.
Как сообщает fox13news.com, 15 октября Сьюзи Лопес, судья штата Флорида, проинформировала общественность, что владелец собаки найден и арестован. Жителю Тампы по имени Джованни Алдама Гарсиа предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, но, по мнению Лопес, наказание за такие действия должно быть еще строже.
Гарсиа сказал следователям, что сам эвакуировался, спасаясь от урагана, в штат Джорджия, а свою собаку по имени Джамбо привязал на обочине шоссе, потому что не нашел никого, кто мог бы его забрать.
Пса породы бультерьер, которому дали новое имя Трупер в честь его спасителей (trooper — дорожный полицейский), доставили к ветеринару, который подтвердил, что собака здорова. Сейчас Трупер находится в приюте для животных в городе Таллахасси, где приходит в себя после пережитого в ожидании нового этапа в своей жизни.
В местном обществе защиты животных заявили, что Трупер гарантированно не вернется к своему прежнему хозяину.