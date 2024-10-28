Привезенный в приют «котенок» оказался детенышем дикой кошки

В приюте для животных Бергхайма (Германия), куда доставили мнимого котенка, сообщили, что котенка принес один из местных жителей, обнаруживших его одного на проселочной дороге. Нашедший был обеспокоен агрессивным поведением животного и его полным отсутствием аппетита.