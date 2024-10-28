Привезенный в приют «котенок» оказался детенышем дикой кошки

Брошенный «котенок», доставленный в немецкий приют для животных, проявил необычно агрессивное поведение. Как оказалось позднее, это был вовсе и не безобидный котенок, а детеныш среднеевропейской лесной кошки — хищника из семейства млекопитающих.
В приюте для животных Бергхайма (Германия), куда доставили мнимого котенка, сообщили, что котенка принес один из местных жителей, обнаруживших его одного на проселочной дороге. Нашедший был обеспокоен агрессивным поведением животного и его полным отсутствием аппетита.
Сотрудники приюта практически сразу заподозрили, что котенок вовсе не был «домашним», поэтому связались с центром дикой природы Ретшайдер Хоф (Германия). Эксперты подтвердили, что животное является представителем среднеевропейской лесной кошки — охраняемого хищного вида.
Теперь «котенок» находится под присмотром, за маленьким хищником будут ухаживать специалисты до тех пор, пока он не подрастет.
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