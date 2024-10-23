Привет, Барби: в музее Нью-Йорка открылась выставка о знаменитой кукле

Позднее корпорация Mattel, занимающаяся производством куклы (вопреки такой «антирекламе») придумала новую концепцию: Барби — женщина, которая может стать, кем захочет. Так, в 1973 году впервые выпустили куклу-хирурга, а в 1991 году Барби поступила на службу в ВМС и в корпус морской пехоты США. Годом спустя, в 1992 году, белокурая красотка выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Таким образом девочкам внушили идею, что их будущее не зависит от стереотипов и не подстраивается под мужчин.