Привет, Барби: в музее Нью-Йорка открылась выставка о знаменитой кукле

В октябре 1959 года, 65 лет назад, появилась первая кукла с золотистыми локонами. Чтобы отметить это событие, Музей искусств и дизайна в Нью-Йорке (США) открыл тематическую выставку «Барби: культурная икона».
На выставке вплоть до 16 марта 2025 года фанаты франшизы и любители поностальгировать могут ознакомиться с многолетней историей куклы, а также увидеть вживую 250 винтажных игрушек и модели одежды в стиле Барби в натуральную величину.
От любви до ненависти: правдивая история куклы Барби
Куклу Барби придумала любящая мама Рут Хэндлер. Согласно легенде, однажды она заметила, что ее дочь Барбара играет с бумажными игрушками. Тогда Хэндлер решила, что хочет подарить дочке куклу, о которой Барбара всегда мечтала. Так появилась знаменитая кукла, которую, кстати, назвали в честь дочки Хэндлер.
Для американской культуры кукла Барби — нечто более важное, нежели просто игрушка. Для одного поколения она стала иконой моды и красоты, а для другого — антифеминистическим образцом для подражания. Из-за своего внешнего вида куклу в 1960-х назвали настоящей «бимбо», а в 1970 году на протесте за равноправие в Нью-Йорке женщины прошли маршем, скандируя «Я не кукла Барби!».
Бимбо — сленговое обозначение традиционно привлекательной, сексуализированной наивной женщины; пример мужского идеала: шаблонно красивая, но «пустая» женщина.
Позднее корпорация Mattel, занимающаяся производством куклы (вопреки такой «антирекламе») придумала новую концепцию: Барби — женщина, которая может стать, кем захочет. Так, в 1973 году впервые выпустили куклу-хирурга, а в 1991 году Барби поступила на службу в ВМС и в корпус морской пехоты США. Годом спустя, в 1992 году, белокурая красотка выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Таким образом девочкам внушили идею, что их будущее не зависит от стереотипов и не подстраивается под мужчин.
На примере Барби показали, что за обычной игрушкой может стоять целая история. Ранее рассказывали, что Mattel выпустила слепых и темнокожих Барби с синдромом Дауна.